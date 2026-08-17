Trong thông báo hôm 17/8, Meta cho biết Instagram sẽ bắt đầu gửi cảnh báo đến các phụ huynh có sử dụng tính năng giám sát tại Việt Nam nếu tài khoản của con ở độ tuổi thanh thiếu niên liên tục tìm kiếm các từ khóa liên quan đến tự tử hoặc tự làm hại bản thân trong thời gian ngắn.

Đây là lớp bảo vệ mới nhất được bổ sung vào hệ thống Tài khoản Thanh thiếu niên (Teen Accounts) và bộ công cụ giám sát dành cho phụ huynh trên nền tảng này.

Theo đại diện Meta, phần lớn người dùng thanh thiếu niên không tìm kiếm các chủ đề tiêu cực trên.

Tuy nhiên, công cụ mới giúp gia đình phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường, đồng thời cung cấp tài liệu hướng dẫn để người lớn có thể chủ động đối thoại với con em một cách phù hợp.

Trước khi áp dụng, phụ huynh và thanh thiếu niên đang sử dụng tính năng giám sát sẽ nhận được thông báo về cơ chế gửi cảnh báo dựa trên hành vi tìm kiếm.

Các từ khóa kích hoạt gồm những cụm từ mang tính cổ súy tự tử hoặc thể hiện ý định tự gây thương tích.

Cảnh báo được chuyển tới phụ huynh thông qua email, tin nhắn SMS, WhatsApp hoặc thông báo trực tiếp trong ứng dụng.

Để xác định ngưỡng kích hoạt và tránh gửi quá nhiều thông báo không cần thiết, Meta đã tham vấn Nhóm Cố vấn về Tự tử và Tự làm hại bản thân.

Đại diện nền tảng cho biết trong một số trường hợp, cảnh báo vẫn có thể được gửi đi dù chưa có nguy cơ thực tế do hệ thống ưu tiên tính thận trọng.

Tính năng mới này bổ trợ cho các chính sách an toàn hiện nay của Meta. Nền tảng hiện chặn các kết quả tìm kiếm vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, ẩn các bài viết chia sẻ về hành vi tự hại khỏi tầm nhìn của người vị thành niên kể cả khi xuất phát từ tài khoản theo dõi, đồng thời tự động điều hướng người dùng đến các nguồn trợ giúp tâm lý và phối hợp với cơ quan khẩn cấp khi phát hiện nguy cơ tổn hại thể chất.

Instagram sẽ gửi cảnh báo đến phụ huynh nếu con em của họ liên tục tìm kiếm từ khóa liên quan đến tự tử hoặc tự hại bản thân. Ảnh: Meta

Cách kích hoạt tính năng giám sát phụ huynh trên Instagram

Cả phụ huynh và trẻ đều phải đồng ý sử dụng thì mới thiết lập được trải nghiệm quyền giám sát trên Instagram. Trước tiên, phụ huynh hoặc trẻ cần gửi lời mời giám sát. Sau đó, phụ huynh/trẻ phải chấp nhận lời mời để trải nghiệm quyền giám sát bắt đầu. Lưu ý, chỉ một phụ huynh có thể giám sát tài khoản của một trẻ.

Để bật quyền giám sát, trẻ phải trong độ tuổi 13-17 tuổi và phụ huynh phải trên 18 tuổi.

Gửi lời mời

Cách để trẻ tuổi teen gửi lời mời:

Nhấp vào Xem thêm ở dưới cùng bên trái, sau đó nhấp vào Cài đặt.

Nhấp vào Giám sát.

Xem lại thông tin trên màn hình, rồi nhấp vào Tiếp.

Nhấp vào Tạo lời mời.

Nhấp vào liên kết mời để sao chép vào bộ nhớ tạm, rồi dán liên kết đó vào ứng dụng bạn chọn để chia sẻ với phụ huynh.

Cách phụ huynh gửi lời mời:

Nhấp vào Xem thêm ở dưới cùng bên trái, sau đó nhấp vào Cài đặt.

Nhấp vào Giám sát.

Nhấp vào Tạo lời mời ở menu bên trái.

Xem lại thông tin trên màn hình, rồi nhấp vào Tiếp tục.

Nhấp vào Sao chép liên kết mời hoặc nhấp vào liên kết mời để sao chép vào bộ nhớ tạm, rồi dán liên kết đó vào ứng dụng bạn chọn để chia sẻ với con.

Chấp nhận lời mời

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối lời mời giám sát. Trải nghiệm quyền giám sát sẽ bắt đầu tùy vào người gửi lời mời. Nếu phụ huynh gửi lời mời đến con mình, trải nghiệm quyền giám sát sẽ bắt đầu sau khi con chấp nhận lời mời. Nếu teen gửi lời mời đến phụ huynh, trải nghiệm quyền giám sát sẽ bắt đầu sau khi phụ huynh chấp nhận lời mời.

Cách chấp nhận lời mời của phụ huynh:

Mở ứng dụng hoặc dịch vụ mà qua đó bạn nhận được liên kết mời. Nhấp vào liên kết.

Nhấp vào Tiếp.

Nhấp vào Cho phép.

Cách chấp nhận lời mời của con:

Mở ứng dụng hoặc dịch vụ mà qua đó bạn nhận được liên kết mời. Nhấp vào liên kết.

Nhấp vào Tiếp.

Nhấp vào Chấp nhận lời mời.

Sau khi bạn chấp nhận lời mời giám sát, người gửi lời mời sẽ nhận được thông báo.