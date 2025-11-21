Hòa nhịp cùng Travel Tuesday, IHG Hotels & Resorts chính thức khởi động chương trình Cyber Sale thường niên với ưu đãi lớn trên phạm vi toàn cầu. Du khách có thể tận dụng mức giảm giá lên đến 25% tại hơn 6.800 khách sạn và khu nghỉ dưỡng của IHG trên toàn thế giới khi đặt phòng trước ngày 4/12/2025, áp dụng cho các kỳ nghỉ đến hết tháng 3/2026. Từ những dãy núi Alps tuyết phủ của Pháp, ánh nắng nhiệt đới tại Thái Lan cho đến các công viên quốc gia rộng lớn ở Mỹ, chương trình hứa hẹn mang đến cơ hội hoàn hảo để hiện thực hóa những chuyến đi trong mơ.

InterContinental Halong Bay Resort

Trong khu vực, nhiều điểm đến nổi bật như InterContinental Halong Bay Resort, Crowne Plaza Phu Quoc Starbay, Holiday Inn Resort Bali Canggu hay InterContinental Hanoi Landmark72 tiếp tục thu hút du khách với loạt ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho dịp này.

Cyber Sale 2025 được triển khai với mức giảm đến 25% dành cho thành viên IHG One Rewards khi đặt phòng từ ngày 18 đến 19/11/2025 qua ứng dụng. Du khách phổ thông cũng có cơ hội tiết kiệm đến 20% khi đặt phòng trong giai đoạn từ 20/11 đến 04/12/2025, cho các kỳ lưu trú trước ngày 31/03/2026.

InterContinental Hanoi Landmark72

Riêng các khu nghỉ dưỡng Iberostar Beachfront tại Mexico, vùng Caribe và Tây Ban Nha dành tặng ưu đãi lên tới 60% cho thành viên IHG One Rewards, áp dụng đến tháng 10/2027.

Bên cạnh ưu đãi lưu trú, IHG khuyến khích du khách đăng ký IHG One Rewards và tải ứng dụng để nhận ngay 500 điểm thưởng - bước khởi đầu lý tưởng để khám phá thêm nhiều quyền lợi hội viên độc quyền.

voco Quang Binh Resort by IHG

IHG lan tỏa tinh thần sẻ chia qua Giving Tuesday

Không chỉ mở ra cánh cửa du lịch mới cho năm 2026, Cyber Sale còn là dịp để IHG lan tỏa tinh thần sẻ chia thông qua hoạt động Giving Tuesday. Từ ngày 2 đến 9/12/2025, IHG sẽ nhân đôi điểm quyên góp của các thành viên cho tổ chức Action Against Hunger, với tổng mức hỗ trợ lên tới 10 triệu điểm. Chỉ với 10.000 điểm IHG One Rewards, một thành viên có thể giúp sàng lọc suy dinh dưỡng cho khoảng 124 trẻ em, trong khi 7.500 điểm có thể nuôi dưỡng 1 trẻ em trong 6 tuần liên tiếp.

Kimpton Maa-Lai Bangkok

Ông Michael Menis - Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Marketing Toàn cầu của IHG Hotels & Resorts, nhận định rằng với hơn 6.800 khách sạn trên toàn thế giới, Cyber Sale là cơ hội tuyệt vời để du khách lên kế hoạch cho hành trình tiếp theo. Theo ông, từ những khu nghỉ dưỡng sang trọng tại vùng Caribe đến các điểm trượt tuyết ở Colorado, bất kỳ ai cũng có thể tiết kiệm chi phí, trải nghiệm nhiều hơn và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong mùa lễ hội.

IHG Hotels & Resorts hiện sở hữu hơn một triệu phòng tại hơn 6.800 khách sạn đang hoạt động ở hơn 100 quốc gia, cùng kế hoạch phát triển hơn 2.300 cơ sở mới. Tập đoàn quản lý 20 thương hiệu trên nhiều phân khúc khác nhau - từ sang trọng, cao cấp, tiêu chuẩn cho đến lưu trú dài hạn - song hành cùng chương trình khách hàng thân thiết IHG One Rewards với hơn 145 triệu thành viên toàn cầu.

InterContinental Grand Seoul Parnas

Cyber Sale 2025 đã bắt đầu - và đây là thời điểm thích hợp để lên kế hoạch cho mùa du lịch đầu năm 2026, khi mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình khám phá mà còn là cơ hội sẻ chia và lan tỏa yêu thương.

Để xem thông tin về chương trình Cyber Sale của IHG và nhận ưu đãi khi lưu trú tại các khách sạn thuộc 20 thương hiệu của IHG, hãy truy cập ihg.com/cybersale.

Cao Hoàng