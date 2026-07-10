Ngày 2/7, Meta giới thiệu Muse Image, tính năng AI mới cho phép người dùng tạo ảnh gốc, chỉnh sửa ảnh có sẵn và tạo quảng cáo tùy chỉnh ngay trong các ứng dụng của hãng.

Tuy nhiên, một tính năng của Muse Image nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi.

Công cụ này cho phép tạo ảnh bằng AI từ những bức ảnh trên các tài khoản Instagram ở chế độ công khai.

Chỉ cần một tài khoản để ở chế độ public, người khác có thể gắn thẻ tài khoản đó và sử dụng ảnh của họ làm dữ liệu đầu vào để tạo ra hình ảnh mới bằng AI.

Chỉ các tài khoản riêng tư và tài khoản của người dùng dưới 18 tuổi được tự động loại khỏi tính năng này.

Mối lo lớn nhất nằm ở vấn đề sự đồng ý của người dùng. Theo thông tin trên trung tâm hỗ trợ Instagram, người dùng “sẽ nhận được thông báo nếu tài khoản công khai tái sử dụng nội dung của bạn để tạo bản remix, thước phim ghép nối, nhãn dán, mẫu. Bạn sẽ không nhận được thông báo về nội dung do tính năng AI tại Meta tạo”.

Theo TechCrunch, việc cho phép chỉnh sửa và biến đổi hình ảnh của người khác một cách dễ dàng làm gia tăng nguy cơ lạm dụng, quấy rối, mạo danh hoặc chỉnh sửa ảnh mà không có sự cho phép.

Hai cách tắt tính năng Muse Image



Cấp độ tài khoản

Người dùng có thể từ chối cho phép AI sử dụng nội dung Instagram bằng các bước sau:

Truy cập trang cá nhân và nhấn biểu tượng ba gạch ngang ở góc trên bên phải. Kéo xuống mục Sharing and reuse (Chia sẻ và tái sử dụng). Chọn tùy chọn "Allow people to use your content on Instagram with AI features on Meta" (Cho phép mọi người tạo bằng hoặc tái sử dụng nội dung của bạn). Tắt quyền sử dụng đối với cả bài đăng (Posts) và/hoặc video Reels.

Cấp độ bài viết

Instagram cho phép người đặt tắt Muse Image ở cấp độ bài viết

Bấm vào ba chấm tròn bên phải bài viết. Chọn Tắt tùy chọn tái sử dụng.

Muse Image xuất hiện trong bối cảnh các công cụ AI tạo sinh ngày càng được tích hợp sâu vào mạng xã hội.

Khi các công ty công nghệ chạy đua phát triển tính năng AI mới, nhiều chuyên gia cho rằng cần có cơ chế bảo vệ quyền riêng tư chặt chẽ hơn cũng như minh bạch hơn về cách dữ liệu và hình ảnh cá nhân của người dùng được khai thác.

Sự hoài nghi của công chúng đối với AI vẫn ở mức cao. Theo khảo sát của Pew Research Center, 35% người được hỏi cho biết họ cảm thấy lo ngại nhiều hơn là hào hứng trước sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo.

(Theo TechCrunch)