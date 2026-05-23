Ngày 23/5, Hội Thấp khớp học Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tổ chức hội thảo “Quản lý bệnh nhân cơ xương khớp trong kỷ nguyên điều trị đa mô thức”.

Tại đây, các chuyên gia đã đề cập đến chứng thiểu cơ, căn bệnh đang gia tăng nhanh chóng với tỷ lệ thống kê trong năm 2020 cho thấy có tới 49,2% người từ 60 tuổi trở lên mắc. Tuy nhiên, đây là vấn đề chưa được cộng đồng quan tâm.

PGS. TS Nguyễn Vĩnh Ngọc. Ảnh: N. Huyền

PGS. TS Nguyễn Vĩnh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Thấp khớp học Hà Nội, cho biết thiểu cơ là tình trạng mất dần khối lượng, sức mạnh và chức năng cơ bắp. Căn bệnh này làm gia tăng nghiêm trọng nguy cơ té ngã, gãy xương (đặc biệt là gãy cổ xương đùi), khiến người bệnh mất khả năng đi lại độc lập, dễ nhiễm trùng và suy giảm nghiêm trọng chất lượng cuộc sống.

Người thiểu cơ thường có dấu hiệu, cơ thể yếu sụt, giảm cân không chủ ý, mất sức bền, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Người bệnh sẽ gặp khó khăn khi thực hiện các hoạt động hàng ngày (như đứng lên ngồi xuống, bưng bê vật nặng...). Không ít trường hợp mắc chứng này thì việc đi bộ chậm cũng dễ mất thăng bằng và có nguy cơ té ngã cao.

Sau 40 tuổi, cơ thể mất dần 1-2% khối lượng cơ mỗi năm

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính chứng thiểu cơ là do quá trình lão hóa tự nhiên. Theo đó, từ sau tuổi 40, cơ thể bắt đầu mất 1 - 2% khối lượng cơ mỗi năm. Sau tuổi 50, tốc độ này diễn ra nhanh hơn và tỉ lệ thuận với số tuổi.

“Bên cạnh đó, quá trình thiểu cơ sẽ tiến triển nhanh hơn nếu có sự tác động của các yếu tố nguy cơ như người lười hoạt động thể chất, người bị béo phì hoặc suy dinh dưỡng. Người mắc các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, suy tim, đái tháo đường, bệnh thận mạn, COPD...”, PGS. TS Ngọc nói.

PGS. TS Nguyễn Vĩnh Ngọc nhấn mạnh, việc nhận biết sớm và thay đổi lối sống có thể làm chậm quá trình thiểu cơ. Theo đó, người dân cần kết hợp chặt chẽ giữa chế độ dinh dưỡng hợp lý, hoạt động thể lực đều đặn (để duy trì mật độ xương và tiết chất có lợi cho cơ) và điều trị bằng thuốc khi cần thiết. Đồng thời, người dân nên tránh hút thuốc lá, hạn chế rượu bia và kiểm soát tốt các bệnh nền đi kèm.