Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Đắk Lắk truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc xử lý thông tin báo chí nêu liên quan đến gần 2.000 container sầu riêng xuất khẩu bị ùn ứ do nhiều phòng thử nghiệm chất vàng O và cadimi tạm ngừng hoạt động để bảo trì, nâng cấp hệ thống.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan khẩn trương kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để gián đoạn hoạt động kiểm nghiệm gây ảnh hưởng đến tiến độ xuất khẩu sầu riêng.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động của phòng thí nghiệm; rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, thủ tục hành chính liên quan.

Xuất khẩu sầu riêng ở Đắk Lắk gặp khó do nhiều phòng thử nghiệm chất vàng O và cadimi tạm ngừng hoạt động để bảo trì, nâng cấp hệ thống. Ảnh minh hoạ: Nguyễn Huế

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, gia hạn hoặc cấp phép mới các phòng thí nghiệm phục vụ xuất khẩu sầu riêng, bảo đảm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, môi trường và tiêu chuẩn quốc tế.

Kết quả theo dõi, giám sát việc xử lý phải báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 7/11.

Phó Thủ tướng cũng giao UBND các tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai công tác cấp phép phòng thí nghiệm, chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các cơ sở rà soát, hoàn thiện điều kiện kỹ thuật của các phòng thí nghiệm trên địa bàn, hoàn thiện hồ sơ đề nghị gia hạn, đăng ký lại hoặc xin cấp phép mới, không để gián đoạn hoạt động kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu.

Trước đó, chiều 24/10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung đã làm việc với các cơ sở được chỉ định phục vụ kiểm nghiệm dư lượng cadimi và vàng O trong sầu riêng xuất khẩu, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp không thể hoàn tất thủ tục kiểm nghiệm và cấp chứng nhận lô hàng.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng yêu cầu làm rõ tình hình hoạt động của các phòng thử nghiệm đã được công nhận, đơn vị nào còn đang hoạt động, đơn vị nào tạm dừng và bao nhiêu đơn vị có thể thực hiện chỉ tiêu vàng O, cadimi.

Đối với các phòng thử nghiệm đủ điều kiện pháp lý, trang thiết bị và nhân lực, phải “chạy ngày chạy đêm” để xử lý nhanh khối lượng mẫu còn tồn, không để gián đoạn xuất khẩu. Những đơn vị đang chờ công nhận lại cần sớm hoàn thiện hồ sơ, đánh giá thiết bị, kịp thời báo cáo để được hỗ trợ.

Thứ trưởng cũng đề nghị các trung tâm kiểm nghiệm thực hiện nghiêm túc, chính xác và nhanh chóng toàn bộ quy trình, từ khâu lấy mẫu, tiếp nhận, phân tích đến trả kết quả, tránh tình trạng chênh lệch giữa kết quả trong nước và kết quả phía Trung Quốc.