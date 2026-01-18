Máy bay mất tích là ATR 42-500. Ảnh: PT Indonesia Air Transport

Hãng tin CNN dẫn lời ông Andi Sultan - một quan chức tại cơ quan cứu hộ địa phương cho biết, máy bay của hãng hàng không Indonesia Air Transport mất liên lạc với kiểm soát không lưu lúc 13h30 ngày 16/1 giờ địa phương tại khu vực Maros ở tỉnh Nam Sulawesi.

Máy bay mất tích khi đang di chuyển từ tỉnh Yogyakarta tới Makassar, thủ phủ của Nam Sulawesi. Theo ông Sultan, trên máy bay có 8 thành viên phi hành đoàn và 3 hành khách.

Hiện, khoảng 400 người, gồm cả các đơn vị quân đội và cảnh sát, đã được triển khai để tìm kiếm máy bay và các hành khách mất tích trong bối cảnh thời tiết xấu. Ông Sultan từ chối bình luận về nguyên nhân có thể của vụ việc. “Chúng tôi nghi ngờ máy bay đã rơi gần đỉnh núi Bulusaraung. Chúng tôi đã triển khai nhân viên đến đó”, ông nói.

Lộ trình của máy bay mất tích. Ảnh: Flightradar24

Hãng thông tấn Antara của Indonesia dẫn lời một quan chức nước này cho biết, máy bay trên được Bộ Hàng hải và Ngư nghiệp Indonesia thuê.

Bộ trưởng Bộ Hàng hải và Ngư nghiệp Sakti Wahyu Trenggono cho biết ba hành khách là nhân viên của bộ đang thực hiện giám sát trên không đối với hoạt động đánh bắt cá.

Máy bay ATR 42-500 là loại máy bay phản lực cánh quạt có khả năng chở từ 42 đến 50 hành khách. Theo dữ liệu chưa được xác nhận của Flightradar24, một máy bay phù hợp với mô tả đã bay về phía đông trên Biển Java ở độ cao hơn 3.000m trước khi nhanh chóng mất độ cao và biến mất khỏi hệ thống theo dõi.

Tại Pháp, nhà sản xuất máy bay liên doanh Pháp - Italia ATR cho biết đã được thông báo về một vụ tai nạn ở Indonesia và các chuyên gia của họ đang hỗ trợ chính quyền địa phương khi bắt đầu cuộc điều tra.