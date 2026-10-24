Samsung chuẩn bị trình làng mẫu smartphone màn hình gập mới - W27 vào ngày 29/10, dù hãng đã ra mắt gần như đầy đủ dòng điện thoại gập thế hệ 2026.

Sản phẩm được cho là Samsung W27, phiên bản đặc biệt phát triển dựa trên Galaxy Z Fold 8 Ultra, sở hữu thiết kế sang trọng với khung viền màu vàng, mặt lưng xanh mới lạ và khả năng đi kèm một số nâng cấp đáng chú ý, ra mắt tại thị trường Trung Quốc.

Điện thoại gập Samsung W27, phiên bản đặc biệt phát triển dựa trên Galaxy Z Fold 8 Ultra, sở hữu thiết kế sang trọng với khung viền màu vàng, mặt lưng xanh mới lạ. Ảnh: Samsung

Samsung bất ngờ tung điện thoại gập mới ngay cuối tháng 10

Nếu theo dõi thị trường smartphone, nhiều người có thể cho rằng Samsung đã hoàn tất kế hoạch ra mắt điện thoại gập trong năm 2026.

Hãng công nghệ Hàn Quốc đã giới thiệu các mẫu Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy Z Flip 8. Tuy nhiên, Samsung vẫn còn một sản phẩm đặc biệt khác chuẩn bị xuất hiện, dự kiến ra mắt chỉ trong vài ngày tới.

Theo thông báo được Samsung đăng tải trên mạng xã hội Weibo, hãng sẽ giới thiệu một thiết bị mới tại Trung Quốc vào ngày 29/10, theo giờ địa phương.

Hình ảnh đi kèm hé lộ một chiếc smartphone màn hình gập với khung viền màu vàng nổi bật, tạo cảm giác cao cấp và khác biệt so với những mẫu điện thoại thông thường.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới công nghệ, đặc biệt khi Samsung vốn có truyền thống phát triển những phiên bản điện thoại gập đặc biệt dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Ngay sau khi Samsung đăng tải thông báo, tài khoản rò rỉ công nghệ Ice Universe, vốn được đánh giá cao về độ tin cậy trong lĩnh vực thiết bị di động, cho biết sản phẩm sắp ra mắt chính là Samsung W27.

Theo nguồn tin này, W27 là phiên bản dành riêng cho thị trường Trung Quốc của Galaxy Z Fold 8 Ultra vừa được giới thiệu.

Hình ảnh rò rỉ cho thấy thiết bị có kiểu dáng tổng thể và thiết kế cụm camera tương đồng với mẫu điện thoại gập cao cấp nói trên.

Dù vậy, Samsung W27 vẫn có những điểm nhấn riêng về ngoại hình. Đáng chú ý nhất là mặt lưng màu xanh nổi bật, kết hợp với cụm camera có phần viền màu vàng sang trọng.

Logo ở mặt sau cũng khác biệt so với phiên bản Galaxy Z Fold 8 Ultra bán trên thị trường quốc tế.

Trong khi đó, Galaxy Z Fold 8 Ultra phiên bản quốc tế được cho là có ba tùy chọn màu sắc, nhưng không có màu xanh như hình ảnh của W27.

Sự kết hợp giữa hai tông màu xanh và vàng giúp phiên bản đặc biệt này mang diện mạo riêng, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích những thiết bị cao cấp có thiết kế nổi bật.

Samsung W27. Ảnh: Ice Universe/X

Tuy nhiên, hình ảnh hé lộ hiện chưa đủ để xác nhận toàn bộ chi tiết thiết kế của sản phẩm thương mại. Người dùng sẽ phải chờ sự kiện ra mắt chính thức để biết Samsung còn chuẩn bị những thay đổi nào khác.

Cấu hình Samsung W27: Màn hình gập 8 inch, chip Snapdragon cao cấp

Theo Ice Universe, Samsung W27 sẽ sử dụng cấu hình tương tự Galaxy Z Fold 8 Ultra. Nếu thông tin này chính xác, thiết bị sẽ được trang bị màn hình gập bên trong kích thước 8 inch, đi kèm màn hình phụ bên ngoài 6,5 inch.

Cả hai màn hình được cho là hỗ trợ tần số quét 120 Hz, giúp thao tác vuốt chạm và chuyển động hình ảnh mượt mà.

Sức mạnh xử lý của máy dự kiến đến từ Snapdragon 8 Elite Gen 5, dòng chip cao cấp của Qualcomm.

Cấu hình bộ nhớ có thể đạt tối đa 16GB RAM và 1TB dung lượng lưu trữ, đáp ứng nhu cầu đa nhiệm, làm việc trên màn hình lớn và lưu trữ nhiều nội dung.

Về khả năng chụp ảnh, Samsung W27 được cho là sở hữu hệ thống ba camera sau, gồm cảm biến chính 200MP, camera góc siêu rộng 50MP và camera tele 10MP.

Cấu hình này hứa hẹn mang lại khả năng chụp ảnh linh hoạt trong nhiều điều kiện, từ phong cảnh rộng đến những chủ thể ở khoảng cách xa.

Thiết bị cũng có thể sử dụng viên pin dung lượng 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 45W và sạc không dây 20W.

Đây sẽ là những thông số đáng chú ý đối với một mẫu smartphone màn hình gập cao cấp, vốn phải cân đối giữa thời lượng sử dụng, hiệu năng và không gian dành cho các linh kiện bên trong.

Dù vậy, cần lưu ý rằng những thông số trên hiện chủ yếu đến từ nguồn tin rò rỉ. Samsung chưa chính thức xác nhận toàn bộ cấu hình của W27, vì vậy các chi tiết về phần cứng vẫn cần được kiểm chứng tại sự kiện ra mắt.

Samsung W27 có bán tại Việt Nam?

Theo các thông tin hiện có, Samsung W27 sẽ là sản phẩm dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa người dùng tại Việt Nam nhiều khả năng phải tìm đến các đơn vị nhập khẩu nếu muốn sở hữu thiết bị.

Tuy nhiên, việc nhập khẩu một mẫu điện thoại nội địa Trung Quốc có thể đi kèm một số hạn chế liên quan đến phần mềm, ngôn ngữ, dịch vụ trực tuyến, băng tần mạng hoặc chính sách bảo hành.

Người mua cũng cần kiểm tra kỹ khả năng tương thích với các dịch vụ đang sử dụng tại Việt Nam trước khi quyết định.

Với thiết kế xanh kết hợp vàng nổi bật, cấu hình được cho là tương đương Galaxy Z Fold 8 Ultra và khả năng xuất hiện những tính năng độc quyền, Samsung W27 hứa hẹn trở thành một trong những mẫu điện thoại gập đáng chú ý vào cuối tháng 10.

Dẫu vậy, sức hấp dẫn thực sự của sản phẩm sẽ phụ thuộc vào những nâng cấp mà Samsung công bố tại sự kiện ngày 29/10, cũng như mức giá và khả năng phân phối sau khi ra mắt.

(Theo PhoneArena, Gizmochina)