Cựu danh thủ Jamie Carragher cho rằng, Florian Wirtz không nên có tên trong đội hình xuất phát của Liverpool thời điểm hiện tại.

Theo huyền thoại sân Anfield, màn trình diễn nhạt nhòa của tiền vệ người Đức sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia là giọt nước tràn ly, khiến HLV Andoni Iraola phải đẩy anh lên ghế dự bị.

Carragher chỉ trích đích danh ngôi sao trị giá 116 triệu bảng vì đóng góp hạn chế về bàn thắng và kiến tạo trong màu áo Liverpool.

Carragher chỉ trích Florian Writz - Ảnh: SunSport

Florian Wirtz mới ghi 7 bàn và có 11 đường kiến tạo sau 56 trận khoác áo đội bóng vùng Merseyside.

Phát biểu trên Sky Sports, Carragher nói: "Tôi muốn trở lại câu chuyện về Florian Wirtz, bởi tôi đã chỉ trích cậu ấy sau trận đấu gần nhất của Liverpool trên sân Bournemouth.

Một số cổ động viên Liverpool phản ứng vì cho rằng tôi nhìn nhận vấn đề quá tiêu cực.

Wirtz chơi rất tốt cho tuyển Đức dưới sự dẫn dắt của Klopp. Nhưng hôm nay, khi nhìn vào đội hình Liverpool, tôi thấy Liverpool không có Isak và Cody Gakpo, hai cầu thủ tấn công hay nhất đội từ đầu mùa.

Chúng ta cần Bradley Barcola và Wirtz đứng lên gánh vác trách nhiệm, hỗ trợ Munoz và Koumas trên hàng công. Vậy mà Lewis Koumas và Victor Munoz lại chơi tốt hơn hai cầu thủ có giá hơn 100 triệu bảng.

Điều đó không thể chấp nhận được. Khi Liverpool chỉ còn 10 người, bất kỳ ai trên sân cũng biết cầu thủ nào nên bị thay ra.

Không có lý do gì để Wirtz được ưu tiên đá chính hơn Gravenberch. Những gì Florian Wirtz đóng góp cho Liverpool lúc này là chưa đủ. Cậu ấy đã chơi 55, 60 trận cho đội bóng.

Nếu nói về Barcola, cậu ấy mới đá bốn hoặc năm trận. Dĩ nhiên, bạn muốn thấy nhiều hơn, nhưng hãy kiên nhẫn. Chỉ trích cậu ấy lúc này là quá khắt khe. Còn với người đã chơi 60 trận thì khác".

Carragher tiếp tục: "Wirtz không nên có mặt trong đội hình Liverpool lúc này. Tôi không muốn chỉ trích nặng nề các cầu thủ Liverpool. Nhưng chúng ta đưa ra nhận xét sau 50–60 trận, chứ đâu phải chỉ 5 hay 10 trận.

Wirtz chẳng bao giờ tạo cảm giác sẽ ghi bàn. Hôm nay, hoàn toàn không có tình huống nào khiến bạn nghĩ cậu ấy vừa tung ra đường chuyền đặt đồng đội vào thế đối mặt, hay suýt ghi bàn.

Cậu ấy hoàn toàn không tạo ra mối đe dọa nào đối với khung thành đối phương”.