Quyết định này do ông Trần Đức Lợi, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng, ký ban hành sau khi xem xét tờ trình ngày 24/8 của Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết và căn cứ theo chức năng, thẩm quyền của Sở.

Để đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh, Sở GD-ĐT giao hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết trách nhiệm thông báo quyết định này đến 38 học sinh và phụ huynh có liên quan. Những học sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 2 vào các trường THPT khác phải thực hiện thủ tục nhập học theo đúng quy định và không được tham gia xét tuyển bổ sung tại Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết.

Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết ở tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Trang Ngọc

Liên quan đến sự việc trên, chiều 26/8, trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết cho biết, ngày 24/8 trường đã có tờ trình gửi Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng đề nghị hủy kết quả tuyển sinh bổ sung trên. Đến nay, trường đã nhận được thông báo hủy toàn bộ kết quả trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 đối với 38 học sinh.

Ngay sau đó, nhà trường đã thông báo đến phụ huynh và 38 học sinh về việc hủy kết quả tuyển sinh bổ sung. Nhà trường cũng đang tiến hành xét tuyển bổ sung lại theo đúng quy định.

Theo lãnh Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết, đây là lần đầu nhà trường thực hiện công tác tuyển sinh bổ sung nên chưa lường trước trường hợp một số học sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 2 tại trường khác nhưng tiếp tục đăng ký xét tuyển tại trường.

Sau khi rà soát và đối chiếu các hướng dẫn của Sở GD-ĐT, nhà trường nhận thấy việc tiếp tục công nhận kết quả đối với những học sinh này có thể dẫn đến tình trạng các trường THPT nơi các em đã trúng tuyển nguyện vọng 2 bị thiếu học sinh. Khi rà soát, trường phát hiện sự việc nên đã báo cáo và thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT.