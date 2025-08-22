Băng thông rộng phổ thông không còn phù hợp cho doanh nghiệp, vì sao?

Tầm nhìn này đã được khẳng định tại Hội nghị VNNIC Internet Conference 2025, nơi Internet công nghiệp được xác định là "hạ tầng cốt lõi của nền sản xuất hiện đại", định hướng Việt Nam từ kết nối truyền thống sang kết nối vạn vật, bao gồm thiết bị, cảm biến và các hệ thống sản xuất thông minh.

Tuy nhiên, đối lập với tầm nhìn chiến lược đó, thực tế vận hành tại nhiều doanh nghiệp lại cho thấy một khoảng cách lớn khi sự phụ thuộc vào các giải pháp băng thông rộng phổ thông làm lộ rõ nhiều bất cập. Việc doanh nghiệp chỉ dựa vào các gói cước này giống như điều khiển một cỗ máy hiện đại bằng động cơ cũ kỹ. Đã đến lúc doanh nghiệp phải nhìn nhận lại: một kết nối “đủ dùng” không còn đủ cho một môi trường kinh doanh luôn vận hành 24/7 và cạnh tranh toàn cầu.

Các sự cố đã trở nên quá quen thuộc: một cuộc họp video chiến lược với đối tác đột ngột bị "đứng hình"; quá trình tải lên một tệp dữ liệu quan trọng kéo dài hàng giờ, gây đình trệ tiến độ; hệ thống chăm sóc khách hàng qua tổng đài VoIP liên tục rớt cuộc gọi; hay nhân viên làm việc từ xa không thể truy cập vào mạng riêng ảo (VPN) của công ty một cách ổn định.

Những vấn đề này không đơn thuần là sự bất tiện mà là chi phí thực tế doanh nghiệp phải gánh chịu: chi phí cơ hội, chi phí năng suất và tổn hại đến uy tín thương hiệu. Rõ ràng, một kết nối Internet phổ thông đã không còn phù hợp với yêu cầu vận hành liên tục và chuyên nghiệp của doanh nghiệp hiện đại.

Giải pháp vượt trội: "Làn riêng" cho Doanh nghiệp

Để giải quyết bài toán về chất lượng kết nối, thị trường viễn thông cung cấp một giải pháp chuyên dụng và cao cấp: Dịch vụ Internet Trực tiếp (Leased Line). Sự khác biệt giữa giải pháp này và Internet băng thông rộng có thể được hình dung như sự khác biệt giữa việc sử dụng đường cao tốc công cộng và sở hữu một làn đường riêng.

Internet băng thông rộng phổ thông (FTTH): Giống như một đường cao tốc công cộng, hoạt động tốt trong điều kiện thường nhưng sẽ tắc nghẽn vào giờ cao điểm. Tốc độ bị chia sẻ và làn đường tải lên (upload) luôn nhỏ hẹp hơn nhiều so với làn đường tải xuống (download).

Internet Trực tiếp (Leased Line): Là một làn đường riêng, độc quyền được xây dựng cho riêng doanh nghiệp của bạn. Trên làn đường này không có bất kỳ "phương tiện" nào khác. Doanh nghiệp được đảm bảo một tốc độ không đổi 24/7 và hoàn toàn đối xứng (upload bằng download), giúp mọi luồng dữ liệu lưu thông hai chiều một cách thông suốt.

VNPT Internet Trực tiếp: Lựa chọn chiến lược cho sự ổn định và tăng trưởng

Là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu với hạ tầng mạng lưới trên cả nước, VNPT mang đến dịch vụ Internet Trực tiếp được thiết kế chuyên biệt để đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng doanh nghiệp.

Giải pháp của VNPT giải quyết triệt để các vấn đề của kết nối thông thường bằng cách cung cấp một kênh riêng vật lý, kết nối thẳng đến cổng Internet quốc gia. Điều này đảm bảo đường truyền của doanh nghiệp hoàn toàn riêng biệt và trực tiếp, không phải chia sẻ băng thông với bất kỳ thuê bao nào khác, qua đó chấm dứt hoàn toàn tình trạng nghẽn mạng và đảm bảo tốc độ luôn đúng như cam kết. Với công nghệ đối xứng, tốc độ tải lên và tải xuống ngang bằng nhau, dịch vụ mang lại sự ổn định tuyệt đối 24/24, một yếu tố sống còn cho các ứng dụng thời gian thực như hội nghị truyền hình hay sao lưu dữ liệu đám mây.

Hơn nữa, kênh truyền dẫn độc lập này mang lại mức độ bảo mật tối đa, giúp giảm thiểu rủi ro bị tấn công và xâm nhập mạng. Được cung cấp kèm các dải địa chỉ IP tĩnh, dịch vụ của VNPT trở thành nền tảng đa ứng dụng, cho phép doanh nghiệp tự chủ triển khai các hệ thống máy chủ quan trọng như website, e-mail, VPN hay tổng đài IP Phone. Đồng thời, với khả năng cung cấp tốc độ không giới hạn lên tới hàng chục Gbps và sự linh hoạt trong việc điều chỉnh băng thông trong nước và quốc tế, VNPT đảm bảo giải pháp có thể đồng hành và mở rộng cùng sự phát triển của mọi quy mô doanh nghiệp.

Để được đội ngũ chuyên gia VNPT tư vấn toàn diện, khảo sát hạ tầng chi tiết và xây dựng một giải pháp kết nối "may đo" riêng” Hotline miễn phí: 18001260

Website https://vnpt.com.vn

Ngọc Minh