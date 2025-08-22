Với chủ đề “Shaping the Future Economy: From Data to Digital Assets” (Định hình nền kinh tế tương lai: Từ dữ liệu đến tài sản số), Diễn đàn và Triển lãm Quốc tế về Đổi mới Sáng tạo - InnoEx 2025 khai mạc hôm 21/8, khai thác các góc nhìn toàn diện về dữ liệu doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số. Sự kiện hàng đầu Đông Nam Á về công nghệ, đầu tư diễn ra trong 2 ngày 21-22/8/2025 tại TP.HCM, quy tụ hơn 30.000 lượt khách, 4.000 CEO và nhà sáng lập, 300 doanh nghiệp triển lãm, hơn 100 startup và 70 quỹ đầu tư đến từ hơn 60 quốc gia.

InnoEx 2025 diễn ra trong 2 ngày 21-22/8/2025 tại TP.HCM.

Bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh: “Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu, kinh tế xanh và phát triển bền vững, InnoEx có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sự kiện không chỉ giới thiệu các giải pháp công nghệ mà còn là nơi gặp gỡ, kết nối và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, nhất là trong cộng đồng các nhà sáng tạo trẻ”.

“Thành phố sẽ đồng hành để InnoEx trở thành một thương hiệu gắn liền với phong trào khởi nghiệp với tư duy đổi mới sáng tạo của TP.HCM”, đại diện UBND TP.HCM cho biết.

Bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại lễ khai mạc InnoEx 2025.

“Tương lai thuộc về tổ chức biết biến dữ liệu thành tài sản”

Chia sẻ tại lễ khai mạc InnoEx 2025, ông Sudeepto Roy - Phó Chủ tịch Kỹ thuật Qualcomm Inc. cho hay: "Từng có báo cáo cho rằng AI tạo sinh không tạo ra lợi nhuận. Thực tế, với cách tiếp cận đúng, AI có thể mang lại tỷ suất hoàn vốn (ROI) rất cao.”

Trong 5 năm qua, 50 startup được Qualcomm hỗ trợ tại Việt Nam đã cho thấy những đổi mới sáng tạo vượt bậc, đặc biệt trong các lĩnh vực như AI, phân tích dữ liệu, nông nghiệp và thành phố thông minh.

“Câu trả lời nằm ở việc họ không triển khai AI một cách hình thức, mà ứng dụng AI như một công cụ để giải quyết các vấn đề thực tiễn, từ đó tạo ra ROI cao”, đại diện Qualcomm Inc. nhận định.

Ông Sudeepto Roy - Phó Chủ tịch Kỹ thuật Qualcomm Inc.

Ngoài ra, với hơn 180 bằng sáng chế được nộp, chiếm gần 3 - 5% tổng số bằng sáng chế trong nước mỗi năm, các startup này đang góp phần định hình hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, thể hiện sự nghiêm túc trong bảo vệ tài sản trí tuệ và phát triển công nghệ bền vững.

“Chủ đề InnoEx 2025 gắn liền với sứ mệnh cốt lõi của chúng tôi: Tương lai thuộc về những ai biết biến dữ liệu thành sản phẩm, dịch vụ và tài sản trí tuệ giá trị. Nỗ lực hợp tác này là cầu nối giúp các doanh nghiệp Việt tiếp cận tiêu chuẩn và tri thức toàn cầu", đại diện Qualcomm nhấn mạnh.

Tái định nghĩa khái niệm đổi mới sáng tạo

Đổi mới sáng tạo từ dữ liệu và công nghệ cũng là chủ đề trọng tâm của InnoEx năm nay. “Doanh nghiệp Việt đã quen với việc đổi mới, cải tiến nhỏ mỗi ngày. Sự tích lũy nhỏ đó tạo ra thành tựu. Nhưng khi tốc độ thay đổi bên ngoài lớn hơn tốc độ thay đổi bên trong tổ chức, liệu những bước nhỏ có đủ?”, bà Trương Lý Hoàng Phi - Chủ tịch, CEO IBP - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức InnoEx 2025 đặt câu hỏi.

Bà Trương Lý Hoàng Phi - Trưởng Ban tổ chức InnoEx 2025

InnoEx 2025 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, với nhiều chính sách mang tính bước ngoặt… mở ra một giai đoạn mới cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đầu tư. Theo bà Phi, đây là lúc những cuộc cách mạng mang tính đột phá và triệt để mới có thể tạo nên thay đổi thực sự, chi phối toàn bộ cục diện.

“Năm 2025, ba từ khóa quan trọng nhất sẽ là dữ liệu (data), công nghệ và đổi mới sáng tạo. Câu hỏi hiện tại không còn là hội nhập kinh tế quốc tế nữa, mà là hội nhập số như thế nào, hội nhập vào nền kinh tế mới ra sao”, bà Phi nói.

InnoEx 2025: Kích hoạt dữ liệu, công nghệ và hợp tác toàn cầu

Lần đầu tiên tại Business Innovation Forum, các doanh nghiệp truyền thống như PNJ, KIDO cùng bắt tay đối thoại với các “ông lớn” công nghệ như Qualcomm, VNG, SAP để cùng mổ xẻ câu hỏi sống còn: “Đổi mới thế nào để không phải chi phí, mà là tài sản sinh lời?”, từ đó tìm ra bản đồ chiến lược rõ ràng và quyết định mang tính chiến lược về dữ liệu.

Chuỗi Innovation Sector Forums tập trung vào những chủ đề công nghệ đang dẫn dắt tương lai, cách ứng dụng công nghệ vào đặc thù từng ngành với AI & Data Automation, đổi mới trải nghiệm tiêu dùng bằng AI, hay chuyển mình thành "thương hiệu đổi mới".

Cũng lần đầu tại InnoEx 2025, sáng kiến cho doanh nghiệp Việt rút ngắn chặng đường từ phòng lab đến thị trường được ra mắt, với chương trình Corporate Innovation và Innovation Fast Track, áp dụng cho các lĩnh vực dữ liệu, AI, ESG và sản xuất thông minh. Cùng với đó, các chương trình Qualcomm Innovation Challenge và Green Innovation Fellowship mang đến cơ hội hợp tác cho các startup trong các lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo với tập đoàn hàng đầu Qualcomm.

Bích Đào