Ngày 23/9, Vietnam Airlines thông báo điều chỉnh lịch bay và hủy nhiều chuyến bay quốc tế do ảnh hưởng trực tiếp từ siêu bão Ragasa. Cụ thể, chuyến bay VN580 (TPHCM – Cao Hùng, Đài Loan) được dời thời gian cất cánh sang 3h sáng 24/9, trong khi chuyến VN586 (Hà Nội – Cao Hùng) cũng được lùi sang 3h54 sáng cùng ngày.

Nhiều chuyến bay bị hủy do ảnh hưởng bão. Ảnh: VNA

Ngoài ra, trong hai ngày 23 và 24/9, Vietnam Airlines sẽ tạm dừng khai thác các chuyến bay giữa Hà Nội, TPHCM và Hong Kong, Quảng Châu (Trung Quốc). Riêng tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng), các chuyến bay trong ngày 24/9 sẽ được điều chỉnh giờ cất và hạ cánh trước 11h.

Tương tự, hãng hàng không Vietjet cũng thông báo loạt chuyến bay bị ảnh hưởng do siêu bão Ragasa.

Cụ thể, trong ngày 23/9, hãng đã tạm ngừng 4 chuyến bay: VJ8892/VJ8893 chặng Đà Nẵng - Macao (Trung Quốc) - Đà Nẵng, VJ876/VJ877 chặng TPHCM - Hồng Kông (Trung Quốc) – TPHCM.

Ngày mai (24/9) hãng hàng không giá rẻ này phải tạm ngừng 10 chuyến bay gồm: VJ876/VJ877 chặng TPHCM - Hồng Kông (Trung Quốc) - TPHCM; VJ986/VJ985 chặng Phú Quốc - Hồng Kông (Trung Quốc) - Phú Quốc; VJ5530/VJ5531 chặng Nha Trang - Macao (Trung Quốc) - Nha Trang; VJ8890/VJ8891/VJ8892/VJ8893: chặng Đà Nẵng - Macao (Trung Quốc) - Đà Nẵng.

Trong cùng thời gian này, một số chuyến bay nội địa và quốc tế khác có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do tác động của bão.