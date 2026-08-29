Hãng xe Hàn Quốc Hyundai vừa xác nhận kế hoạch phát triển một mẫu bán tải cỡ trung sử dụng khung gầm rời, sau nhiều năm xuất hiện dưới dạng tin đồn. Thông tin được hãng công bố trong khuôn khổ sự kiện của các nhà đầu tư (Investor Day) vừa diễn ra, khi Hyundai trình bày kế hoạch sản phẩm và đầu tư đến cuối thập kỷ này.

Mẫu bán tải mới sẽ gia nhập phân khúc cỡ trung, cùng với Toyota Hilux và Ford Ranger. Ảnh: Carcoops

Theo Hyundai, hãng dự kiến giới thiệu hơn 100 mẫu xe mới hoặc nâng cấp trên toàn cầu vào năm 2030, trong đó có ít nhất 58 mẫu xe dành cho thị trường Bắc Mỹ.

Một trong những trọng tâm của kế hoạch là khai thác các "khoảng trống thị trường”, tức những phân khúc mà hãng hiện chưa có sản phẩm. Phân khúc xe bán tải cỡ trung khung gầm rời là một trong những khoảng trống đó. Hyundai dự kiến đưa mẫu xe mới ra thị trường trong khoảng 3 năm tới.

Mẫu bán tải này sẽ cạnh tranh với những cái tên quen thuộc trên thị trường toàn cầu như Toyota Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi Triton và Isuzu D-Max. Trước đó, các lãnh đạo Hyundai từng nhiều lần xác nhận kế hoạch phát triển một mẫu bán tải cỡ trung, nhưng chưa công bố nhiều thông tin cụ thể.

Có thông tin cho rằng mẫu bán tải mới của Hyundai có thể sử dụng chung kiến trúc với KIA Tasman. Tuy nhiên, hãng xe Hàn Quốc chưa xác nhận khả năng này.

Hình ảnh mẫu xe concept Hyundai Boulder. Ảnh: Carscoops

Điểm mà các nhà đầu tư cùng giới chuyên gia quan tâm nhất lúc này là hệ thống truyền động của mẫu bán tải mới.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Giám đốc điều hành Hyundai Motor Company Australia Gavin Donaldson thừa nhận hãng đã chậm chân khi gia nhập phân khúc bán tải cỡ trung. Ông cho rằng Hyundai sẽ phải tạo được sự khác biệt khi tham gia thị trường, trong đó hệ thống truyền động có thể là yếu tố then chốt.

“Chúng ta đã đến muộn, đó là sự thật. Vì vậy, khi tham gia cuộc chơi, chúng ta phải có cách tiếp cận khác để đảm bảo mọi người đều nhìn thấy 'cánh cửa', và tôi nghĩ hệ thống truyền động sẽ là chìa khóa quan trọng để chúng ta tiếp cận những cánh cửa đó”, ông Gavin Donaldson nói.

Theo vị lãnh đạo này, Hyundai đang hướng tới khả năng sử dụng hệ truyền động hybrid hoặc EREV (xe điện mở rộng phạm vi hoạt động) cho mẫu bán tải mới. Nếu lựa chọn hướng đi này, Hyundai có thể tận dụng những công nghệ đang được hãng phát triển.

Hyundai Santa Cruz. Ảnh: Carscoops

Tại Investor Day, hãng cũng xác nhận đang phát triển một loạt mẫu xe sử dụng hệ thống EREV, trong đó có Hyundai Santa Fe EREV, một mẫu EREV thuộc thương hiệu Genesis và một mẫu SUV phân khúc C dành cho thị trường Trung Quốc.

EREV về cơ bản sử dụng mô-tơ điện để dẫn động, trong khi động cơ đốt trong đóng vai trò phát điện để duy trì năng lượng cho pin khi cần thiết. Cách tiếp cận này có thể giúp xe duy trì khả năng vận hành đường dài nhưng vẫn tận dụng được ưu thế của hệ truyền động điện.

Với việc Hyundai đang đẩy mạnh phát triển cả hybrid và EREV, mẫu bán tải cỡ trung mới có nhiều khả năng trở thành một trong những sản phẩm đáng chú ý trong chiến lược điện hóa của hãng.

Nếu đúng kế hoạch, mẫu xe sẽ xuất hiện trên thị trường trong khoảng 3 năm tới, trực tiếp cạnh tranh với Toyota Hilux và Ford Ranger – hai mẫu bán tải đang có vị thế mạnh tại nhiều thị trường trên thế giới.

(Theo Carscoops)

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc chia sẻ ý kiến về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!