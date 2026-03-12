Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong thời gian trên, Qatar Airways hủy 19 chuyến bay trên các đường bay TPHCM - Doha và Hà Nội - Doha, ảnh hưởng hơn 4.100 hành khách.

Hãng cũng dự kiến khai thác chuyến bay không thường lệ Hà Nội – Paris – Hà Nội để vận chuyển gần 400 khách bị dồn chuyến.

Ảnh minh họa: Tạp chí hàng không

Cùng thời gian, Emirates tiếp tục hủy cặp chuyến bay EK364/EK365 trên đường bay Dubai - TPHCM đến hết ngày 15/3, ảnh hưởng gần 2.000 hành khách, nhưng vẫn duy trì một số chuyến bay khác theo kế hoạch.

Trong khi đó, Etihad Airways dự kiến tiếp tục khai thác các chuyến bay chở khách trên đường bay Hà Nội - Abu Dhabi từ 14-18/3 với khoảng 500 hành khách mỗi ngày; các chuyến bay chở hàng vẫn hoạt động bình thường.

Căng thẳng tại Trung Đông cũng khiến giá nhiên liệu hàng không biến động mạnh. Theo Cục Hàng không Việt Nam, ngày 11/3, giá Jet A-1 đã tăng lên 157,27 USD/thùng, cao hơn khoảng 10% so với ngày trước đó.

Cơ quan này cảnh báo, nếu xung đột leo thang làm gián đoạn khoảng 15 triệu thùng dầu/ngày từ khu vực Vùng Vịnh, giá dầu có thể tăng lên khoảng 150 USD/thùng, kéo theo nhiên liệu bay tăng mạnh và gây thêm áp lực cho ngành hàng không.