HLV Cesc Fabregas tỏ rõ sự khó chịu và bác bỏ câu hỏi liên quan đến MU, trước cuộc đối đầu giữa hai đội tại Champions League.

Cựu tiền vệ Arsenal không muốn bàn luận khi được hỏi về tình hình trên băng ghế huấn luyện Quỷ đỏ.

Cụ thể, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhận câu hỏi liệu ông có cân nhắc dẫn dắt MU trong bối cảnh tương lai của HLV đương nhiệm Michael Carrick đang bị đặt dấu hỏi.

Fabregas trả lời phỏng vấn trước trận - Ảnh: PA

"Tôi sẽ không trả lời, bởi tôi nghĩ đó không phải một câu hỏi tế nhị" - Fabregas nói.

"Tôi cho rằng câu hỏi ấy chưa thể hiện sự tôn trọng đúng mực dành cho một cầu thủ và HLV xuất sắc như Michael Carrick, người đang dẫn dắt đội bóng tuyệt vời là MU".

Cách ứng xử của thuyền trưởng Como cho thấy sự lịch thiệp và thái độ trân trọng dành cho Carrick, người từng là đối thủ của ông trên sân cỏ.

Dù vậy, áp lực đè lên vai thuyền trưởng MU là điều không thể phủ nhận, khi đội bóng trải qua 6 trận liên tiếp không thắng.

Những người yêu mến Quỷ đỏ đều hy vọng đội nhà giành kết quả tích cực ở trận đấu trên đất Italia. Tuy nhiên, Como không phải đối thủ dễ bắt nạt.

Đoàn quân Fabregas khởi đầu hành trình tại Champions League đầy ấn tượng bằng chiến thắng 4-1 trước Leipzig trận ra quân, trước khi thua sát nút trên sân Feyenoord.

Trong khi MU của Carrick vùi dập Sabah trận mở màn, rồi thất bại 0-2 trước Atletico Madrid tại Metropolitano. Đó là trận đấu đầy hỗn loạn, với tấm thẻ đỏ dành cho Leny Yoro.

Sức ép tiếp tục gia tăng sau thất bại ấy, nhưng Carrick vẫn lên tiếng đầy cứng rắn trước chuyến làm khách tới Como, khẳng định ông tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo MU.