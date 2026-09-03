Theo báo cáo vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố hôm nay 3/9, các doanh nghiệp trong nước đã xuất xưởng ước tính 332.700 chiếc xe máy mới trong tháng 8 vừa qua. Sản lượng này giảm 10,4% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 7,2% so với tháng 8/2025.

Tổng cộng 8 tháng đầu năm 2026, đã có tới 2.799.700 chiếc xe máy mới được các doanh nghiệp sản xuất trong nước đưa ra thị trường, tăng mạnh 27,9% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức rất cao, thể hiện nỗ lực của các doanh nghiệp sản xuất xe máy trong nước giai đoạn đầu và giữa năm 2026.

Số liệu trên cho thấy nguồn cung xe máy trên thị trường vẫn khá dồi dào, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm đang tăng cao khi bước vào thời gian cao điểm hàng năm, khi năm học mới bắt đầu.

Thị trường xe máy Việt Nam hiện nay không còn là "sân chơi" của riêng 5 thành viên thuộc Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) gồm Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki và SYM. Trong vài năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp xe máy điện đã tạo nên sự đa dạng cho thị trường xe trong nước.

Đã có gần 2,8 triệu chiếc xe máy mới được sản xuất trong nước chỉ trong 8 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trong bối cảnh làn sóng điện hóa giao thông ngày càng mạnh mẽ, các hãng xe máy điện đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với những thương hiệu xe máy truyền thống. Cuộc cạnh tranh trên thị trường vì thế cũng trở nên quyết liệt hơn, tạo sức ép không nhỏ lên các hãng vốn giữ vị thế thống lĩnh nhiều năm.

Đáng chú ý, VinFast, Yadea, Pega, Selex Motors, Dat Bike hay Before All liên tục tung sản phẩm mới, đồng thời đẩy mạnh đầu tư nhà máy, mở rộng hệ thống phân phối và hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ. Bên cạnh mạng lưới đại lý, các doanh nghiệp còn phát triển trạm sạc, trạm đổi pin và hệ thống bảo hành nhằm tăng độ phủ, từng bước tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

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