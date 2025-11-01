Trong hai ngày 31/10-01/11/2025, Trường Kinh tế - Đại học Bách khoa Hà Nội và 12 trường đại học, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước đã tổ chức thành công Hội thảo quốc tế lần thứ 13 về các thách thức mới nổi: Động lực kinh doanh trong nền kinh tế đột phá (ICECH 2025), thu hút sự quan tâm và tham dự của nhiều chuyên gia, nhà khoa học trên thế giới. Hội thảo được nhiều đơn vị tài trợ, trong đó Công ty Cổ phần NetNam và CPA Australia đã đồng hành cùng hội thảo trong nhiều năm.

18 phiên họp, hơn 200 báo cáo

Hội thảo ICECH 2025 đã thu hút được hơn 200 báo cáo gửi tới tham dự hội thảo. Trong 2 ngày 31/10 và 1/11/2025, hơn 180 đại biểu đã tham dự hội thảo dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, với 120 báo cáo được trình bày trong các phiên thảo luận chính thức của hội thảo, bên cạnh 3 bài nghiên cứu chính từ các diễn giả hàng đầu.

Các tác giả tham dự Hội thảo. Ảnh: BTC

Ngoài các tác giả trong nước, hội thảo cũng vinh dự chào đón các nhà nghiên cứu nước ngoài đến từ nhiều quốc gia bao gồm Anh, Pháp, Ý, Nga, Indonesia, Úc, Hà lan, Malaysia, Ấn Độ...

Các chủ đề được chia sẻ tại hội thảo rất đa dạng, như lãnh đạo và quản lý, quản trị chiến lược, quản trị chuỗi cung ứng, đổi mới và công nghệ, tài chính xanh, ESG và phát triển bền vững. Các bài báo gửi về hội thảo sẽ có cơ hội được được xuất bản trên các tạp chí khoa học uy tín như The Journal of Sustainable Finance & Investment (JSF&I) (ESCI, Q1), International Review of Economics and Finance (IREF) (SSCI, Q2), Journal of Asian Business and Economic Studies (JABES) (ESCI, Q1), Journal of International Financial Management and Accounting (SSCI, Q1), Journal of Internet Commerce (SSCI, Q1), Pacific Asia of the Association for Information Systems (ESCI, Q2), L’Industria (Scopus, Q4)...

Khi những bộ óc kinh tế hàng đầu thế giới bàn về AI, Blockchain và an ninh mạng

Giáo sư Francesca Spigarelli (Đại học Macerata, Ý), nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực Kinh tế học ứng dụng đã mang đến bài chia sẻ sâu sắc về ứng dụng của AI và Blockchain trong các mô hình kinh doanh trong bối cảnh chuyển đổi số, từ đó làm nổi bật những lợi ích như nâng cao hiệu quả và thúc đẩy phát triển bền vững cũng như cảnh báo những mối rủi ro tiềm tàng của những công nghệ này.

GS. Francesca Spigarelli, Đại học Macerata (Italy) trình bày tại Hội thảo. Ảnh: BTC

Giáo sư Khaled Hussainey (Trường Kinh doanh Bangor, Vương quốc Anh) là nhà khoa học thuộc “Top 2% nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới” theo ghi nhận của Đại học Stanford (Hoa Kỳ) đã trình bày nội dung về quản trị rủi ro an ninh mạng của doanh nghiệp. Diễn giả đã mang đến những nhận xét sắc sảo về ảnh hưởng lớn của CEO và Uỷ ban kiểm toán đối với việc giảm thiểu rủi ro an ninh mạng ở những doanh nghiệp quy mô lớn.

Phó Giáo sư Mieszko Mazur (Trường Kinh doanh ESSCA, Cộng hoà Pháp) là nhà nghiên cứu uy tín trong lĩnh vực tài sản số và tài chính phi tập trung (DeFi) cũng như tài chính và quản trị doanh nghiệp. Tại hội thảo ICECH 2025, với kinh nghiệm dày dặn, diễn giả đã mang đến những chia sẻ hấp dẫn về ứng dụng của Blockchain trong các dịch vụ tài chính cũng như giải pháp cho doanh nghiệp để áp dụng hiệu quả công nghệ này.

Điểm nhấn của hội thảo là phiên thảo luận bàn tròn tại hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi doanh nghiệp trong nền kinh tế đột phá”. Trong phiên thảo luận, Tiến sỹ Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, đã mang đến những chia sẻ ý nghĩa về cách biến thách thức thành cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Bên cạnh đó, diễn giả cũng đưa ra những góc nhìn mới mẻ về cơ chế, chính sách của đất nước trong thời kì hội nhập cũng như đưa ra những giải pháp hữu ích cho doanh nghiệp.

Tiếp nối phiên thảo luận, Phó Giáo sư Mieszko Mazur mang tới những phân tích sâu sắc về “phi toàn cầu hoá” - khái niệm cũng như những xu hướng dẫn đến hiện tượng này. Từ đó, diễn giả đã chỉ ra các hệ quả không mong muốn đối với những nền kinh tế mới nổi.

Ông Hoàng Quốc Anh - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập Việt Nam (VNIDA) với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư đã cung cấp thêm cho hội thảo những góc nhìn đa chiều về vai trò của ESG trong quản trị công ty. Ông nhấn mạnh rằng trong bối cảnh hiện nay, việc thu hút và giữ chân dòng vốn không chỉ dựa vào tăng trưởng kinh tế mà còn phụ thuộc nhiều vào mức độ tuân thủ ESG cũng như chất lượng quản trị.

Khoa học phục vụ phát triển: Khi nghiên cứu gặp thực tiễn

Hội thảo bắt đầu với bài phát biểu khai mạc của PGS.TS. Nguyễn Danh Nguyên - Hiệu trưởng Trường Kinh tế, Đại học Bách khoa Hà Nội, về những đột phá trong nền kinh tế và đặt ra câu hỏi về cách thức có thể biến sự bất định này thành cơ hội để phát triển và đổi mới. Đây không chỉ là động lực cho sự tiến bộ mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững trong nền kinh tế đầy biến động.

PGS. TS. Nguyễn Danh Nguyên, Hiệu trưởng Trường Kinh tế, Đại học Bách Khoa Hà Nội phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ hội thảo, các diễn giả đã trình bày nhiều tham luận phong phú, khám phá các chủ đề mới về áp dụng công nghệ tiên tiến trong kinh doanh và kinh tế, cũng như nhấn mạnh vai trò của ứng dụng thực tiễn và hợp tác quốc tế trong nghiên cứu. Đặc biệt, các nhà khoa học đã chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân trong lĩnh vực chuyên ngành cũng như nhấn mạnh vai trò của các dự án nghiên cứu trong việc cung cấp giải pháp thực tiễn cho doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số.

Hội thảo quốc tế thường niên ICECH đã có lịch sử 13 năm, là diễn đàn uy tín cho các chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu, học giả của Việt Nam và quốc tế đến chia sẻ, đưa ra những giải pháp trong bối cảnh biến động đầy thách thức của nền kinh tế thế giới. Các trường đại học cùng đồng tổ chức Hội thảo với Trường Kinh tế - Đại học Bách khoa Hà Nội gồm: Trường Quốc tế (ĐHQG Hà Nội), ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường ĐH Ngoại thương, Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế), Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng), ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) cùng các đối tác quốc tế University of Hertfordshire (UK), AVSE Global (France), PPM School of Management (Indonesia), EM Normandie (France), University of Macerata (Italy).