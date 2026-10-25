iPhone Duo vừa ra mắt đã liên tiếp ghi nhận các trường hợp người dùng tại nhiều quốc gia phản ánh nứt vỡ màn hình gập bên trong.

Những sự cố xuất hiện chỉ sau vài giờ sử dụng làm dấy lên nghi vấn về lỗi thiết kế bản lề, đe dọa biến iPhone Duo - chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple thành một trong những màn ra mắt đáng thất vọng nhất trong nhiều năm.

Một chiếc iPhone Duo bị hỏng tại một cửa hàng Apple ở Toronto. Ảnh: Reddit/PhoneArena

iPhone Duo liên tục nứt màn hình chỉ sau vài giờ sử dụng

Có thể nói, màn ra mắt iPhone Duo đang diễn ra không hề suôn sẻ. Người dùng Apple trên khắp thế giới liên tục chia sẻ hình ảnh những chiếc iPhone Duo mới mua bị nứt, vỡ ngay tại khu vực giữa màn hình gập bên trong.

Sự cố này xuất hiện sau đợt mở đặt hàng trước đầy hỗn loạn, khi những người đầu cơ được cho là đã nhanh chóng vét sạch lượng hàng có sẵn chỉ trong vài giây.

Hai vấn đề liên tiếp khiến iPhone Duo trở thành một trong những sản phẩm có màn ra mắt rắc rối nhất của Apple trong nhiều năm trở lại đây.

Câu hỏi đặt ra lúc này là Apple sẽ xử lý tình hình như thế nào, khi những báo cáo về thiết bị hư hỏng ngày càng xuất hiện nhiều hơn.

iPhone Duo được mở bán tại Trung Quốc trước tiên, vì vậy phần lớn những trường hợp nứt vỡ ban đầu được ghi nhận tại thị trường này.

Tuy nhiên, khi sản phẩm chính thức đến tay người dùng ở các nước thuộc Tây bán cầu trong ngày mở bán, những báo cáo tương tự cũng bắt đầu xuất hiện tại đây.

Diễn biến này làm dấy lên nghi vấn rằng iPhone Duo có thể gặp vấn đề nghiêm trọng trong thiết kế cơ cấu bản lề.

Theo những phản ánh đang lan truyền, tỷ lệ thiết bị bị hỏng dường như cao hơn so với một số mẫu điện thoại gập kiểu quyển sách khác, chẳng hạn Galaxy Z Fold 8, Xiaomi 18 Fold và Huawei Pura X Max.

Dù chưa có thống kê độc lập xác nhận tỷ lệ hỏng hóc thực tế, việc nhiều người dùng phản ánh cùng một dạng sự cố đã khiến những lo ngại về độ bền của iPhone Duo ngày càng tăng.

Chiếc iPhone Duo này bị nứt chỉ trong chưa đầy một ngày. Ảnh: Reddit/PhoneArena

Khi những trường hợp iPhone Duo đầu tiên bị nứt màn hình xuất hiện trên mạng, một số người hâm mộ Apple còn đùa rằng mọi người nên hủy đơn đặt hàng để lịch giao máy của họ được đẩy lên sớm hơn.

Tuy nhiên, câu chuyện giờ đây không còn đơn thuần là trò đùa. Một số khách hàng thực sự đã hủy đơn, trong khi những người khác công khai hỏi cộng đồng mạng liệu họ có nên từ bỏ kế hoạch mua thiết bị hay không.

Ban đầu, một bộ phận người dùng cho rằng những chiếc iPhone Duo bị hỏng có thể là hậu quả của việc sử dụng sai cách. Họ lập luận rằng thiết bị có thể đã bị rơi hoặc người dùng tự ý tháo lớp phủ bảo vệ bề mặt nano-texture.

Thế nhưng, khi ngày càng có nhiều trường hợp tương tự được chia sẻ, những lời giải thích này bắt đầu vấp phải sự phản đối.

Một số người còn chỉ trích những khách hàng vẫn cố phủ nhận khả năng sản phẩm đang gặp vấn đề thực sự.

Chiếc iPhone Duo này đã hỏng ngay cả khi quá trình thiết lập ban đầu còn chưa hoàn tất. Ảnh: Reddit/PhoneArena

Đáng chú ý, một số người điều hành diễn đàn trực tuyến còn bị cáo buộc xóa bài đăng và bình luận liên quan đến sự cố, khiến tranh cãi về tính minh bạch trong thảo luận càng trở nên gay gắt.

Trong khi đó, nhiều người dùng chuyển sang chế giễu tình trạng iPhone Duo dường như có thể tự nhiên nứt vỡ bất cứ lúc nào.

Một chiếc iPhone Duo bị hỏng từng lan truyền rộng rãi trên mạng đã được thay thế bằng mẫu máy tương tự duy nhất còn hàng tại một cửa hàng Apple.

Nếu số lượng thiết bị gặp sự cố tiếp tục tăng trong khi nguồn cung vẫn khan hiếm, người mua có thể phải chờ hàng tháng mới nhận được máy thay thế.

Nghi vấn lỗi bản lề: Bài kiểm tra độ bền làm dấy lên lo ngại

Một chi tiết đáng chú ý đến từ bài kiểm tra độ bền của Zack Nelson, chủ kênh YouTube JerryRigEverything nổi tiếng với những video thử nghiệm khả năng chịu lực của thiết bị công nghệ.

Một bài kiểm tra độ bền cho thấy chiếc iPhone Duo bị hỏng tại cùng một vị trí như tất cả các thiết bị khác. Ảnh: JerryRigEverything/PhoneArena

Trong bài kiểm tra này, iPhone Duo cũng bị phá hủy tại khu vực gần vị trí được người dùng phản ánh là thường xuyên xảy ra nứt vỡ.

Kết quả khiến nhiều người nghi ngờ cơ cấu bản lề của thiết bị tồn tại một điểm yếu nghiêm trọng trong thiết kế.

Dù vậy, một bài kiểm tra phá hủy không thể tự nó xác định tỷ lệ lỗi ngoài thực tế hoặc chứng minh nguyên nhân của tất cả trường hợp hư hỏng. Để đưa ra kết luận chính thức, vẫn cần có đánh giá kỹ thuật độc lập và phản hồi từ Apple.

Trước thời điểm ra mắt, một số báo cáo từng cho biết Apple phải loại bỏ khoảng 40% số máy iPhone Duo đã lắp ráp do lỗi sản xuất.

Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến nguồn cung ban đầu của sản phẩm hạn chế.

Khi những hình ảnh nứt vỡ đầu tiên xuất hiện, nhiều người cho rằng các thiết bị này có thể chỉ vừa đủ vượt qua khâu kiểm định chất lượng nhưng không chịu được điều kiện sử dụng thông thường.

Tuy nhiên, những báo cáo tiếp theo khiến giả thuyết đó trở nên kém thuyết phục hơn.

Một số tài khoản chưa được xác minh còn cho biết những chiếc iPhone Duo gặp sự cố phát ra âm thanh bất thường trước khi màn hình nứt vỡ.

Nếu thông tin này được xác nhận, đây có thể là dấu hiệu đáng chú ý giúp xác định cơ chế gây hư hỏng. Hiện chưa có đủ bằng chứng độc lập để khẳng định hiện tượng trên xảy ra phổ biến.

Màn ra mắt đáng thất vọng của Apple sau nhiều năm chờ đợi

Apple đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích vì cách tổ chức đợt đặt hàng trước iPhone Duo. Tuy nhiên, những sự cố liên quan đến độ bền của sản phẩm mới thực sự là vấn đề đáng lo ngại hơn.

Apple đã mất nhiều năm phát triển trước khi trình làng chiếc iPhone gập đầu tiên. Vì vậy, những gì đang diễn ra hoàn toàn không phải hình ảnh mà hãng mong muốn tạo dựng cho một sản phẩm được kỳ vọng mở ra chương mới trong lịch sử iPhone.

Một thiết bị iPhone Duo trưng bày bị hỏng. Ảnh: Reddit/PhoneArena

Không chỉ xuất hiện những báo cáo về màn hình nứt vỡ, iPhone Duo còn bị phàn nàn vì nếp gấp ở giữa màn hình vẫn khá dễ nhận thấy. Theo các đánh giá, nếp gấp này có thể trở nên rõ hơn sau một số lần gập.

Đối với một thiết bị cao cấp có giá bán đắt đỏ, độ bền là yếu tố đặc biệt quan trọng. Người mua không chỉ kỳ vọng thiết kế mới lạ hay trải nghiệm màn hình lớn, mà còn cần sự yên tâm khi sử dụng hằng ngày.

Nếu những chiếc điện thoại liên tục gặp sự cố chỉ sau vài giờ, mọi ưu điểm về thiết kế và công nghệ đều có nguy cơ bị lu mờ.

Tâm lý háo hức trong ngày mở bán vì thế đang dần nhường chỗ cho sự hoài nghi. Thay vì chỉ cân nhắc các tính năng mới, người tiêu dùng giờ đây phải tự hỏi liệu iPhone Duo có đáng để bỏ tiền mua hay không.

Những người vẫn quyết định mua iPhone Duo nên cân nhắc đăng ký gói bảo hành mở rộng AppleCare+ để có thêm phương án bảo vệ thiết bị trước những rủi ro phát sinh.

Tuy nhiên, người mua cần kiểm tra điều kiện áp dụng, phạm vi bảo hiểm và các khoản phí liên quan tại thị trường của mình.

Về phía Apple, nếu nghi vấn về lỗi bản lề tiếp tục kéo dài mà chưa có lời giải thích thỏa đáng, iPhone Duo có nguy cơ trở thành phép thử lớn đối với tham vọng gia nhập thị trường điện thoại gập của hãng.

(Theo PhoneArena, 9to5mac)