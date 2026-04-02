Ngày 2/4, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.K. (33 tuổi, trú tại phường Hồng An, TP Hải Phòng) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật.

Bà K. tại buổi làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Theo cơ quan công an, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện kênh YouTube “Ký Sự Bí Mật” đăng tải nhiều video có nội dung bịa đặt, mang tính chất kinh dị, liên quan đến các vụ việc không có thật trên địa bàn.

Qua xác minh, cơ quan công an làm rõ, từ tháng 6 - 12/2025, bà K. đã sử dụng AI tạo ra 415 video kể chuyện hư cấu nhằm thu hút người xem, tăng tương tác trên kênh “Ký Sự Bí Mật” để hưởng lợi từ nền tảng YouTube.

Trong đó, nhiều video có tiêu đề gây sốc, rùng rợn như “Vụ án Đà Lạt rúng động: 3 sinh viên bị chôn sống trong 1 đêm định mệnh”, “Đà Lạt đẫm máu: người vợ phân xác chồng cùng 2 bạn”, “Giấu xác 60 ngày vì tham 1,5 tỷ đồng”, hay “21 nạn nhân mất tích ở Đà Lạt: phát hiện ngón tay người trong bát phở bò”...

Các video của bà K. đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem và hơn 113.000 người đăng ký theo dõi kênh.

Làm việc với cơ quan công an, bà K. thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với bà K. về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần nâng cao ý thức, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải. Việc sử dụng AI để bịa đặt, lan truyền thông tin sai sự thật không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm.