Ngày 29/8 tại Hà Nội, MV Vinh quang, ơi Việt Nam, sáng tác mới của GS.TS - Anh hùng Lao động - nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí ra mắt công chúng sau 3 năm ấp ủ. Ra mắt đúng dịp Quốc khánh 2/9, MV mang thông điệp thiêng liêng khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên trong mỗi người Việt.

Vinh quang, ơi Việt Nam có giai điệu hào hùng, ca từ cô đọng, dễ nhớ, giàu tính cổ vũ và lan tỏa cảm hứng mạnh mẽ. Với chỉ 6 câu hát, ca khúc khắc họa hình ảnh một đất nước kiên cường, đoàn kết và rạng ngời niềm tự hào. Điệp khúc Tự hào Tổ quốc ta – Vinh quang, ơi Việt Nam! trở thành lời hiệu triệu, khẳng định sức mạnh và vinh quang của dân tộc.

Hơn 1.000 người hòa ca trong MV "Vinh quang, ơi Việt Nam".

Ca khúc do nhạc sĩ Trần Thị Phương Thảo - Đặng Mạnh Cường hòa âm phối khí, Dương Lan Hương đạo diễn, quy tụ hơn 30 ca sĩ và trên 1.000 diễn viên quần chúng: NSƯT Tố Nga, NSƯT Cẩm Tú, NSƯT Lương Huy, Huyền Trang (Sao Mai), Viết Danh, Lê Xuân Hảo, Minh Tuấn, Diệu Thúy…

MV được ghi hình tại những địa danh giàu ý nghĩa lịch sử - văn hóa như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, cầu Hiền Lương, Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 (Quảng Trị), Cột cờ Lũng Cú, Bến Nhà Rồng, Nhạc viện TPHCM…

Những đại cảnh hoành tráng với sự tham gia của hàng nghìn người được dàn dựng công phu, khắc họa biểu tượng đoàn kết và tinh thần bất khuất của dân tộc. Đặc biệt, hình ảnh đoàn duyệt binh tái hiện khí thế hào hùng của lịch sử càng làm MV trở thành một bản hùng ca bằng âm nhạc và hình ảnh.

GS.TS Nguyễn Anh Trí (ngoài cùng bên trái).

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác, GS.TS Nguyễn Anh Trí cho biết viết ca khúc chưa đầy 30 phút nhưng đó là kết quả của tình yêu Tổ quốc suốt nhiều năm. Dù sáng tác nhanh, quá trình hoàn thiện lại được ông cân nhắc kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ. Chỉ riêng việc chọn từ "ơi" thay vì "ôi" trong điệp khúc cũng khiến ông suy nghĩ nhiều ngày. Theo tác giả, từ "ơi" vừa gợi niềm tự hào, vừa như một lời kêu gọi tha thiết gửi tới thế hệ hôm nay và mai sau.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Ủy ban Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhận xét: "Vinh quang, ơi Việt Nam đặc biệt vì ngắn gọn, cô đọng, giàu sức lan tỏa, đúng truyền thống khải hoàn ca của âm nhạc cách mạng. Câu điệp khúc Tự hào Tổ quốc ta - Vinh quang, ơi Việt Nam! vang lên là ai cũng có thể hát theo - đó là thành công lớn. Chủ đề đoàn kết được đặt ngay từ đầu càng làm ca khúc súc tích, đầy khí thế. Đây là tác phẩm xứng đáng, là lời chào tự hào của giới văn nghệ sĩ trước thềm đại lễ dân tộc".

MV "Vinh quang, ơi Việt Nam"

Ngoài sự nghiệp y học với nhiều cống hiến to lớn trong lĩnh vực huyết học và truyền máu, GS.TS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí còn được biết đến như một nhạc sĩ với hơn 220 ca khúc, phần lớn ca ngợi đất nước và khơi gợi tình yêu dân tộc. Ông từng tổ chức nhiều đêm nhạc riêng, nhận nhiều giải thưởng âm nhạc trong hơn một thập kỷ sáng tác.