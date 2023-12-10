{"article":{"id":"2225179","title":"IDF kêu gọi người dân Khan Younis sơ tán, Mỹ bán đạn xe tăng cho Israel","description":"Quân đội Israel kêu gọi người dân ở thành phố Khan Younis sơ tán tới các địa điểm được chỉ định. Chính phủ Mỹ dùng quyền khẩn cấp để bán 14.000 quả đạn xe tăng cho Israel.","contentObject":"<p>Theo CNN, trong ngày 9/12, Lực lượng Phòng vệ <a href=\"https://vietnamnet.vn/israel-tag8487108801207253704.html\" target=\"_blank\">Israel</a> (IDF) đã kêu gọi người dân ở Khan Younis - thành phố lớn thứ 2 ở Dải Gaza, sơ tán tới vùng Al-Muwasi và một số khu định cư được chỉ định.</p>\n<p>\"Chúng tôi kêu gọi mọi người di chuyển đến các khu vực sơ tán đã được công bố vào tuần trước. Người dân ở các khu vực Al-Katiba, Al Mahatta và trung tâm Khan Younis cần sơ tán khẩn cấp. Hãy di chuyển về các khu vực trú ẩn được chỉ định ở bờ tây\", đại diện IDF cho biết.</p>\n<p>Theo CNN, hiện chưa rõ lời kêu gọi của IDF có thể được truyền tải rộng rãi hay không, bởi hệ thống viễn thông và internet ở Gaza gần như đã không còn hoạt động. Al-Muwasi là một dải đất rộng khoảng 20km2 dọc theo bờ biển gần Khan Younis, đã có một lượng lớn người dân Palestine di chuyển tới đây để tránh các cuộc giao tranh.</p>\n<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/gapoxhbxgaa93mv-198.jpg?width=768&s=2O6c3FOvEiaWN97XiW4LQg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/gapoxhbxgaa93mv-198.jpg?width=1024&s=d9q2DRzhjOqm98e-2KJKzA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/gapoxhbxgaa93mv-198.jpg?width=0&s=Wawos36JwfEWOy3LA82UhQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/gapoxhbxgaa93mv-198.jpg?width=768&s=2O6c3FOvEiaWN97XiW4LQg\" alt=\"gapoxhbxgaa93mv.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/gapoxhbxgaa93mv-198.jpg?width=260&s=hxY8mETS0Iam8TSQlOqAUw\"></picture>\n<figcaption>Khói bốc lên tại Dải Gaza. Ảnh: IDF</figcaption>\n</figure>\n<p><strong>Chính phủ Mỹ dùng quyền khẩn cấp bán 14.000 quả đạn xe tăng cho Israel</strong></p>\n<p>Theo Reuters, trong ngày 9/12, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã sử dụng quyền khẩn cấp để bán 14.000 quả đạn xe tăng cho Israel mà không cần Quốc hội thông qua.</p>\n<p>Lầu Năm Góc cho biết, Chính phủ Mỹ đã sử dụng quyền khẩn cấp của Đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí để thúc đẩy thương vụ này. Số đạn dược nêu trên trị giá khoảng 106,5 triệu USD. Ngoại trưởng Antony Blinken cũng đã trình bày trước Quốc hội Mỹ về vấn đề này, nhấn mạnh rằng đạn xe tăng cần được cung cấp ngay cho Israel vì lợi ích của Washington.</p>\n<p>\"Việc đảm bảo an ninh cho Israel là điều quan trọng với lợi ích quốc gia Mỹ. Israel cần ngăn chặn các mối đe dọa trong khu vực và tăng cường khả năng phòng thủ của nước này. Thương vụ không làm ảnh hưởng tới năng lực quốc phòng của Mỹ\", Lầu Năm Góc thông báo.</p>\n<div class=\"ck-cms-insert-neww-group vnn-template-noneditable articles-edit\" id=\"vnn-editor-1702166112233\" data-temp=\"template20\">\n<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2225066\"><a href=\"/israel-neu-ton-that-tai-dai-gaza-iran-canh-bao-nguy-co-khong-the-kiem-soat-2225066.html\"><picture><img src=\"data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/israel-neu-ton-that-tai-dai-gaza-iran-canh-bao-nguy-co-khong-the-kiem-soat-957.jpg?width=0&s=RXelHDzR6DmwYiFtvnxl7g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/israel-neu-ton-that-tai-dai-gaza-iran-canh-bao-nguy-co-khong-the-kiem-soat-957.jpg?width=260&s=E1dxZiSZFEJxD_1-uc0QHA\" alt=\"Israel nêu tổn thất tại Dải Gaza, Iran cảnh báo 'nguy cơ không thể kiểm soát'\"></picture></a>\n<div class=\"insert-wiki-content\">\n<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/israel-neu-ton-that-tai-dai-gaza-iran-canh-bao-nguy-co-khong-the-kiem-soat-2225066.html\">Israel nêu tổn thất tại Dải Gaza, Iran cảnh báo 'nguy cơ không thể kiểm soát'</a></h3>\n<div class=\"insert-wiki-description\">Israel đang hứng chịu tổn thất nặng nề trong chiến dịch quân sự tại Dải Gaza. Iran cảnh báo \"nguy cơ không thể kiểm soát\" sau khi Mỹ chặn nghị quyết kêu gọi ngừng bắn.</div>\n</div>\n</article>\n<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2224804\"><a href=\"/anh-ve-tinh-tiet-lo-buoc-tien-cua-israel-tai-nam-gaza-2224804.html\"><picture><img src=\"data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/israel-o-khan-younis-73.gif?width=0&s=UYO3RRXrztY0ncM5-j7ssQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/israel-o-khan-younis-73.gif?width=260&s=jyZUYoojpHMOruXJMuY7QA\" alt=\"Ảnh vệ tinh tiết lộ bước tiến của Israel tại nam Gaza\"></picture></a>\n<div class=\"insert-wiki-content\">\n<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/anh-ve-tinh-tiet-lo-buoc-tien-cua-israel-tai-nam-gaza-2224804.html\">Ảnh vệ tinh tiết lộ bước tiến của Israel tại nam Gaza</a></h3>\n<div class=\"insert-wiki-description\">Trong khi quân đội Israel tiếp tục chiến dịch ở Khan Younis, phía nam Gaza, hình ảnh vệ tinh mới cho thấy bộ binh của nước này đã tiến xa tới mức nào.</div>\n</div>\n</article>\n<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2224869\"><a href=\"/my-chan-nghi-quyet-ve-ngung-ban-tuc-thoi-o-gaza-israel-day-manh-tan-cong-2224869.html\"><picture><img src=\"data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/my-chan-nghi-quyet-ve-ngung-ban-tuc-thoi-o-gaza-israel-day-manh-tan-cong-59.jpg?width=0&s=nFx2svO64q_qiqrtSMNpow\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/my-chan-nghi-quyet-ve-ngung-ban-tuc-thoi-o-gaza-israel-day-manh-tan-cong-59.jpg?width=260&s=r85LPwo7h3k_-mqAAytP4Q\" alt=\"Mỹ chặn nghị quyết về ngừng bắn tức thời ở Gaza, Israel đẩy mạnh tấn công\"></picture></a>\n<div class=\"insert-wiki-content\">\n<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/my-chan-nghi-quyet-ve-ngung-ban-tuc-thoi-o-gaza-israel-day-manh-tan-cong-2224869.html\">Mỹ chặn nghị quyết về ngừng bắn tức thời ở Gaza, Israel đẩy mạnh tấn công</a></h3>\n<div class=\"insert-wiki-description\">Mỹ đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Gaza giữa Israel và nhóm quân Hồi giáo Hamas.</div>\n</div>\n</article>\n</div>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/idf-keu-goi-nguoi-dan-khan-younis-so-tan-my-ban-14-000-dan-xe-tang-cho-israel-2225179.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/idf-keu-goi-nguoi-dan-khan-younis-so-tan-my-ban-dan-xe-tang-cho-israel-196.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/idf-keu-goi-nguoi-dan-khan-younis-so-tan-my-ban-dan-xe-tang-cho-israel-197.jpg","updatedDate":"2023-12-10T07:19:09","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"10/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2225177","title":"Ukraine gặp khó ở Avdiivka, Kiev phản đối kế hoạch bầu cử của Nga","description":"Quân đội Ukraine tại Avdiivka đang thiếu đạn dược và gặp khó khăn trong việc ngăn chặn nỗ lực tiến công của đối phương. Kiev phản đối kế hoạch bầu cử tại các vùng lãnh thổ mới sáp nhập vào Nga.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ukraine-gap-kho-o-avdiivka-kiev-phan-doi-ke-hoach-bau-cu-cua-nga-2225177.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ukraine-gap-kho-o-avdiivka-kiev-phan-doi-ke-hoach-bau-cu-cua-nga-199.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T07:26:34","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225027","title":"Chủ tiệm cắt tóc 'lộ nguyên hình' bán ma túy vì phục vụ toàn khách hói đầu","description":"ITALIA - Cảnh sát đã bắt giữ một thợ cắt tóc vì buôn bán ma túy, sau khi phát hiện nhiều khách hàng vào tiệm bị hói đầu và không có râu.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tiem-cat-toc-bi-phanh-phui-lam-an-phi-phap-vi-phuc-vu-toan-khach-hoi-dau-2225027.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/chu-tiem-cat-toc-lo-nguyen-hinh-ban-ma-tuy-vi-phuc-vu-toan-khach-hoi-dau-812.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T06:31:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225033","title":"Phát hiện bất ngờ về thủ phạm làm xịt lốp hàng loạt ô tô","description":"ITALIA - Người dân ở thị trấn nhỏ Vastogirardi cuối cùng đã tìm ra được thủ phạm làm xịt lốp của hàng loạt chiếc ô tô trong vài tháng qua.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới đó đây","detailUrl":"/the-gioi/the-gioi-do-day","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi/the-gioi-do-day","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-ngo-truoc-thu-pham-lam-xit-lop-hang-loat-o-to-o-thi-tran-nho-cua-italia-2225033.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/phat-hien-bat-ngo-ve-thu-pham-lam-xit-lop-hang-loat-o-to-809.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T05:50:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224873","title":"Israel công bố video cận chiến với chiến binh Hamas tại Gaza","description":"Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã giao tranh cận chiến với các chiến binh Hamas trong khuôn viên một trường học ở khu phố Shejaia của thành phố Gaza.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới","detailUrl":"/the-gioi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-gioi","relatedIds":["00002A","00002O","00002Y","00002U"],"subIds":["000005","00002Y","00002U","00002I","00002O","00002P","00002A"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/israel-cong-bo-video-can-chien-voi-chien-binh-hamas-tai-gaza-2224873.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/israel-cong-bo-video-can-chien-voi-chien-binh-hamas-tai-gaza-178.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T05:35:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225055","title":"Đệ nhất phu nhân Ukraine nêu nguy cơ, Mỹ - Nga bất đồng về viện trợ cho Kiev","description":"Đệ nhất phu nhân Ukraine cho rằng nước này đang đứng trước nguy cơ \"sống còn\" nếu phương Tây ngừng viện trợ. 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Quân đội Israel kêu gọi người dân ở thành phố Khan Younis sơ tán tới các địa điểm được chỉ định. Chính phủ Mỹ dùng quyền khẩn cấp để bán 14.000 quả đạn xe tăng cho Israel.
Theo CNN, trong ngày 9/12, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã kêu gọi người dân ở Khan Younis - thành phố lớn thứ 2 ở Dải Gaza, sơ tán tới vùng Al-Muwasi và một số khu định cư được chỉ định.
"Chúng tôi kêu gọi mọi người di chuyển đến các khu vực sơ tán đã được công bố vào tuần trước. Người dân ở các khu vực Al-Katiba, Al Mahatta và trung tâm Khan Younis cần sơ tán khẩn cấp. Hãy di chuyển về các khu vực trú ẩn được chỉ định ở bờ tây", đại diện IDF cho biết.
Theo CNN, hiện chưa rõ lời kêu gọi của IDF có thể được truyền tải rộng rãi hay không, bởi hệ thống viễn thông và internet ở Gaza gần như đã không còn hoạt động. Al-Muwasi là một dải đất rộng khoảng 20km2 dọc theo bờ biển gần Khan Younis, đã có một lượng lớn người dân Palestine di chuyển tới đây để tránh các cuộc giao tranh.
Chính phủ Mỹ dùng quyền khẩn cấp bán 14.000 quả đạn xe tăng cho Israel
Theo Reuters, trong ngày 9/12, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã sử dụng quyền khẩn cấp để bán 14.000 quả đạn xe tăng cho Israel mà không cần Quốc hội thông qua.
Lầu Năm Góc cho biết, Chính phủ Mỹ đã sử dụng quyền khẩn cấp của Đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí để thúc đẩy thương vụ này. Số đạn dược nêu trên trị giá khoảng 106,5 triệu USD. Ngoại trưởng Antony Blinken cũng đã trình bày trước Quốc hội Mỹ về vấn đề này, nhấn mạnh rằng đạn xe tăng cần được cung cấp ngay cho Israel vì lợi ích của Washington.
"Việc đảm bảo an ninh cho Israel là điều quan trọng với lợi ích quốc gia Mỹ. Israel cần ngăn chặn các mối đe dọa trong khu vực và tăng cường khả năng phòng thủ của nước này. Thương vụ không làm ảnh hưởng tới năng lực quốc phòng của Mỹ", Lầu Năm Góc thông báo.