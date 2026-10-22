Inter Milan vượt khó đánh bại Shakhtar Donetsk dù chơi thiếu người, trong khi Aston Villa tiếp tục thăng hoa với chiến thắng 3-1 trước Viking tại lượt ba Champions League 2026/27.Cup

Inter Milan trải qua trận đấu đầy khó khăn khi tiếp đón Shakhtar Donetsk trên sân Giuseppe Meazza. Đại diện Serie A nhập cuộc áp đảo, liên tục tạo ra cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công.

Ngay phút thứ 3, Marcus Thuram dứt điểm nguy hiểm nhưng bị thủ môn Riznyk cản phá. Hai phút sau, Calhanoglu sút xa đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Inter vượt khó trên sân nhà - Ảnh: Inter

Sang hiệp hai, Inter tiếp tục gây sức ép nhưng bất ngờ chịu tổn thất lớn khi Alessandro Bastoni nhận hai thẻ vàng liên tiếp ở phút 66 và 68, khiến đội chủ nhà chỉ còn 10 người.

Tưởng chừng Inter sẽ gặp bất lợi, Carlos Augusto bất ngờ tỏa sáng ở phút 77. Từ đường chuyền của Mkhitaryan, cầu thủ người Brazil dứt điểm chính xác, ghi bàn duy nhất giúp Inter thắng 1-0.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Aston Villa tiếp tục khẳng định sức mạnh khi đánh bại Viking 3-1 trên sân Villa Park.

Ross Barkley mở tỷ số bằng pha đánh đầu ở phút 23, trước khi Emiliano Buendia nhân đôi cách biệt trên chấm phạt đền phút 37.

Aston Villa duy trì mạch thắng tại Champions League - Ảnh: AV

Phút 62, Henrik Heggheim phản lưới nhà giúp Aston Villa dẫn 3-0. Viking chỉ có bàn danh dự nhờ công Peter Christiansen ở phút 84.

Chiến thắng giúp Aston Villa duy trì thành tích toàn thắng sau ba lượt trận, tiếp tục cạnh tranh nhóm đầu Champions League.