Theo CNN, trong ngày 9/12, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã kêu gọi người dân ở Khan Younis - thành phố lớn thứ 2 ở Dải Gaza, sơ tán tới vùng Al-Muwasi và một số khu định cư được chỉ định.

"Chúng tôi kêu gọi mọi người di chuyển đến các khu vực sơ tán đã được công bố vào tuần trước. Người dân ở các khu vực Al-Katiba, Al Mahatta và trung tâm Khan Younis cần sơ tán khẩn cấp. Hãy di chuyển về các khu vực trú ẩn được chỉ định ở bờ tây", đại diện IDF cho biết.

Theo CNN, hiện chưa rõ lời kêu gọi của IDF có thể được truyền tải rộng rãi hay không, bởi hệ thống viễn thông và internet ở Gaza gần như đã không còn hoạt động. Al-Muwasi là một dải đất rộng khoảng 20km2 dọc theo bờ biển gần Khan Younis, đã có một lượng lớn người dân Palestine di chuyển tới đây để tránh các cuộc giao tranh.

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Khói bốc lên tại Dải Gaza. Ảnh: IDF

Chính phủ Mỹ dùng quyền khẩn cấp bán 14.000 quả đạn xe tăng cho Israel

Theo Reuters, trong ngày 9/12, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã sử dụng quyền khẩn cấp để bán 14.000 quả đạn xe tăng cho Israel mà không cần Quốc hội thông qua.

Lầu Năm Góc cho biết, Chính phủ Mỹ đã sử dụng quyền khẩn cấp của Đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí để thúc đẩy thương vụ này. Số đạn dược nêu trên trị giá khoảng 106,5 triệu USD. Ngoại trưởng Antony Blinken cũng đã trình bày trước Quốc hội Mỹ về vấn đề này, nhấn mạnh rằng đạn xe tăng cần được cung cấp ngay cho Israel vì lợi ích của Washington.

"Việc đảm bảo an ninh cho Israel là điều quan trọng với lợi ích quốc gia Mỹ. Israel cần ngăn chặn các mối đe dọa trong khu vực và tăng cường khả năng phòng thủ của nước này. Thương vụ không làm ảnh hưởng tới năng lực quốc phòng của Mỹ", Lầu Năm Góc thông báo.