Giá trứng gà bất ngờ tăng vọt, tiến sát mốc 4.000 đồng/quả

Các trại chăn nuôi khu vực Đông Nam Bộ cho biết giá trứng gà đã tăng trở lại trong vài tuần gần đây, mức tăng dao động từ 500-700 đồng/quả, lên 2.500-2.900 đồng/quả. Trong khi chi phí chăn nuôi gà đẻ rơi vào khoảng 1.600-1.800 đồng/quả, người chăn nuôi đang có mức lãi hơn 1.000 đồng mỗi quả.

Trên thị trường bán lẻ, giá trứng gà dao động từ 3.000-3.500 đồng/quả, một số loại tăng lên 3.800 đồng/quả, theo Báo Người Lao động.

Thương lái cho hay các khu vực giáp ranh giữa Việt Nam và Campuchia gần đây xuất hiện nhiều vựa thu gom trứng gà từ các nơi rồi xuất sang Campuchia. Ước tính mỗi ngày, khoảng một triệu quả trứng được tập kết về các vựa, chủ yếu ở Tây Ninh, An Giang và Đồng Tháp. Tình trạng xuất khẩu này dẫn đến khan hàng cục bộ, khiến giá trứng gà trong nước bị đẩy lên cao.

Cau rớt giá thảm hại vì thương lái Trung Quốc bất ngờ 'quay xe'

Từng được ví như “vàng xanh” ở miền Trung, cau ở Quảng Ngãi giờ rớt giá thảm hại khi thương lái Trung Quốc bất ngờ “quay xe”, chỉ thu mua loại trái dài và không mua trái tròn.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, giá cau tươi tại Quảng Ngãi hiện chỉ còn 12.000-13.000 đồng/kg, trong khi cùng thời điểm năm ngoái lên tới 70.000-85.000 đồng/kg. Những vườn cau trĩu quả giờ chỉ còn lác đác vài người hái, chọn lựa từng chùm cau “đúng chuẩn” để bán.

Do giá cau phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc nên năm 2024 giữa “bão giá”, ngành nông nghiệp Quảng Ngãi liên tục khuyến cáo người dân không ồ ạt mở rộng diện tích. Tuy nhiên, nhiều nông dân vẫn xuống giống vì tin vào chu kỳ “trúng đậm” của năm trước.

Cà phê Việt Nam làm được điều chưa từng có

Tại hội nghị tổng kết niên vụ 2024-2025 và triển khai niên vụ mới ngày 24/10, Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho biết, kết thúc niên vụ vừa qua (từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025), xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt hơn 1,5 triệu tấn, kim ngạch trên 8,4 tỷ USD, tăng 1,8% về lượng và 55,5% về giá trị so với niên vụ 2023-2024. Đây là mức kim ngạch cao nhất trong các niên vụ từ trước đến nay.

Theo Vicofa, kim ngạch xuất khẩu cà phê niên vụ 2024-2025 đạt cao nhất từ trước tới nay. Ảnh: Nguyễn Huế

Giá xuất khẩu cà phê trung bình của Việt Nam đạt 5.610 USD/tấn, tăng 52,7% so với niên vụ trước - mức tăng kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây.

Bất ngờ lý do 2.000 container sầu riêng Đắk Lắk bị ùn ứ

Do các phòng xét nghiệm tạm ngừng hoạt động để bảo trì dẫn đến gần 2.000 container sầu riêng xuất khẩu bị ùn ứ, Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk đã kiến nghị khẩn lên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Đắk Lắk xem xét tháo gỡ.

Theo hiệp hội này, nếu không sớm tháo gỡ, thiệt hại kinh tế sẽ vô cùng lớn do chi phí lưu kho, vận chuyển, điện lạnh tăng cao, cùng với việc mất sản lượng, thị trường và uy tín xuất khẩu. Nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng sầu riêng Việt Nam cũng hiện hữu.

Thanh long 'bán rẻ như cho'

Ông Phạm Văn Tương (60 tuổi; ngụ xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh) ngày 23/10 cho biết ông vừa thống nhất giá thanh long ruột đỏ với thương lái, không phân biệt loại 1, 2, 3 mà đồng giá là 4.500 đồng/kg.

Khá hơn ông Tương một chút, cách đây khoảng 1 tuần, ông Nguyễn Thanh Bình (ngụ xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh) vừa bán 2 tấn thanh long ruột đỏ với giá loại 1 là 8.000 đồng/kg, loại 2 và 3 từ 4.000-5.000 đồng/kg. Nếu so với thời điểm cách đây chưa đầy một tháng, mức giá trên chỉ bằng 1/3.

"Khoảng 10 năm trước, cây thanh long giúp người dân ở địa phương "đổi đời". Trong đó, thanh long ruột đỏ có giá từ 50.000-70.000 đồng/kg. Tuy nhiên, những năm gần đây, cuộc sống người dân rất khó khăn do giá cả thanh long bấp bênh, thị trường tiêu thụ không ổn định", ông Bình thông tin trên Báo Người Lao động.

iPhone giảm giá sốc nhất năm, dòng Pro Max 'bay' 8 triệu đồng

Sức nóng từ iPhone 17, iPhone Air sau khi ra mắt đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh trên thị trường công nghệ Việt. Theo Thanh Niên Việt, không chỉ ở phân khúc máy mới, lượng giao dịch iPhone LikeNew (máy đã qua sử dụng) cũng tăng đáng kể khi người dùng tranh thủ bán hoặc đổi máy cũ để lên đời. Nguồn cung dồi dào đã kéo theo giá giảm sâu, tạo nên “cơn sốt iPhone cũ” trong tháng 10.

Đơn cử, iPhone 13 Pro Max cũ giá từ 13 triệu đồng, giảm đến 7,9 triệu đồng so với giá niêm yết. iPhone 14 Pro Max cũ cũng về giá từ 16,79 triệu đồng.

Còn iPhone 8 Plus về giá từ 3,19 triệu đồng. iPhone Xs cũ bản 256GB chỉ còn từ 4,99 triệu đồng.

Xả kho, tủ lạnh dung tích lớn còn hơn 13 triệu đồng

Thị trường tủ lạnh cuối năm đang chứng kiến cuộc đua giảm giá. Từ 13 triệu đồng, người tiêu dùng có thể sở hữu tủ lạnh dung tích lớn, công nghệ hiện đại.

Mức giá phổ biến hiện nay dao động từ 10-20 triệu đồng cho các model 450–550 lít (như Casper, Hitachi) và 20-30 triệu đồng cho dòng cao cấp (Samsung, LG trên 600 lít). So với đầu năm, giá đã giảm 20-30% nhờ chương trình xả kho, tạo cơ hội mua sắm hấp dẫn cho người tiêu dùng.

Mặc dù hầu hết đều sử dụng công nghệ Inverter, người tiêu dùng vẫn lo ngại rằng một chiếc tủ lạnh lớn sẽ tiêu thụ điện năng nhiều hơn so với tủ lạnh dung tích nhỏ, ảnh hưởng đến hóa đơn tiền điện hàng tháng.

Giá vàng giảm mạnh, có điểm bán tới 10 lượng cho mỗi khách

Nhu cầu mua vàng của người dân trong nước vẫn tăng. Mặc dù giá vàng thế giới giảm, giá vàng trong nước của một số thương hiệu vẫn ở mức cao.

Ghi nhận của VietNamNet vào sáng 22/10, hàng trăm người dân có mặt tại các điểm bán vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) để chờ mua vàng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải (phố Trần Duy Hưng), khách hàng được mua tối đa 10 lượng vàng vào đầu buổi sáng. Đây là điều rất hiếm gặp trong suốt đợt tăng giá vàng vừa qua.