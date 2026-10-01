Đội hình ra sân
Como: Butez; Couto, Kempf, Ramon, Valle; Milla, Da Cunha; Perrone, Paz, Baturina; Douvikas.
MU: Lammens; Mazraoui, Maguire, De Ligt, Dalot; Santos, Mount, Tielemans, Cunha, Fernandes; Mbeumo.
Bàn thắng: Nico Paz 3', 57', Douvikas 49', Ramon 76' - Zirkzee 90'+1
Kết thúc
90'+1
Bàn thắng (4-1, Zirkzee): Amad tạt vào vòng cấm cho Zirkzee đỡ lại một nhịp rồi volley chân phải rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4.
85'
MU vẫn đang cố gắng tìm bàn danh dự, với những đợt lên bóng chủ yếu bên cánh phải.
76'
Bàn thắng (4-0, Ramon): Bruno vừa vào sân tung đường tạt chính xác cho trung vệ Ramon lao lên đánh đầu cận thành ghi bàn thứ 4 cho Como.
73'
Mbeumo thử vận may với cú đá chân trái ngoài vòng cấm, bóng đi qua xà.
66'
Bruno Fernandes rời sân nhường chỗ cho Zirkzee.
62'
Bruno chuyền vào vòng cấm để Amad băng cắt đá nối bất thành.
57'
Bàn thắng (3-0, Nico Paz): Cắt được bóng của Baleba, Nico Paz bứt vào vòng cấm rồi sửa lòng chân trái góc xa nâng tỷ số lên 3-0.
54'
Fan MU lại thót tim với pha xử lý khéo léo rồi dứt điểm chân trái của Da Cunha trong vòng cấm.
49'
Bàn thắng (2-0, Douvikas): Nico Paz chọc khe cho Douvikas di chuyển thông minh thoát xuống dứt điểm tung lưới MU nhân đôi cách biệt.
46'
Qua giờ giải lao, Baleba cùng Amad được tung vào sân thay cho Santos và Cunha.
Kết thúc hiệp 1
43'
Hàng thủ MU vẫn đang thi đấu như mơ ngủ. Lammens phải trổ tài sau cú sút xa căng từ chân tiền vệ Como.
38'
Lại là Douvikas lẻn xuống đón bóng rồi volley ngay bằng chân phải vọt xà.
35'
Como phản công nhanh, bóng được đẩy xuống cho Douvikas kết thúc chân trái ở góc hẹp không thắng được Lammens.
28'
MU vẫn tấn công khá rời rạc, thiếu tính liên kết. Chính vì thế, số cơ hội tạo ra là không nhiều.
25'
Nico Paz bứt đi tốc độ buộc Andrey Santos phải phạm lỗi và nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.
17'
Bruno Fernandes tạt vào cho Maguire đánh đầu đưa bóng bay chệch cột.
7'
Sau khi có bàn mở tỷ số sớm, Como thi đấu tự tin và kiểm soát bóng tốt.
3'
Bàn thắng (1-0, Nico Paz): Nhận bóng thoải mái đầu vòng cấm, Nico Paz cứa lòng chân trái tuyệt đẹp đánh bại Lammens mở tỷ số.
2'
Đón đường chuyền từ Cunha, Dalot rẽ vào từ cánh phải rồi cứa lòng chân trái suýt thành bàn.
23h45
Trận đấu bắt đầu.
22h45
21h45
21h
Thông tin lực lượng
Como: Diao vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Chalobah và Moise Kean còn bỏ ngỏ.
MU: Manuel Ugarte, Patrick Dorgu, Benjamin Sesko vắng mặt vì chấn thương. Leny Yoro bị treo giò. Khả năng thi đấu của Kobbie Mainoo, Lisandro Martinez và Luke Shaw không chắc chắn.