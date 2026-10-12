Sự hiện diện của Jeremy Doku làm thay đổi hoàn toàn thế trận, giúp Man City thắng đậm Liverpool 3-0 ngay tại Anfield sau phán quyết gian lận tài chính.

Phản ứng của Man City

Man City vùng lên bằng đẳng cấp và cả may mắn. Đối diện sự lên án từ khán đài sau phán quyết gian lận tài chính, chịu sức ép nghẹt thở của Liverpool, giữa bầu không khí nóng bỏng tại một sân đấu thù địch bậc nhất, đội khách vẫn vươn mình đầy mạnh mẽ.

Jeremy Doku là người xuất hiện đúng lúc để giải cứu City. Cầu thủ người Bỉ vào sân trong hiệp 2 và phá tung mọi ổ khóa của chiếc két sắt.

Haaland tiếp tục là hung thần của Liverpool. Ảnh: MCFC

Từ chiếc thẻ đỏ của Gravenberch đến bàn mở tỷ số, bàn thứ 2 và cả bàn thứ 3, tất cả đều mang dấu ấn Doku. Chiến thắng nối dài chuỗi bất bại của đội bóng do Enzo Maresca dẫn dắt trên mọi đấu trường mùa này (không tính Siêu cúp Anh) và củng cố vị trí dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh.

Man City đá trận đầu tiên kể từ khi ủy ban độc lập điều tra sổ sách của họ kết luận CLB thực hiện 114 hành vi vi phạm quy định tài chính của Premier League trong giai đoạn 2009-2018.

Nỗi bẽ bàng càng lớn bởi điểm đến của chuyến làm khách đầu tiên: Liverpool, một trong 4 CLB cùng Arsenal, MU và Tottenham yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Tại Anfield, sân nhà của đối thủ lớn nhất của Man City trong thập niên qua, đám đông thể hiện vị thế của những người bị tổn hại.

CĐV chủ nhà phản đối quy mô lớn bằng những lời hô vang và biểu ngữ. Nổi bật nhất là dòng chữ: “Một thế hệ người hâm mộ bị lừa dối”.

Phương pháp của Iraola

Andoni Iraola nhận thất bại đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền. Tuy nhiên, chiến lược Tây Ban Nha đã xây dựng phương án thi đấu tốt nhất có thể.

Lối đá pressing cường độ cao của Liverpool và sức ép khán đài khiến Man City lúng túng trong hiệp 1. Ảnh: MCFC

Không có Isak, Gakpo và Szoboszlai vì chấn thương, ông dùng các cầu thủ trưởng thành từ học viện để vá những lỗ hổng. Người đầu tiên là Koumas giàu tinh thần chiến đấu, được bố trí đá cao nhất trên hàng công.

Với Mac Allister và Gravenberch tạo thành cặp tiền vệ trụ thiếu vững chắc vì không có người thực sự mang bản năng kèm người, chỉ thị đưa ra rõ ràng đến mức không thể khác: pressing.

Pressing một đối một. Pressing không ngừng nghỉ, nhằm đẩy đối phương đến ngưỡng nghẹt thở, nơi tương quan sức mạnh được cân bằng.

Iraola hiểu rằng cách duy nhất để chống lại nguồn lực kỹ thuật gần như vô tận của một đội hình sở hữu Elliot Anderson, Enzo Fernandez, Semenyo, Rayan Cherki và Erling Haaland là đẩy nhịp độ chuyển trạng thái lên cao đến mức khiến tất cả cùng kiệt sức.

Liverpool cố tạo ra một thế giới mà không ai có thể chịu đựng nổi, trong một canh bạc cực đoan: sống sót nhờ sự tiếp sức của khán giả và chút năng lượng dự trữ có thể còn nhiều hơn đối thủ.

Liverpool dồn Man City về vòng cấm trong những khoảng thời gian dài của hiệp 1. Điều đó rất đáng ghi nhận khi họ không có một tiền vệ phòng ngự thuần túy.

Mac Allister và Gravenberch vốn thiên về vai trò tiền vệ tấn công, còn Florian Wirtz hoạt động ở trung tâm hàng công, cố thực hiện những động tác pressing đi ngược bản năng của mình.

Doku làm thay đổi hoàn toàn thế trận khi vào sân. Ảnh: MCFC

Sự truy bức tiếp tục sau giờ nghỉ. Mac Allister và Gravenberch tìm kiếm cơ hội bằng những cú sút ngoài vòng cấm. Bộ khung đội bóng của Maresca rung lên dưới sức ép, nhưng không gãy.

Anderson, Enzo, Ruben Dias cùng tạo nên màn trình diễn đỉnh cao về sức chịu đựng và khả năng tập trung. Trên hết là những phản xạ tuyệt vời của Gigio Donnarumma.

Theo thời gian, dấu hiệu kiệt sức xuất hiện ngày càng nhiều ở Wirtz, người lạc lõng và xử lý thiếu chính xác đến mức gây tuyệt vọng; ở Mac Allister, với những nỗ lực không còn liên tục; và Araujo, người hết đối đầu Semenyo rồi Doku - hai tiền đạo cánh không dễ chế ngự.

Doku biểu diễn cùng nghệ sĩ Cherki

Gravenberch vừa kết thúc một đợt tấn công trong vòng cấm của Donnarumma ở phút 62 thì phải quay về hỗ trợ Araujo đối phó Doku - người thay Ndiaye trước đó 6 phút.

Cầu thủ Hà Lan đến chậm và nhận thẻ vàng thứ hai. Đó là một quyết định nghiêm khắc của trọng tài, đồng thời là bản án khiến hệ thống Liverpool tan rã.

Với bệ phóng Doku, Cherki trình diễn như một nghệ sĩ. Ảnh: MCFC

Chỉ 3 phút sau, đường tạt bóng của Doku - sau khi loại Araujo - bật vào Mac Allister và được Haaland kết thúc bằng cú vô lê quyết đoán mở tỷ số.

Cũng thêm 3 phút, Doku giả vờ vượt qua Victor Munoz và Araujo rồi đổi chân trụ, mở lòng bàn chân, phóng “quả tên lửa” vào góc cao phía cột xa, nâng tỷ số lên 2-0.

Khi trận đấu đã được định đoạt, một pha xử lý khác của Doku bên cánh trái mở ra tình huống phối hợp với Anderson, tiếp đó Gvardiol đánh gót cho Cherki.

Bàn thắng đầy ma thuật của cầu thủ Pháp là nét chấm phá khép lại buổi chiều vắt kiệt sức lực, đưa Man City lên cao và khiến mùa giải của Liverpool thêm phức tạp.

Cherki ăn mừng bằng cách vung lá cờ góc, như một họa sĩ đặt chữ ký lên những bức bích họa kinh điển. Anh sống với nghề cầu thủ như một danh họa ngôi sao. Màn trình diễn ấy được tạo nên từ công sức của Doku.