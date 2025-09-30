Chiều 30/9, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết đơn vị vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhi H.M.L. (3 tuổi, ngụ Đắk Lắk), lấy ra nhánh cây dài 16cm, đường kính 1cm nằm trong ổ bụng.

Khoảng 4 tháng trước, bé L. bị ngã xuống ao gần nhà. Người thân phát hiện và đưa bé vào bệnh viện địa phương điều trị trong 2 tháng, sau đó xuất viện. Tuy nhiên, một tháng sau, bé sốt cao, ho nhiều, được chẩn đoán viêm phổi và nằm viện gần 30 ngày nhưng tình trạng không thuyên giảm.

Trong quá trình siêu âm, bác sĩ phát hiện ổ bụng trẻ có khối lạ nghi dị vật, lập tức chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Nhi đồng 2. Kết quả CT khiến ê-kíp bác sĩ không khỏi bất ngờ. Trong bụng bé có dị vật hình que gỗ, kích thước 1x16cm, nằm từ trực tràng đến gan. Nội soi xác định dị vật đã đâm xuyên trực tràng, ruột non và tá tràng, gây viêm dính nhiều đoạn ruột.

Các bác sĩ quyết định phẫu thuật xử lý ngay. Ca mổ gặp nhiều khó khăn vì ruột dính nhiều do viêm kéo dài. Ê-kíp phải mổ mở, bóc tách dọc theo dị vật, tách dính từng đoạn ruột, đồng thời tránh làm tổn thương mạch máu, thần kinh, niệu quản và các cơ quan lân cận.

Sau 4 giờ phẫu thuật căng thẳng, nhánh cây dài 16cm được lấy ra nguyên vẹn. Bệnh nhi được xử lý cầm máu, khâu phục hồi vết thương và làm hậu môn tạm.

Hiện sức khoẻ bé L. dần hồi phục sau khi được lấy nhánh cây dài 16 cm ra khỏi bụng. Ảnh: BVCC

BS.CKI Nguyễn Hiền - Khoa Ngoại tổng hợp cho biết: "Đây là ca mổ rất khó vì dị vật tồn tại quá lâu, ruột viêm dính nhiều. Tuy nhiên, nhánh cây không đâm vào mạch máu lớn nên bé không nguy hiểm tính mạng".

Đáng chú ý, trẻ từng được điều trị viêm phổi hít bằng kháng sinh phổ rộng, vô tình ức chế tình trạng nhiễm trùng do dị vật gây ra, giúp bệnh nhi vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Hiện sức khỏe bé L. dần hồi phục và dự kiến xuất viện sau 1 tuần. Bé sẽ được đóng hậu môn tạm khi tái khám sau khoảng một tháng. Trong thời gian này, bé có thể sinh hoạt bình thường và không để lại di chứng.

Theo bác sĩ Hiền, dị vật đâm xuyên vùng hậu môn từng được ghi nhận ở trẻ, thường gặp khi các em vui chơi, tắm ở ao hồ, sông suối. Tuy nhiên, trường hợp bé L. cực kỳ hy hữu vì nhánh cây dài và tồn tại trong ổ bụng suốt 4 tháng mà bệnh nhi vẫn sống sót.

Bác sĩ Hiền cảnh báo, dị vật sắc nhọn nếu tồn tại lâu trong ổ bụng có thể xuyên vào các cơ quan, gây nhiễm trùng nặng, suy đa cơ quan, nguy hiểm tính mạng.

Từ ca bệnh này, Bệnh viện Nhi đồng 2 khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt giám sát khi trẻ vui chơi ngoài trời, nhất là trong mùa mưa bão khi cây cối dễ gãy đổ. Trẻ tuyệt đối không nên đến gần ao hồ, sông suối nếu không có người lớn đi kèm. Ngoài ra, phụ huynh cũng cần tránh để trẻ đi qua cầu hoặc đoạn đường ngập nước tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.