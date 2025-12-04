Cụ thể, quyết định này được ban hành đối với N.V.K., sinh năm 2007, cựu học sinh Trường THPT Đan Phượng, khóa thi ngày 26/6/2025 với số báo danh 0109492*, phòng thi số 3909.

Trước đó, nam sinh này đã được Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cấp bằng tốt nghiệp THPT có số hiệu: T04742981; số vào sổ cấp bằng: B25/023/013327, ngày cấp 23/9/2025.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, lý do thu hồi và hủy bỏ bằng tốt nghiệp THPT là thí sinh N.V.K. sử dụng điện thoại trong phòng thi, có hành vi gian lận trong thi cử; vi phạm điểm b, khoản 4 Điều 21 Quy chế thi và điểm a khoản 1 Điều 25 Quy chế quản lý văn bằng chứng chỉ theo thông báo tại Công văn số 6891 của cơ quan an ninh điều tra, Công an TP Hà Nội.

Các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Phạm Hải.

Theo quyết định của Sở GD-ĐT Hà Nội, trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận quyết định, thí sinh N.V.K. phải nộp lại bằng tốt nghiệp THPT cho Sở, theo quy định của Quy chế quản lý văn bằng.

Cùng đó, Trường THPT Đan Phượng có trách nhiệm thông báo quyết định này đến thí sinh N.V.K. và điều chỉnh thông tin trong các hồ sơ lưu trữ về Kỳ thi tốt nghiệp THPT khóa thi ngày 26/6/2025 tại trường.

Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục của Sở GD-ĐT Hà Nội có trách nhiệm huỷ kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp năm 2025 của thí sinh N.V.K.; điều chỉnh thông tin trong hồ sơ gốc lưu tại Sở về Kỳ thi tốt nghiệp THPT khóa 26/6/2025 và báo cáo Bộ GD-ĐT theo quy định.