Thông báo được ông Nam Nguyễn - Tổng Giám đốc Hyphen Deux chia sẻ trong bài phát biểu đặc biệt tại diễn đàn “Thúc đẩy Đổi mới sáng tạo, Phát triển các ngành công nghệ chiến lược”, thuộc khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 (Innovate Vietnam 2025), diễn ra từ ngày 1-3/10/2025 tại Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đến thăm gian hàng của Hyphen Deux tại sự kiện. Ảnh: Hyphen Deux

Chip HDx32U được thiết kế là một vi điều khiển đa năng, tiết kiệm năng lượng, phù hợp với nhiều ứng dụng trong lĩnh vực IoT và công nghiệp. Việc tape-out thành công đánh dấu giai đoạn chuyển từ thiết kế sang sản xuất - một thành tựu quan trọng của Hyphen Deux và là tín hiệu mạnh mẽ về năng lực sáng tạo trong lĩnh vực bán dẫn của Việt Nam.

Hyphen Deux công bố chính thức tape-out dự án Chip vi điều khiển HDx32U tại Innovate Vietnam 2025. Ảnh: Hyphen Deux

Tại diễn đàn, Hyphen Deux cũng vinh dự được gửi tặng tranh mô phỏng thiết kế chip vi điều khiển HDx32U đến Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, thể hiện khát vọng và quyết tâm đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia chủ chốt về công nghệ bán dẫn toàn cầu.

Đại diện Hyphen Deux gửi tặng tranh mô phỏng thiết kế chip vi điều khiển HDx32U đến Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng

Trước đó, vào tháng 6/2025, Hyphen Deux đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) nhằm thúc đẩy hợp tác trong phát triển bán dẫn, đào tạo nhân lực và đổi mới công nghệ. Thỏa thuận này tiếp tục củng cố sứ mệnh của công ty trong việc góp sức xây dựng vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Ông Nam Nguyễn - Tổng Giám đốc Hyphen Deux chia sẻ tại diễn đàn về ký kết MoU với NIC, khẳng định cam kết của công ty trong việc thúc đẩy hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam. Ảnh: Hyphen Deux

Phát biểu tại sự kiện, ông Nam Nguyễn nhấn mạnh: “Việc tape-out chip HDx32U không chỉ là thành công của riêng Hyphen Deux, mà còn là minh chứng cho những gì Việt Nam có thể đạt được. Cùng với sự đồng hành của Chính phủ, đối tác và khách hàng, chúng tôi tin tưởng rằng Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành trung tâm bán dẫn toàn cầu.”

Bên cạnh các dự án phát triển chip của riêng mình, Hyphen Deux còn mở rộng cung cấp dịch vụ thiết kế vi mạch bán dẫn toàn diện, bao gồm thiết kế chip tùy chỉnh, phát triển ASIC, IP core và giải pháp bán dẫn trọn gói (Turnkey solutions), giúp các đối tác trong và ngoài nước rút ngắn thời gian từ đưa ý tưởng thiết kế đến sản phẩm thực tế ra thị trường.

Đội ngũ Hyphen Deux tham gia sự kiện Innovate Vietnam 2025, chia sẻ tầm nhìn về đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược. Ảnh: Hyphen Deux

Hyphen Deux thành lập năm 2022, hoạt động trong lĩnh vực thiết kế vi mạch bán dẫn với văn phòng R&D đặt tại Khu công nghệ cao TP.HCM. Công ty định hướng thiết kế chip tương tự, chip số, hệ thống nhúng, chip tích hợp chuyên dụng - ASICs, hệ thống chip vi điều khiển và phần mềm trí tuệ nhân tạo AI ứng dụng trong lĩnh vực y tế; một trong những đơn vị tiên phong ở Việt Nam cung cấp giải pháp trọn gói từ thiết kế đến sản xuất, đóng gói và kiểm thử.

