Một hướng đi bất ngờ của Apple

iPhone Flip đang nổi lên như một xu hướng mới đầy hấp dẫn trong làng smartphone. Phải thừa nhận rằng thông tin về một mẫu iPhone gập vỏ sò (clamshell) đã khiến không ít người bất ngờ. Và rõ ràng lựa chọn này hợp lý hơn nhiều so với một chiếc iPhone Fold dạng “quyển sách” to, dày và cực kỳ đắt đỏ.

Hình ảnh mô phỏng chiếc Galaxy Z Flip chạy hệ điều hành iOS. Ảnh: CNET

Theo nhà phân tích Mark Gurman, Apple đang nghiêm túc xem xét ý tưởng phát triển một mẫu iPhone gập vỏ sò nhằm mở rộng danh mục thiết bị gập trong tương lai. Thông tin này sau đó cũng được xác nhận thêm bởi Stone Partners – một công ty nghiên cứu thị trường uy tín tại Hàn Quốc.

Nếu các tin đồn là chính xác, iPhone Flip sẽ hướng đến thiết kế nhỏ gọn, giá dễ tiếp cận hơn, tương tự những mẫu điện thoại gập Android như Galaxy Z Flip hay Motorola Razr. Vì thế, dù iPhone Flip ra mắt song song hay độc lập với iPhone Fold, đây vẫn là một nước đi cực kỳ thông minh của Apple.

iPhone Flip dễ sản xuất hơn rất nhiều

Thiết kế một chiếc điện thoại gập dạng “quyển sách” rõ ràng là bài toán khó hơn nhiều so với việc làm một chiếc smartphone truyền thống có thể gập lại làm đôi. Với dạng book-style, Apple sẽ phải tái thiết kế hoàn toàn phần cứng bên trong, sử dụng một tấm màn hình có tỷ lệ hoàn toàn khác, đồng thời xây dựng lại giao diện iOS để tận dụng màn hình lớn gần như hình vuông.

Samsung đã phải mất nhiều thế hệ Galaxy Fold để dần hoàn thiện những yếu tố này. Và không có gì đảm bảo Apple sẽ làm tốt ngay từ thế hệ đầu tiên.

Ngược lại, với một chiếc iPhone Flip, cách tiếp cận sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Vị trí camera, chipset hay bố cục linh kiện gần như vẫn giữ nguyên, không đòi hỏi thay đổi mang tính “đập đi xây lại”.

Galaxy Z Flip. Ảnh: PhoneArena

Đúng là Apple sẽ phải chia pin thành hai cell riêng biệt, nhưng so với việc phát triển một chiếc foldable dạng sách từ con số không, đây vẫn là thách thức dễ thở hơn nhiều.

Về phần mềm, iPhone Flip cũng có lợi thế rõ ràng. Màn hình chính vẫn giữ kích thước và tỷ lệ quen thuộc của iPhone truyền thống, nên iOS gần như không cần thay đổi lớn. Apple chỉ cần tối ưu thêm cho màn hình phụ bên ngoài khi máy gập lại, một nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với việc thiết kế giao diện cho màn hình lớn vuông vức của iPhone Fold.

Giá bán: yếu tố sống còn

Theo các đồn đoán, iPhone Fold dạng “quyển sách” sẽ là một thiết bị siêu cao cấp với mức giá có thể lên tới khoảng 2.399 USD. Con số này thậm chí còn cao hơn cả mặt bằng chung của thị trường điện thoại gập. Để so sánh, Galaxy Z Fold 7, một trong những mẫu foldable tốt nhất hiện nay, ra mắt với giá 1.999 USD. Samsung vẫn cố gắng giữ giá dưới mốc 2.000 USD, bởi đây là “ngưỡng tâm lý” mà nhiều người dùng không sẵn sàng vượt qua.

Nhìn sang các sản phẩm thế hệ đầu siêu cao cấp của Apple, Vision Pro là ví dụ rất rõ ràng. Dù không thể gọi là thất bại, nhưng tốc độ phổ cập của thiết bị này khá chậm và tương lai vẫn còn nhiều dấu hỏi. Trong đó, mức giá khởi điểm 3.500 USD rõ ràng là rào cản lớn.

Thị trường điện thoại gập vỏ sò lại kể một câu chuyện khác. Dù chỉ chiếm khoảng 0,3% thị phần smartphone toàn cầu (so với 0,2% của fold dạng sách), flip phone thường bán chạy hơn nhờ giá thấp hơn. Theo Counterpoint, tỷ trọng điện thoại gập vỏ sò trong thị trường foldable toàn cầu tăng từ 49% năm 2024 lên 52% vào năm 2025.

Galaxy Z Flip có giá chỉ bằng khoảng một nửa Galaxy Z Fold, trong khi Motorola thậm chí bán các mẫu Razr với giá từ 699 USD, ngang với smartphone không gập. Nếu Apple có thể đưa iPhone Flip xuống dưới mốc 1.000 USD, khả năng cao sản phẩm này sẽ bán chạy hơn rất nhiều so với một chiếc iPhone Fold giá 2.399 USD.

Nghe có vẻ lạ, nhưng cần nhớ rằng người dùng Android đã có gần một thập kỷ để làm quen với điện thoại gập dạng “quyển sách”. Với nhiều người, việc mở ra một thiết bị giống tablet và phải dùng bằng hai tay không hề tự nhiên hay thoải mái.

Điện thoại gập dạng sách đòi hỏi cách sử dụng hoàn toàn khác so với smartphone truyền thống. Bạn gần như không thể mở hoặc gập chúng bằng một tay và khi sử dụng ở trạng thái mở, luôn cần hai tay cùng sự tập trung cao độ để tránh làm rơi.

Mô phỏng thiết kế của iPhone gập. Ảnh: CNET

Chưa kể, chúng cũng nặng và cồng kềnh hơn đáng kể. Ngay cả khi chỉ dùng màn hình ngoài, kích thước và trọng lượng của máy vẫn có thể gây khó chịu cho nhiều người.

Ngược lại, điện thoại gập vỏ sò lại nhẹ nhàng và linh hoạt hơn. Việc gập – mở dễ dàng, tính cơ động cao và khi gập lại, chúng thậm chí còn “gọn túi” hơn cả iPhone dạng thanh truyền thống. Thao tác gập máy bằng một tay thậm chí còn mang lại cảm giác thú vị, “cool ngầu” thay vì phiền toái.

Video concept iPhone Flip. (Nguồn: Technizo Concept/YouTube)

Do đó, iPhone Flip là lựa chọn hợp lý hơn rất nhiều cho một chiếc iPhone Fold thế hệ đầu. Nó có thể được định giá cạnh tranh, dễ sử dụng, dễ mang theo và quan trọng nhất là mang lại trải nghiệm iOS quen thuộc mà không buộc người dùng phải “học lại” cách dùng điện thoại.

Hiện tại, iPhone Flip vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn. Nhưng các fan Táo khuyết thực sự hy vọng Apple sẽ tung ra cả iPhone Fold lẫn iPhone Flip.

(Theo PhoneArena, AppleInsider)