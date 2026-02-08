Theo tài khoản rò rỉ Digital Chat Station trên Weibo, Apple đang tích cực thử nghiệm camera chính mới với khả năng thay đổi khẩu độ.

Công nghệ này cho phép camera điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến: mở rộng khẩu độ trong môi trường tối để thu nhiều sáng hơn và khép nhỏ lại trong điều kiện đủ sáng để tránh cháy sáng.

Điều này cũng giúp người dùng kiểm soát tốt hơn độ sâu trường ảnh (DoF - độ sắc nét của chủ thể so với hậu cảnh).

iPhone 18 Pro được đồn có nâng cấp lớn về camera sau. Ảnh: Macrumors

Thông tin này trùng khớp với nhiều tin đồn trước đó. Tháng 12/2024, chuyên gia phân tích chuỗi cung ứng Ming-Chi Kuo là người đầu tiên tiết lộ cả hai mẫu iPhone 18 Pro sẽ sở hữu tính năng này.

Apple chưa từng trang bị khẩu độ thay đổi trên iPhone; các dòng từ iPhone 14 Pro đến iPhone 17 Pro đều dùng khẩu độ cố định ƒ/1.78.

Trước đó, Samsung từng áp dụng công nghệ này trên Galaxy S9 và S10 nhưng đã loại bỏ từ năm 2020 do vấn đề về độ dày và chi phí.

Nguồn tin cũng tái khẳng định Apple đang thử nghiệm camera tele với khẩu độ lớn hơn cho iPhone 18 Pro. Dù iPhone 17 Pro đã nâng cấp cảm biến lên 48 megapixel, khẩu độ vẫn giữ ở mức ƒ/2.8.

Việc mở rộng khẩu độ sẽ giúp cải thiện đáng kể khả năng thu sáng, giảm nhiễu hạt, tăng tốc độ màn trập và tách nền tốt hơn.

Ngoài ra, các tin đồn khác cho biết iPhone 18 Pro có thể được trang bị bộ chuyển đổi tele để tăng tiêu cự và khả năng zoom, cùng camera trước 24 megapixel.

Dòng sản phẩm này dự kiến ra mắt vào mùa thu tới, có thể đi kèm với chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple.

(Theo MacRumors)