iPhone Duo 2 có thể trở thành mẫu điện thoại gập toàn diện hơn, khắc phục những hạn chế lớn nhất của thế hệ đầu tiên, trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn đối với người dùng.

Một trong những điểm khiến người dùng chưa hài lòng với iPhone Duo là thiết bị không hỗ trợ nhận diện khuôn mặt Face ID.

Tuy nhiên, báo cáo mới từ Mark Gurman, chuyên gia theo dõi Apple nổi tiếng của Bloomberg, cho biết hãng đang thử nghiệm các nguyên mẫu iPhone Duo thế hệ thứ hai tích hợp công nghệ này.

Nếu kế hoạch được thông qua, Apple có thể sớm giải quyết một trong những nhược điểm gây tranh cãi nhất trên mẫu iPhone gập đầu tiên.

iPhone Duo là thiết bị không hỗ trợ nhận diện khuôn mặt Face ID. Ảnh: 9to5mac

iPhone Duo 2 có thể được tích hợp Face ID dưới màn hình

Trong tập podcast Power On mới nhất, Mark Gurman tiết lộ Apple đang thử nghiệm những nguyên mẫu iPhone Duo 2 có hệ thống Face ID nằm bên dưới màn hình ngoài.

Đây là thông tin đáng chú ý bởi công nghệ nhận diện khuôn mặt vốn là một trong những tính năng bảo mật đặc trưng trên iPhone, nhưng lại vắng mặt trên mẫu điện thoại gập cao cấp của hãng.

Theo dự kiến, iPhone Duo 2 sẽ ra mắt vào mùa thu năm sau. Dù vậy, Apple vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có trang bị Face ID cho sản phẩm thương mại hay không.

Điều đó đồng nghĩa với việc công nghệ này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa thể xem là tính năng chắc chắn xuất hiện trên thiết bị.

Trước đó, Gurman từng cho biết Apple ưu tiên bổ sung hai thành phần phần cứng quan trọng cho các thế hệ iPhone gập tiếp theo, gồm Face ID và camera telephoto chuyên dụng.

Những nâng cấp này được cho là có thể xuất hiện trên iPhone Duo thế hệ thứ ba.

Tuy nhiên, việc Apple đã thử nghiệm Face ID trên nguyên mẫu iPhone Duo 2 cho thấy hãng có thể đẩy nhanh tiến độ phát triển.

Nếu quá trình thử nghiệm đạt kết quả tốt, người dùng có khả năng được trải nghiệm công nghệ nhận diện khuôn mặt sớm hơn dự kiến.

Dẫu vậy, cần lưu ý rằng nguyên mẫu thử nghiệm không đồng nghĩa với thiết kế cuối cùng. Apple vẫn có thể thay đổi kế hoạch nếu gặp trở ngại về kỹ thuật, chi phí sản xuất hoặc khả năng tối ưu không gian bên trong thiết bị.

Vì sao iPhone Duo không có Face ID?

Tương tự iPad, iPhone Duo hiện sử dụng Touch ID để xác thực danh tính thay vì Face ID. Apple chưa chính thức giải thích nguyên nhân loại bỏ công nghệ nhận diện khuôn mặt, nhưng giới công nghệ cho rằng thiết kế siêu mỏng của máy là một trong những yếu tố quan trọng.

Hệ thống Face ID truyền thống dựa trên cụm cảm biến TrueDepth, vốn cần không gian để bố trí các thành phần quang học và phần cứng liên quan.

Trong khi đó, thân máy iPhone Duo chỉ dày khoảng 5,2mm khi mở ra, khiến việc tích hợp thêm hệ thống cảm biến trở nên khó khăn.

iPhone Duo cũng bị phàn nàn vì lỗi quá nóng khi chạy các ứng dụng nặng. Ảnh: Apple

Thiết kế màn hình kép cũng tạo ra một bài toán phức tạp. Điện thoại gập có thể được sử dụng ở cả trạng thái mở và đóng, vì vậy Apple cần đảm bảo người dùng có thể xác thực thuận tiện trong nhiều tình huống khác nhau.

Về lý thuyết, việc duy trì Face ID ở cả hai trạng thái có thể đòi hỏi hệ thống cảm biến hoạt động phù hợp với màn hình ngoài và màn hình bên trong.

Nếu phải bố trí các cụm cảm biến riêng biệt cho cả hai màn hình, không gian dành cho những linh kiện khác sẽ bị thu hẹp đáng kể.

Điều này có thể ảnh hưởng đến độ mỏng, dung lượng pin, kết cấu bản lề hoặc cách bố trí linh kiện bên trong.

Với một sản phẩm đòi hỏi sự cân bằng giữa thiết kế, độ bền và hiệu năng như iPhone Duo, Apple phải cân nhắc kỹ trước khi bổ sung bất kỳ thành phần phần cứng nào.

Nếu thực sự đưa được Face ID xuống dưới màn hình ngoài, Apple sẽ có thêm cơ hội giải quyết vấn đề mà không phải hy sinh quá nhiều không gian thiết kế. Tuy nhiên, mức độ hoàn thiện của công nghệ này vẫn cần được kiểm chứng.

Người dùng không hài lòng khi điện thoại gần 2.000 USD thiếu Face ID

Trên các diễn đàn trực tuyến, đặc biệt là Reddit, nhiều người dùng xem việc thiếu Face ID là một trong những điểm trừ lớn nhất của iPhone Duo.

Điều này càng gây tranh cãi khi thiết bị có giá bán gần 2.000 USD, thuộc phân khúc điện thoại cao cấp nhất thị trường.

Một số người cho rằng Face ID mang lại trải nghiệm mở khóa nhanh và thuận tiện hơn Touch ID trong nhiều tình huống sử dụng.

Người dùng có thể xác thực danh tính mà không cần chủ động đặt ngón tay lên cảm biến, chẳng hạn khi kiểm tra thông báo hoặc sử dụng điện thoại trên bàn.

Nhà sáng tạo nội dung Marques Brownlee (MKBHD) xem việc thiếu công nghệ nhận diện khuôn mặt là một trong những sự đánh đổi đáng kể trên mẫu điện thoại gập của Apple.

Sự thiếu vắng Face ID cũng khiến iPhone Duo khó tránh khỏi những so sánh bất lợi với các đối thủ Android. Những gương mặt có ảnh hưởng trong ngành công nghệ, như nhà sáng tạo nội dung Marques Brownlee (MKBHD) và CEO Nothing Carl Pei, cũng xem việc thiếu công nghệ nhận diện khuôn mặt là một trong những sự đánh đổi đáng kể trên mẫu điện thoại gập của Apple.

Trong khi đó, các đối thủ như Galaxy Z Fold 8 và Pixel 11 Pro Fold được nhắc đến như những lựa chọn có lợi thế về tính năng nhận diện khuôn mặt.

Việc thiếu một tính năng quen thuộc trên iPhone khiến iPhone Duo chưa thể mang lại trải nghiệm hoàn chỉnh như kỳ vọng của một bộ phận khách hàng.

Với những người đã quen sử dụng Face ID trên iPhone trong nhiều năm, việc phải chuyển sang Touch ID không đơn thuần là thay đổi phương thức mở khóa.

Đây còn là sự khác biệt trong thói quen sử dụng hằng ngày, từ mở khóa thiết bị đến xác thực giao dịch và truy cập các ứng dụng bảo mật.

Bên cạnh Face ID, camera telephoto chuyên dụng là một tính năng khác mà người dùng mong muốn Apple bổ sung.

Ống kính telephoto cho phép chụp ảnh ở khoảng cách xa với khả năng phóng đại quang học, hạn chế suy giảm chất lượng so với việc phóng to kỹ thuật số.

Đây là thành phần quan trọng trên nhiều mẫu điện thoại cao cấp, đặc biệt với người dùng thường xuyên chụp chân dung, phong cảnh hoặc các chủ thể ở xa.

Nếu iPhone Duo 2 được trang bị cả Face ID và camera telephoto, Apple có thể cải thiện đáng kể sức cạnh tranh của sản phẩm.

Khi đó, thiết bị không chỉ nổi bật nhờ thiết kế gập và khả năng đa nhiệm mà còn đáp ứng tốt hơn những nhu cầu vốn đã quen thuộc trên smartphone cao cấp.

Ngoài phần cứng, thế hệ tiếp theo cũng được kỳ vọng bổ sung nút Action Button và các tính năng phần mềm dành cho camera còn thiếu trên phiên bản đầu tiên, chẳng hạn ProRes.

Những nâng cấp này có thể giúp iPhone Duo 2 trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn đối với người dùng sáng tạo nội dung và những khách hàng muốn tận dụng tối đa khả năng của một chiếc iPhone cao cấp.

(Theo PhoneArena, Macworld, MacRumors)