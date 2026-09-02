Sau thời gian dài chờ đợi, Mitsubishi đã chính thức trình làng Pajero thế hệ mới tại Nhật Bản ngày 2/9/2026. Đây là lần trở lại đáng chú ý của dòng SUV địa hình từng được xem là biểu tượng của Mitsubishi, sau khi thế hệ thứ tư bị dừng sản xuất vào năm 2021.

Mitsubishi Pajero 2027 sẽ trở về với nền tảng khung gầm rời giống như hai thế hệ đầu tiên. Ảnh: MMC

Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở kết cấu. Không còn sử dụng kiểu thân xe liền khối như thế hệ cũ, Mitsubishi Pajero thế hệ mới dùng khung gầm dạng thang có độ cứng cao, phát triển theo hướng tương đồng với nền tảng của Mitsubishi Triton.

Kích thước tổng thể của Mitsubishi Pajero 2027 lần lượt là 4.920 x 1.925 x 1.910 (mm), rộng hơn và cao hơn khoảng 100mm so với mẫu Pajero Sport đời cũ, trong khi vẫn duy trì khả năng chở 7 người trên ba hàng ghế.

Chiều dài cơ sở 2.870mm, ngắn hơn 260mm so với Triton, khoảng sáng gầm đạt 230mm, góc tiếp cận 30,4 độ, góc vượt đỉnh dốc 22,6 độ và góc thoát 25,8 độ. Đây là những thông số cho thấy Mitsubishi vẫn đặt khả năng vận hành địa hình vào trọng tâm của Pajero mới.

Mitsubishi Pajero 2027 có 2 tùy chọn ở kiểu dáng lưới tản nhiệt. Ảnh: MMC

Hệ thống treo trước dạng tay đòn kép, phía sau sử dụng cầu cứng liên kết 5 điểm với lò xo cuộn. Cách bố trí này khác đáng kể so với Triton nhằm hướng tới việc cân bằng giữa khả năng vượt địa hình và độ êm khi chạy đường trường.

Về ngoại hình, thiết kế của Mitsubishi Pajero mới lấy cảm hứng từ người em Destinator nhưng có một số thay đổi so với các sản phẩm mới gần đây của hãng. Cụ thể, lưới tản nhiệt của Pajero 2027 có 2 tùy chọn gồm dạng tổ ong và thanh ngang. Trong đó, dạng nan ngang tiêu chuẩn được lấy cảm hứng từ võ thuật Nhật Bản, còn dạng hình tổ ong được lấy cảm hứng từ giải đua Dakar.

Xe được trang bị dải đèn LED trải dài toàn bộ chiều rộng của xe với phần đầu xe tích hợp đèn LED đặc trưng có hiệu ứng động. Tuy nhiên, bánh dự phòng không còn được gắn bên ngoài trên cửa hậu mà được di chuyển xuống phía dưới đuôi xe.

Nội thất của Pajero mới tạo điểm nhấn với màn hình kép liền mạch cỡ lớn 14,3 inch. Ảnh: MMC

Nội thất của Mitsubishi Pajero 2027 được thiết kế hoàn toàn mới với bố cục bảng táp-lô nằm ngang, gợi nhớ Pajero thế hệ đầu tiên. Xe được trang bị dài màn hình liền khối tích hợp hai màn hình từ 12,3-14,3 inch tùy từng phiên bản, điều hòa tự động 3 vùng, làm mát ghế, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống âm thanh Yamaha. Vô lăng 4 chấu được thừa hưởng thiết kế từ đàn em Outlander.

Khi ra mắt, Mitsubishi Pajero 2027 chỉ có động cơ diesel 2.4L tăng áp biến thiên VGT chia sẻ từ mẫu bán tải Triton, công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 480 Nm kết hợp hộp số tự động 8 cấp mới, thay cho hộp số 6 cấp trên Triton. Đây là một trong những điểm giúp Pajero mới có khoảng cách rõ hơn với mẫu bán tải dùng chung nền tảng.

Đáng chú ý, Mitsubishi trang bị cho xe hệ thống Super Select 4WD-II (SS4-II) với các chế độ gài cầu 2H, 4H, 4HLc và 4LLc. Xe đồng thời có hệ thống S-AWC, hệ thống kiểm soát lực kéo, phanh và mô-men xoắn tích hợp trong 7 chế độ vận hành nhằm tăng độ ổn định khi chạy trên các điều kiện địa hình khác nhau.

Hiện tại, thông số cụ thể của từng phiên bản vẫn chưa được Mitsubishi công bố. Theo kế hoạch, Mitsubishi Pajero 2027 sẽ được sản xuất tại Thái Lan, trước tiên bán tại thị trường này, sau đó tới Nhật Bản và Úc vào cuối năm 2026. Từ năm 2027, mẫu xe dự kiến được mở rộng tới khoảng 100 thị trường, trong đó có các thị trường ASEAN, Mỹ Latinh và Trung Đông.

The CarExpert

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