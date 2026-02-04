Khi các thiết bị di động ngày càng tiêu tốn năng lượng do màn hình lớn và chip hiệu năng cao, các nhà sản xuất Trung Quốc đang cạnh tranh gay gắt về dung lượng pin. Honor vừa tung ra mẫu Power 2 vào tháng 1 với viên pin lên tới 10.080 mAh.

Đại diện hãng khẳng định con số này giúp người dùng "an tâm tuyệt đối khi ra ngoài" mà không lo sạc, thậm chí thiết bị có thể đóng vai trò như sạc dự phòng cho máy khác.

Honor Power2 trang bị viên pin 10.080mAh. Ảnh: Nikkei

Đối thủ Xiaomi tuần trước cũng giới thiệu Turbo 5 Max với pin 9.000 mAh, mức cao nhất từ trước đến nay của hãng. Vivo và Oppo cũng đã tung ra các mẫu máy có dung lượng tương tự.

Theo số liệu từ Counterpoint Research, tính đến tháng 5/2025, dung lượng pin trung bình của smartphone tại Trung Quốc là 5.418 mAh, cao hơn khoảng 10% so với phần còn lại của thế giới. Con số này dự kiến còn tăng mạnh với loạt sản phẩm mới.

Yếu tố then chốt tạo nên bước nhảy vọt này là việc chuyển đổi từ than chì (graphite) sang sử dụng cực âm silicon-carbon (silicon-carbon anodes) trong pin lithium-ion.

Silicon có khả năng lưu trữ ion lithium gấp 10 lần so với than chì, nhưng nhược điểm là dễ bị phồng rộp trong quá trình hoạt động. Việc pha trộn carbon giúp hạn chế đáng kể sự giãn nở này.

Honor cho biết họ đã sử dụng hơn 10.000 viên pin trong quá trình thử nghiệm phát triển, gấp 5 lần mức thông thường.

Dù các hãng tuyên bố tự phát triển công nghệ, giới quan sát cho rằng họ đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong chuỗi cung ứng như Amperex Technology và nhà cung cấp cực âm hàng đầu thế giới BTR.

Cực âm silicon-carbon hiện đắt hơn khoảng 30% so với than chì. Tuy nhiên, mức giá đang có xu hướng giảm nhờ nhu cầu tăng cao từ các lĩnh vực khác như xe điện và máy bay không người lái.

Vấn đề lớn nhất của công nghệ này là tuổi thọ. Quá trình giãn nở và co lại khi sạc khiến dung lượng pin bị chai nhanh hơn.

Để giải quyết lo ngại này, Honor áp dụng chính sách thay pin miễn phí nếu dung lượng thực tế giảm xuống dưới 80% trong vòng hai năm đầu sử dụng.

(Theo Nikkei)