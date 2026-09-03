CEO Apple John Ternus (trái) và người tiền nhiệm Tim Cook. Ảnh: Bloomberg

Thông tin trên được Apple công bố hôm 1/9 (giờ địa phương), vào ngày đầu tiên ông John Ternus chính thức tiếp quản vị trí lãnh đạo cao nhất của tập đoàn công nghệ Mỹ.

Theo hồ sơ gửi cơ quan quản lý, Ủy ban Nhân sự và Đãi ngộ thuộc Hội đồng quản trị Apple cũng duyệt cấp cho ông Ternus lượng đơn vị cổ phiếu hạn chế (RSU - thưởng cổ phiếu kèm điều kiện ràng buộc) trị giá mục tiêu 2,5 triệu USD, tương ứng với thời gian đảm nhiệm chức vụ CEO trong những tuần còn lại của năm tài chính 2026.

Trong gói cổ phiếu thường niên từ năm tài chính 2027, 75% giá trị sẽ là RSU gắn liền với hiệu quả hoạt động, phụ thuộc vào mức tổng lợi nhuận cổ đông của Apple so với các doanh nghiệp trong chỉ số S&P 500. 25% còn lại là RSU tính theo thời gian cống hiến, sẽ được mở khóa định kỳ 6 tháng một lần theo tỷ lệ 12,5% mỗi đợt trong vòng 4 năm.

Apple đồng thời công bố chế độ đãi ngộ cho ông Tim Cook ở cương vị mới là Chủ tịch điều hành. Bắt đầu từ ngày 26/9, ông Cook nhận lương cơ bản 2 triệu USD mỗi năm, kèm gói cổ phiếu thưởng mục tiêu 45 triệu USD cho năm tài chính 2027, tổng thù lao khoảng 47 triệu USD.

Khác với người kế nhiệm, cổ phiếu thưởng của ông Cook chia đều 50% cho nhóm gắn với chỉ số S&P 500 và 50% theo thâm niên làm việc với lịch trình mở khóa tương tự. So với mức thu nhập 74,3 triệu USD năm 2025 theo dữ liệu của Bloomberg, lương cơ bản của ông Cook giảm từ mức 3 triệu USD khi còn làm CEO.

Theo The Wall Street Journal, hồ sơ chưa đề cập đến các khoản thưởng bằng tiền mặt của cả hai lãnh đạo.

Ông Ternus, 51 tuổi, gia nhập "táo khuyết" từ năm 2001 và được bổ nhiệm làm phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng vào năm 2021, trực tiếp giám sát phát triển các dòng sản phẩm chủ lực như iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods và kính Vision Pro.

Sự kiện ra mắt sản phẩm đầu tiên của ông trên cương vị CEO sẽ diễn ra vào ngày 9/9 tại khuôn viên Apple ở Cupertino, bang California. Hãng dự kiến trình làng các thế hệ iPhone, Apple Watch mới cùng trợ lý giọng nói Siri được làm lại hoàn toàn trên nền tảng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Trước đó một ngày, ông Tim Cook đã gửi thư chia tay tới toàn thể nhân viên. Kế hoạch chuyển giao quyền lực được công bố từ tháng 4 sau quá trình chuẩn bị dài hạn. Trong 15 năm lãnh đạo của ông Cook, vốn hóa thị trường của Apple đã cán mốc 4.000 tỷ USD và doanh thu năm tài chính 2025 vượt 416 tỷ USD.

(Theo Yahoo Finance)