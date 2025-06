Sáng nay, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung tới dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và biểu dương điển hình tiên tiến do Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mê Linh (TP Hà Nội) tổ chức tại Trung tâm hành chính huyện.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thực hiện nghi thức trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh. Ảnh: Vũ Cường

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung tặng lẵng hoa chúc mừng. Ảnh: Vũ Cường

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung trao Bằng khen của Chính phủ cho 2 tập thể gồm Ban Tổ chức Huyện ủy Mê Linh; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Chi Đông. Ảnh: Vũ Cường

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn biểu dương và chúc mừng những đóng góp to lớn và những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển vừa qua.

Tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 8,6%/năm.

Thu ngân sách tăng trưởng cao và đều vượt chỉ tiêu thành phố giao. Năm 2024, thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 2.940 tỷ đồng, bằng 196% so với dự toán thành phố giao, tăng 214% so với năm 2023; 6 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách ước đạt 3.361 tỷ đồng, đạt 82% so với dự toán thành phố giao.

Xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao tiếp tục được triển khai và đạt được nhiều kết quả. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 73 triệu đồng/người/năm - gấp 1,33 lần so với năm 2020.

Năm 2024 là năm thứ 3 liên tiếp Đảng bộ huyện Mê Linh được thành phố Hà Nội đánh giá là đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 2 năm liền huyện Mê Linh được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

“Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất là một dấu ấn quan trọng của huyện Mê Linh, đặc biệt diễn ra trong thời điểm ý nghĩa, chuẩn bị bước sang trang mới - kết thúc hoạt động của cấp huyện, chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”, ông Tuấn nhận định.

Theo đề án đã được phê duyệt, huyện Mê Linh sắp xếp từ 17 xã thành 4 xã gồm: Mê Linh, Quang Minh, Tiến Thắng và Yên Lãng.

Trong bối cảnh Thủ đô và đất nước đang chuẩn bị bước sang một giai đoạn phát triển mới, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội của huyện Mê Linh, và tới đây là 4 xã mới tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm cao hơn nữa để khai thác, phát huy các tiềm năng, lợi thế, khơi thông nguồn lực, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức lãnh đạo; tập trung tháo gỡ nút thắt, điểm nghẽn phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, chăm lo, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân.

Qua đó tiếp tục đóng góp chung trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn hiến, văn minh, hiện đại.