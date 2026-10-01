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Nico Paz gây ấn tượng mạnh - Ảnh: Uefa

Đội hình ra sân

Como: Butez; Couto, Kempf, Ramon, Valle; Milla, Da Cunha; Perrone, Paz, Baturina; Douvikas.

MU: Lammens; Mazraoui, Maguire, De Ligt, Dalot; Santos, Mount, Tielemans, Cunha, Fernandes; Mbeumo.

Bàn thắng: Nico Paz 3', 57', Douvikas 49', Ramon 76' - Zirkzee 90'+1

22/10/2026 | 01:47

Kết thúc

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Chiến thắng tưng bừng của Como - Ảnh: Uefa
Thu gọn
22/10/2026 | 01:36

90'+1

Bàn thắng (4-1, Zirkzee): Amad tạt vào vòng cấm cho Zirkzee đỡ lại một nhịp rồi volley chân phải rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4.

Thu gọn
22/10/2026 | 01:36

85'

MU vẫn đang cố gắng tìm bàn danh dự, với những đợt lên bóng chủ yếu bên cánh phải.

Thu gọn
22/10/2026 | 01:22

76'

Bàn thắng (4-0, Ramon): Bruno vừa vào sân tung đường tạt chính xác cho trung vệ Ramon lao lên đánh đầu cận thành ghi bàn thứ 4 cho Como.

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Ramon đánh đầu ghi bàn thứ 4 - Ảnh: Uefa
Thu gọn
22/10/2026 | 01:17

73'

Mbeumo thử vận may với cú đá chân trái ngoài vòng cấm, bóng đi qua xà.

Thu gọn
22/10/2026 | 01:10

66'

Bruno Fernandes rời sân nhường chỗ cho Zirkzee.

Thu gọn
22/10/2026 | 01:07

62'

Bruno chuyền vào vòng cấm để Amad băng cắt đá nối bất thành.

Thu gọn
22/10/2026 | 01:01

57'

Bàn thắng (3-0, Nico Paz): Cắt được bóng của Baleba, Nico Paz bứt vào vòng cấm rồi sửa lòng chân trái góc xa nâng tỷ số lên 3-0.

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Nico Paz ăn mừng bàn thứ 2 - Ảnh: Uefa
Thu gọn
22/10/2026 | 00:58

54'

Fan MU lại thót tim với pha xử lý khéo léo rồi dứt điểm chân trái của Da Cunha trong vòng cấm.

Thu gọn
22/10/2026 | 00:52

49'

Bàn thắng (2-0, Douvikas): Nico Paz chọc khe cho Douvikas di chuyển thông minh thoát xuống dứt điểm tung lưới MU nhân đôi cách biệt.

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Douvikas xé lưới Lammens - Ảnh: Uefa
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Thu gọn
22/10/2026 | 00:51

46'

Qua giờ giải lao, Baleba cùng Amad được tung vào sân thay cho Santos và Cunha.

Thu gọn
22/10/2026 | 00:36

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Como - Ảnh: 433
Thu gọn
22/10/2026 | 00:30

43'

Hàng thủ MU vẫn đang thi đấu như mơ ngủ. Lammens phải trổ tài sau cú sút xa căng từ chân tiền vệ Como.

Thu gọn
22/10/2026 | 00:25

38'

Lại là Douvikas lẻn xuống đón bóng rồi volley ngay bằng chân phải vọt xà.

Thu gọn
22/10/2026 | 00:21

35'

Como phản công nhanh, bóng được đẩy xuống cho Douvikas kết thúc chân trái ở góc hẹp không thắng được Lammens.

Thu gọn
22/10/2026 | 00:17

28'

MU vẫn tấn công khá rời rạc, thiếu tính liên kết. Chính vì thế, số cơ hội tạo ra là không nhiều.

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MU thi đấu chật vật - Ảnh: Uefa
Thu gọn
22/10/2026 | 00:11

25'

Nico Paz bứt đi tốc độ buộc Andrey Santos phải phạm lỗi và nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.

Thu gọn
22/10/2026 | 00:04

17'

Bruno Fernandes tạt vào cho Maguire đánh đầu đưa bóng bay chệch cột.

Thu gọn
21/10/2026 | 23:55

7'

Sau khi có bàn mở tỷ số sớm, Como thi đấu tự tin và kiểm soát bóng tốt.

Thu gọn
21/10/2026 | 23:49

3'

Bàn thắng (1-0, Nico Paz): Nhận bóng thoải mái đầu vòng cấm, Nico Paz cứa lòng chân trái tuyệt đẹp đánh bại Lammens mở tỷ số.

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Nico Paz ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: Uefa
Thu gọn
21/10/2026 | 23:48

2'

Đón đường chuyền từ Cunha, Dalot rẽ vào từ cánh phải rồi cứa lòng chân trái suýt thành bàn.

Thu gọn
21/10/2026 | 23:47

23h45

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
21/10/2026 | 22:47

22h45

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Đội hình ra sân Como vs MU
Thu gọn
20/10/2026 | 16:38

21h45

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Cầu thủ MU tập luyện trước trận - Ảnh: MUFC
Thu gọn
20/10/2026 | 16:31

21h

Thông tin lực lượng

Como: Diao vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Chalobah và Moise Kean còn bỏ ngỏ.

MU: Manuel Ugarte, Patrick Dorgu, Benjamin Sesko vắng mặt vì chấn thương. Leny Yoro bị treo giò. Khả năng thi đấu của Kobbie Mainoo, Lisandro Martinez và Luke Shaw không chắc chắn.

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MU khát khao giành thêm 3 điểm - Ảnh: FB

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