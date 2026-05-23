Sự việc xảy ra tại một bể bơi tại Hà Nội khi nam thanh niên bất ngờ ngừng tim ngay dưới nước. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, may mắn có một điều dưỡng của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sống gần khu vực, đang nghỉ thai sản tại nhà. Vì vậy, ngay khi nhận được tin báo khẩn cấp, chị lập tức đặt con đang bú xuống để chạy tới nơi nam thanh niên gặp nạn, hỗ trợ cấp cứu.

Ngay tại hiện trường, các biện pháp hồi sinh tim phổi cơ bản (CPR), ép tim ngoài lồng ngực được thực hiện liên tục nhằm duy trì sự sống cho người bệnh trong lúc chờ lực lượng cấp cứu 115 tới nơi.

Nam thanh niên được cứu sống nhờ chuỗi 'tình cờ'. Ảnh: BSCC.

Đáng nói, chỉ vài ngày trước đó, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội mới tổ chức lớp tập huấn báo động đỏ và hướng dẫn sử dụng máy sốc điện tự động AED cho nhân viên y tế nhằm nâng cao năng lực cấp cứu ngoại viện trong cộng đồng. Tại lớp tập huấn này, dù nữ điều dưỡng nói trên đang trong giai đoạn nghỉ sinh nhưng vẫn tranh thủ đưa con tới tham gia khóa học cùng đồng nghiệp.

Về vụ việc cứu nam thanh niên, khoảng 20 phút sau, ê-kip 115 tiếp cận hiện trường cùng máy sốc điện tự động AED. Vừa được tập huấn, vừa có thiết bị đúng thời điểm, các nhân viên y tế lập tức phối hợp triển khai quy trình cấp cứu. Máy AED ghi nhận rối loạn nhịp nguy hiểm và cú sốc điện được thực hiện ngay tại hiện trường.

Ngay sau khi tái lập tuần hoàn, bệnh nhân được vừa hồi sức vừa chuyển gấp tới Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Khi nhận thông tin, bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động tối đa nhân lực và phương tiện hồi sức chuyên sâu.

Người bệnh được chỉ định kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy, đây phương pháp hiện đại giúp bảo vệ não sau ngừng tuần hoàn.

Sau 3 ngày điều trị tích cực, điều kỳ diệu đã xảy ra: Nam thanh niên bắt đầu làm theo y lệnh, đáp ứng khi bác sĩ gọi và nắm được tay nhân viên y tế. Các dấu hiệu cho thấy chức năng não được bảo tồn gần như nguyên vẹn.

Theo bác sĩ Ngô Đức Hùng - Trung tâm Cấp cứu - Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đây là một trường hợp điển hình cho hiệu quả của “chuỗi sống còn” trong cấp cứu ngừng tim: Phát hiện sớm ngoài cộng đồng, CPR kịp thời, sử dụng AED đúng thời điểm, vận chuyển chuyên nghiệp và hồi sức chuyên sâu nội viện.

