Man City đại thắng 3-0 Liverpool ngay tại Anfield, HLV Enzo Meresca nói bí quyết, Haaland chia sẻ xúc động sau trận đấu với nhiều bủa vây.

Trận cầu đinh vòng 6 Ngoại hạng Anh , Liverpool nghênh tiếp Man City đã không có bàn thắng nào được ghi sau 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, thế trận hoàn toàn thay đổi sau khi Rayan Gravenberch bên phía chủ nhà bị truất quyền thi đấu ở phút 62 vì thẻ vàng thứ 2. Haaland mở tỷ số ở phút 65 và Doku nhân đôi cách biệt cho Man City 3 phút sau đó, trước khi Cherki ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 78, giúp đoàn quân Enzo Meresca toàn thắng từ đầu mùa, với 18 điểm tuyệt đối, hơn Arsenal xếp sau 3 điểm.

Đáng chú ý, Man City đến làm khách Liverpool trong bối cảnh vừa bị Ủy ban độc lập kết luận vi phạm hầu hết các cáo buộc (114/115) liên quan quy định về tài chính của Ngoại hạng Anh, trong giai đoạn từ 2009 đến 2018.

Haaland đầy cảm xúc sau khi Man City thắng giòn 3-0 Liverpool trong trận đấu mà họ bị bủa vây bởi những ồn ào liên quan vi phạm quy định tài chính Ngoại hạng Anh, nguy cơ bị phạt nặng, có thể phải xuống chơi ở giải hạng Nhất Anh. Ảnh: MCFC

Trong bối cảnh dính ồn ào bủa vây, Haaland đã lên tiếng trước trận, kêu gọi mọi người đoàn kết cùng nhau, cũng như bày tỏ tình yêu dành cho CLB.

Sau chiến thắng quan trọng, chân sút Na Uy có thêm chia sẻ xúc động: “Với mỗi thành viên Man City cũng như người hâm mộ, cảm xúc trong và sau trận đấu này là một khoảnh khắc tuyệt vời khắc sâu trong tâm trí chúng ta. Tôi tự hào về tất cả mọi người”.

Trong khi đó, HLV trưởng Enzo Maresca cho hay những điều chỉnh trong giờ nghỉ giữa hiệp đã mang lại kết quả: “Hoàn cảnh và môi trường thi đấu hôm nay đều rất khó khăn. Man City chơi khá chật vật trong hiệp 1. Chúng tôi kiểm soát bóng tốt nhưng không hiệu quả trong khâu phòng ngự và áp sát chưa được.

Sang hiệp 2, chúng tôi đã đưa ra một vài điều chỉnh và đội chơi tốt lên hẳn. Chúng tôi cần học cách làm quen và vượt qua áp lực từ trên khán đài, bởi vì bất kể chơi trên sân đấu nào thì tiếng ồn từ CĐV đối phương cũng sẽ luôn bủa vây lấy chúng tôi.

Man City phải vượt qua và tạo ra ‘tiếng ồn’ của mình và đó chính là chiến thắng. Cảm giác khi tan cuộc, được hòa vào trong tiếng reo hò của CĐV, đó thực sự là một cảm giác tuyệt vời, một thứ âm thanh rất khác biệt".