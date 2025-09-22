Tối nay (22/9), siêu bão Ragasa đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm 2025.

Với cường độ cấp 17, Ragasa đã vượt qua bão Yagi năm 2024 (mạnh nhất cấp 16) để trở thành cơn bão có cường độ mạnh nhất trong lịch sử trên Biển Đông. Đây cũng là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong năm 2025 tính đến thời điểm này.

Sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 20-25km/h và duy trì cường độ cực đại cấp 16-17 (184-220km/h), giật trên cấp 17 trong 24 giờ tới.

Hướng di chuyển của bão số 9. Nguồn: NCHMF

Cụ thể, đến 22h, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17. Dự báo 6 giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, cường độ duy trì cấp 17.

Đến 22h ngày 23/9, vị trí tâm siêu bão vẫn trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông; cường độ cấp 16-17, giật trên cấp 17.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển Tây Tây Bắc, 20-25km/h và suy yếu dần. Đến 22h ngày 24/9, vị trí tâm bão trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc) với sức gió giảm còn cấp 12-13, giật cấp 16.

24 giờ sau đó, bão đổi hướng, di chuyển Tây Tây Nam, 20-25km/h, tiếp tục suy yếu thêm. Đến 22h ngày 25/9, vị trí tâm bão trên đất liền khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình với sức gió cấp 8, giật cấp 10.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của bão số 9, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m; biển động dữ dội.

Từ ngày 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 4-6m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió rất mạnh, sóng rất lớn.

Chính quyền và người dân cần lưu ý theo dõi cập nhật liên tục các thông tin dự báo về cơn bão mới nhất để chủ động chuẩn bị phương án phòng ngừa.