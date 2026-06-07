KIA Sportage 2026 - phiên bản nâng cấp giữa vòng đời vừa góp mặt gia nhập thị trường ô tô Việt Nam trong phân khúc SUV cỡ C, trong đó phiên bản hybrid sẽ cạnh tranh trực tiếp với Honda CR-V e:HEV và Toyota Corolla Cross HEV.

KIA Sportage 2026 được làm mới diện mạo với ngôn ngữ thiết kế khá tương đồng với đàn anh KIA Carnival. Ảnh: Ngô Minh

Về ngoại hình và nội thất, KIA Sportage 2026 chỉ được tinh chỉnh nhẹ. Thay đổi quan trọng nhất trên KIA Sportage 2026 nằm ở hệ truyền động. Mẫu xe SUV cỡ C không còn tùy chọn động cơ diesel và xăng tăng áp thuần túy với 3 phiên bản như trước. Mẫu mới có 5 phiên bản gồm 2 bản máy xăng và 3 bản hybrid.

Nội thất của KIA Sportage 2026 dù không thay đổi nhiều về tổng thể nhưng vẫn đủ để người dùng nhận ra những điểm khác biệt. Ảnh: Ngô Minh

Hệ truyền động hybrid trên Sportage 2026 kết hợp động cơ xăng 1.6L tăng áp với mô-tơ điện, cho tổng công suất 226 mã lực và mô-men xoắn 367 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Hệ dẫn động 4 bánh AWD chỉ xuất hiện trên bản Signature cao cấp nhất.

So với 2 đối thủ Nhật Bản, mẫu KIA Sportage Hybrid có công suất lớn hơn con số 204 mã lực của CR-V e:HEV và 122 mã lực của Corolla Cross HEV.

Tuy nhiên, theo đặc tính kỹ thuật, việc sử dụng hộp số tự động 6 cấp sẽ khiến cảm giác chuyển đổi giữa mô-tơ điện và động cơ xăng có thể không mượt mà bằng hộp số e-CVT của Honda CR-V e:HEV hay Toyota Corolla Cross HEV.

Phiên bản hybrid của KIA Sportage 2026 được đánh giá là mạnh mẽ nhất trong các đối thủ ở phân khúc SUV cỡ C sử dụng hệ truyền động hybrid. Ảnh: Ngô Minh

Đổi lại, mức tiêu hao nhiên liệu của Sportage Hybrid dựa theo số liệu từ Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) dao động khoảng 5,5-5,9 lít/100 km. Con số này thấp hơn CR-V e:HEV (5,9-6,2 lít/100km) nhưng vẫn cao hơn Corolla Cross HEV (5-5,3 lít/100km).

Nhà sản xuất chưa công bố giá chính thức KIA Sportage 2026. Các nguồn tin từ đại lý tiết lộ, khoảng giá dự kiến đối với Sportage Hybrid sẽ từ hơn 900 triệu đồng đến khoảng 1,05 tỷ đồng, đắt hơn Toyota Corolla Cross HEV (865 triệu đồng) nhưng rẻ hơn Honda CR-V e:HEV (1,17–1,249 tỷ đồng).

Honda CR-V e:HEV và Toyota Corolla Cross HEV đang là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với KIA Sportage Hybrid.

Với bản máy xăng, KIA Sportage phiên bản 2026 dự kiến sẽ có giá bán thấp hơn so với bản cũ nhưng vẫn khó có thể rẻ hơn các đối thủ trong cùng phân khúc.

Giá phiên bản cũ khởi điểm từ 819 triệu đồng, đắt hơn các đối thủ như Mazda CX-5 - mẫu xe đang "phá đáy" với mức giá khởi điểm dưới 700 triệu đồng, Ford Territory cũng chỉ từ 739 triệu đồng hay Hyundai Tucson có giá từ 769 triệu đồng.

Đây là nguyên nhân chính khiến mẫu xe khó tiếp cận số đông, dẫn đến doanh số ở mức thấp trong phân khúc xe SUV cỡ C. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, KIA Sportage mới chỉ bán được 523 xe.

Tại Việt Nam, Mazda CX-5 vẫn đang thống trị phân khúc SUV cỡ C chạy xăng nhờ giá bán thấp với 1.177 xe bán ra trong tháng 4 và doanh số cộng dồn 4 tháng đầu năm 2026 đạt 5.820 xe. Ford Territory xếp sau với 934 xe trong tháng 4 và lũy kế 4.345 xe.

Các mẫu xe còn lại như Honda CR-V, Hyundai Tucson hay "tân binh" Mitsubishi Destinator đều có doanh số lũy từ hơn 2.000-3000 xe. Trong khi, KIA Sportage trong tháng 4 chỉ bán được 120 chiếc và lũy kế 4 tháng đầu năm chỉ đạt doanh số 523 chiếc.

Có thể nói, mức giá chào sân sẽ quyết định thành bại của KIA Sportage 2026, đặc biệt với các phiên bản hybrid. Nếu Thaco KIA có thể tối ưu chi phí và tạo ra khoảng chênh hợp lý so với bản xăng, Sportage hybrid mới có cơ hội lật ngược thế cờ trong phân khúc SUV cỡ C vốn đang cạnh tranh khốc liệt nhất thị trường.

Bảng so sánh nhanh các mẫu xe gầm cao cỡ C tại Việt Nam:

Thông số KIA Sportage Hybrid Honda CR-V e:HEV Toyota Corolla Cross HEV Kích thước tổng thể (mm) 4.685 x 1.865 x 1.665 4.691 x 1.866 x 1.681 4.460 x 1.825 x 1.620 Chiều dài cơ sở (mm) 2.775 2.701 2.640 Động cơ 1.6 Turbo + Mô tơ điện 2.0L + Mô tơ điện 1.8L + Mô tơ điện Hộp số 6AT e-CVT e-CVT Số phiên bản 3 2 1 Giá bán (triệu đồng) Chưa công bố Các đại lý dự đoán từ 900-1.050 1.170-1.250 865

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