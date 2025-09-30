Sập trường học tại Indonesia. Ảnh: EPA

Theo báo Guardian, tòa nhà của trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny ở thị trấn Sidoarjo, Đông Java hôm 29/9 đã bị sập trong khi các học sinh đang cầu nguyện buổi chiều.

Lực lượng cứu hộ, cảnh sát và binh lính đã đào bới suốt đêm và cứu được 8 người may mắn sống sót nhưng bị thương, khỏi đống đổ nát. Nhân viên cứu hộ cho biết, họ đã tìm thấy thêm nhiều thi thể, điều này có nghĩa con số thương vong sẽ tăng.

Gia đình các em học sinh đã tập trung tại bệnh viện hoặc ở gần tòa nhà bị sập, lo lắng chờ tin tức của người thân. Tính đến sáng nay (30/9), có 65 học sinh mất tích, chủ yếu là học sinh nam, từ lớp 7 tới lớp 11, trong độ tuổi 12 đến 17.

Nanang Sigit, một sĩ quan chỉ huy chiến dịch cứu hộ cho hay, những khối bê tông nặng, đống đổ nát và những phần không ổn định của tòa nhà đã cản trở nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn. Các thiết bị hạng nặng có sẵn nhưng không thể sử dụng do lo ngại có thể gây sập thêm.

Theo ông Sigit, lực lượng cứu hộ đã cung cấp oxy và nước uống cho những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát và giữ cho họ sống sót trong khi chờ được đưa ra ngoài. Ông lưu ý, các nhân viên cứu hộ đã nhìn thấy một số thi thể nhưng tập trung vào việc cứu những người còn sống.

Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân tai nạn. Tòa nhà bị sập đang được mở rộng trái phép và móng của tòa nhà cũ dường như không thể gánh thêm sức nặng mới.