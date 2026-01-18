Theo hãng tin Al Jazeera, cơ quan cứu hộ tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia ngày 18/1 đã thông báo về việc tìm thấy các mảnh vỡ của máy bay giám sát ngư nghiệp ATR 42-500, nhưng hiện chưa phát hiện tung tích của 11 người có mặt trên chuyến bay.

"Vào khoảng 7h49 sáng, chúng tôi đã tìm thấy những mảnh vỡ lớn nghi là phần thân máy bay. Phần đuôi của máy bay được phát hiện ở chân núi Bulusaraung", Andi Sultan, quan chức cứu hộ tỉnh Nam Sulawesi cho biết.

Lực lượng cứu hộ Indonesia tìm thấy xác của máy bay chở 11 người mất tích ở tỉnh Nam Sulawesi. Video: CNN

Muhammad Arif Anwar, lãnh đạo cơ quan cứu hộ Nam Sulawesi cam kết sẽ triển khai 1.200 người để tìm kiếm các hành khách và phi hành đoàn mất tích. Tuy vậy, hiện trường đang có gió mạnh và nhiều sương mù, khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến máy bay lao xuống núi, nhưng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Indonesia đã thông báo mở cuộc điều tra chính thức về vụ việc.

Theo truyền thông địa phương, máy bay ATR 42-500 gặp nạn thuộc quyền sở hữu của hãng hàng không Indonesia Air Transport, được Bộ Ngư nghiệp Indonesia thuê lại để giám sát hoạt động nghề cá. Vào chiều 17/1, máy bay bị mất liên lạc khi đang di chuyển đến thành phố Makassar. Trên máy bay khi ấy có 11 người.