Hyundai vừa giới thiệu thế hệ mới của i20 sau nhiều lần xuất hiện dưới dạng xe thử nghiệm tại thị trường đầu tiên là Brazil. Đây là bản nâng cấp toàn diện về thiết kế ngoại thất và nội thất, đồng thời được bổ sung công nghệ mới nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện nay.

Điểm đáng chú ý nhất trên Hyundai i20 thế hệ mới là ngoại hình thay đổi đáng kể so với đời trước, lấy cảm hứng từ Ioniq 3.

Phần đầu xe sử dụng dải đèn LED kéo dài theo chiều ngang, cụm đèn chính đặt thấp và lưới tản nhiệt có kích thước lớn hơn. Các chi tiết ốp nhựa đen quanh thân xe, khoảng sáng gầm tăng nhẹ cùng thiết kế cản trước và cản sau mới khiến mẫu hatchback này mang dáng dấp của một chiếc SUV/crossover đô thị.

Phía sau xe được thiết kế lại với cụm đèn hậu LED nối liền và cánh gió cỡ lớn. Tổng thể ngoại hình của i20 mới mang nhiều đường nét góc cạnh hơn so với thế hệ hiện hành. Xu hướng thiết kế này đang được nhiều hãng xe áp dụng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các mẫu xe gầm cao.

Trong khoang lái, Hyundai trang bị cụm màn hình kỹ thuật số kết hợp màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn. Xe hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh không dây, cập nhật phần mềm từ xa và hệ thống kết nối Bluelink.

Ngoài ra, hãng xe Hàn Quốc cũng bổ sung thêm một số tính năng hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) như cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường và kiểm soát hành trình thích ứng tùy theo từng thị trường phân phối.

Về vận hành, Hyundai chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật nhưng nhiều khả năng i20 mới tiếp tục sử dụng các tùy chọn động cơ xăng và hybrid nhẹ (mild-hybrid) tương tự thế hệ hiện tại để đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe.

Sau khi giới thiệu i20 mới tại Brazil, Hyundai cho biết phiên bản dành cho châu Âu sẽ sử dụng chung nền tảng khung gầm với mẫu xe này nhưng có sự khác biệt về thiết kế, hệ truyền động, cách bố trí nội thất và thiết lập hệ thống treo.

Trong phân khúc hatchback cỡ B, Hyundai i20 là đối thủ của Toyota Yaris, Volkswagen Polo hay Mazda2 tại một số thị trường. Việc chuyển sang phong cách thiết kế mang hơi hướng SUV được xem là bước đi nhằm duy trì sức cạnh tranh của mẫu xe này trong bối cảnh thị hiếu người dùng đang dần chuyển sang các dòng SUV đô thị.

(Theo Carscoops)

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