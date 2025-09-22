Phát biểu tại cuộc họp chỉ đạo ứng phó bão số 9 chiều tối 22/9, Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, thời điểm bão bắt đầu vào khu vực Biển Đông, cấp độ gió đã vượt ngưỡng cấp 11, giật trên cấp 17. So sánh với các cơn bão lịch sử từng ảnh hưởng đến nước ta như bão Yagi cách đây 4 năm, bão số 9 lần này có sức gió khi vào Biển Đông mạnh hơn rất nhiều.

“Chúng ta hình dung, cách đây vài năm, bão Yagi khi vào Biển Đông còn ở cấp 16, sức gió giật cấp 18. Nhưng lần này, bão số 9 khi tiến sát bờ - dự kiến khoảng 2-3h ngày 23/9, sức gió đã giật trên cấp 17. Như vậy khi đã đổ bộ vào Biển Đông, cơn bão này là mạnh nhất trong lịch sử chúng ta kiểm đếm được trên Biển Đông”, Thứ trưởng nhận định.

Theo kịch bản của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 9 có thể bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp từ rạng sáng 23/9, sau đó di chuyển dần vào vịnh Bắc Bộ và đổ bộ vào đất liền trong ngày 25/9.

Dự báo cho thấy, khi đổ bộ vào đất liền, bão có thể còn cấp 9-10, giật cấp 12-13, thậm chí 14. Khi tiến sâu vào nội địa, cường độ ở mức cấp 8-9, giật cấp 11-12. Tuy nhiên đây là dự báo trong vòng 72 giờ, mức độ chính xác chưa cao.

Kiểm soát chặt tàu thuyền và lồng bè nuôi trồng thủy sản

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, một trong những vấn đề cấp thiết hiện nay là kiểm soát chặt chẽ hoạt động tàu thuyền, đặc biệt tại khu vực Bắc Trung Bộ và Vịnh Bắc Bộ – nơi có mật độ tàu cá hoạt động rất lớn.

Do vậy, ông đề nghị các lực lượng Biên phòng, Giao thông vận tải, Cục Thủy sản... phối hợp đồng bộ để yêu cầu các tàu không ra khơi, kể cả khi chưa có lệnh cấm biển chính thức.

Các đại biểu tại cuộc họp chỉ đạo ứng phó bão số 9 chiều tối 22/9.

“Từ thời điểm này, tất cả tàu thuyền ra khơi đều phải được kiểm soát. Không để xảy ra tình trạng ra khơi mà không kiểm soát được vị trí, liên lạc”, ông Hiệp lưu ý.

Ngoài ra, hệ thống lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển cũng được đưa vào diện cần giám sát nghiêm ngặt. Hiện tại, vùng Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ có khoảng 165.000 ha lồng bè, với mật độ dày đặc. Do vậy phải chủ động kiểm soát chặt, có kịch bản bảo vệ từ xa, tránh thiệt hại lớn về kinh tế.

Đặc biệt lưu ý vận hành các hồ chứa thủy điện, thủy lợi

Lo ngại về khả năng mưa lớn kết hợp với việc các hồ chứa đang đầy nước, ông Hiệp yêu cầu Cục Thủy lợi, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các địa phương theo dõi sát diễn biến lưu lượng nước và sẵn sàng phương án xả lũ an toàn.

Hiện nay, theo quy trình vận hành liên hồ, sau ngày 20/9, các hồ chứa, kể cả hồ thủy lợi ở hạ du, đều bắt đầu tích nước trở lại. Điều đó đồng nghĩa với việc các hồ này hiện gần như đầy.

Cụ thể, lưu vực Sông Đà hiện còn khoảng 5m nữa là đạt mực nước dâng bình thường. Hồ Sơn La còn hơn 1m, hồ Thác Bà còn 48cm, hồ Tuyên Quang chỉ còn 2m. Hồ Tuyên Quang, nếu cần, có thể đầy chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Như vậy là vận hành đang rất khó khăn.

“Các hồ thủy lợi trong khu vực này hiện cũng đang duy trì ở mức 80–90% dung tích, tức là gần đầy. Nếu kịch bản bão hiện nay xảy ra đúng như dự báo thì chúng ta phải tính toán ngay phương án xả lũ sớm và điều hành linh hoạt”, ông Hiệp lo ngại an toàn hồ chứa và vận hành hồ chứa, đặc biệt là ở khu vực Bắc Bộ.

Bão số 9 dù lượng mưa có thể thấp hơn kịch bản ban đầu, nhưng hiện vẫn duy trì mức mưa dự kiến từ 150-450mm. Đây là ngưỡng rất nguy hiểm nếu hồ chứa đầy.

Một vấn đề khác được lãnh đạo Bộ NN&MT đặc biệt lưu ý là hình thái thời tiết cực đoan kèm theo bão. Nguy cơ xuất hiện giông, lốc xoáy, sét rất lớn, kể cả trên biển và đất liền.

Về nông nghiệp, hiện còn khoảng 810.000ha lúa mùa, trong đó 600.000ha chưa thể thu hoạch. Ông Hiệp yêu cầu các tỉnh tranh thủ “thu hoạch chạy bão”, nơi nào có thể thu sớm thì phải thu ngay.

“Nếu để bão vào rồi mới tính thì thiệt hại lớn, vì nhiều diện tích đang chuẩn bị chín. Mất mùa cuối năm là mất an sinh, cận Tết rất khó khăn”, ông nói.

Ông Hiệp cũng đặc biệt lưu ý, mọi hành động lúc này đều phải xoay quanh mục tiêu: Đảm bảo an toàn tối đa cho người dân.

Huy động 300.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ ứng trực

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) cho hay, để ứng phó bão Ragasa, Bộ Quốc phòng đã ban hành 3 công điện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai công tác ứng phó; đồng thời huy động 300.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ ứng trực; 8.000 phương tiện, 6 máy bay sẵn sàng tham gia ứng cứu giúp dân khi có yêu cầu.

Một trong những cảnh báo được Thiếu tướng Phạm Hải Châu đưa ra là nguy cơ sạt lở tại các tỉnh miền núi và ảnh hưởng từ hoàn lưu bão tại khu vực ven biển như Quảng Ninh, đặc biệt là các phương tiện vận tải và du lịch. Đây là các khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn, nếu không có biện pháp phòng tránh từ sớm.