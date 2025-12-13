"Indonesia tiến bộ rất nhanh. Chúng tôi từng gặp họ ở vòng loại Asian Cup và thắng đậm, nhưng bây giờ thấy đội bạn khác nhiều, rất tốt và có mặt ở trận bán kết. Chúng tôi đánh giá cao đội tuyển Indonesia. Tuyển nữ Việt Nam cố gắng thi đấu hết sức mình giành thành tích tốt nhất", HLV Mai Đức Chung cho biết.

"Tôi biết đội Indonesia nhập tịch 6 cầu thủ, trong đội hình 11 người đã thay 6 người khác so với Asian Cup. Chúng tôi biết điều đó và chuẩn bị. Với vóc dáng người Việt Nam, tuyển nữ Việt Nam đá phối hợp, có đối sách để thi đấu với những cầu thủ cao to hơn mình.

tuyển nữ Việt Nam tự tin đánh bại Indonesia.

Ví dụ như vừa mới đá với Philippines, đội cũng phải đá như thế. Chúng tôi có cách của mình, đó là áp sát. Với bản chất của tuyển bóng đá nữ Việt Nam, chúng tôi cố gắng phát huy hết tất cả những phẩm chất tốt nhất để thi đấu", HLV Mai Đức Chung nói thêm.

Trong khi đó, tiền đạo Phạm Hải Yến thể hiện quyết tâm cao: "Tuyển nữ Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng. Ở trong đội, chị Huỳnh Như là thần tượng của các cầu thủ trẻ, đặc biệt trên hàng công. Trong đợt tập trung lần này chị Huỳnh Như gặp chút chấn thương nên tôi là người thay thế. Bản thân tôi rất tự tin.

Tôi cũng như các đồng đội khi bước ra sân đều mang trong mình một quyết tâm, đó là tự tin, luôn cố gắng đoàn kết, giúp đỡ nhau để giành chiến thắng. Đó là điều mà cá nhân tôi thể thể hiện trong giải đấu này".

Trận tuyển nữ Việt Nam vs Indonesia lăn bóng vào lúc 16h ngày 14/12 tại Chonburi, Thái Lan.

