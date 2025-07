Hamilton Mann là một chuyên gia công nghệ quốc tế, tác giả sách bán chạy, và hiện là Phó Chủ tịch Tập đoàn tại Thales, nơi ông đồng lãnh đạo chương trình chuyển đổi số và AI toàn cầu cho tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực quốc phòng, hàng không vũ trụ và an ninh mạng.

Ông là giảng viên tại INSEAD và HEC Paris, đồng thời là nghiên cứu sinh tiến sĩ về Trí tuệ nhân tạo tại École des Ponts – Viện Bách khoa Paris. Hamilton còn là cố vấn tại Trung tâm Priscilla King Gray (MIT) và Thành viên cao cấp tại Trung tâm Retech (Pháp).

Năm 2024, ông được Technology Magazine vinh danh Top 10 Nhà tư tưởng công nghệ toàn cầu, được chọn vào Thinkers50 Radar, và năm 2025 được trao danh hiệu Nhà lãnh đạo số & AI vì mục tiêu nhân văn của Who Is Who International Awards.