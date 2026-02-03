Apple dường như đang âm thầm chuẩn bị một bước nhảy vọt lớn về công nghệ pin cho thế hệ iPhone tiếp theo. Dù bên ngoài có vẻ “chậm chân”, nhưng đằng sau cánh cửa phòng thí nghiệm, Táo khuyết có thể đang ấp ủ một cuộc cách mạng thực sự cho iPhone 18 Pro Max.

iPhone 17 Pro Max hiện được cho là sử dụng pin lithium-ion dung lượng 5.088mAh. Ảnh: PhoneArena

Trong nhiều năm qua, Apple thường bị đánh giá là tụt hậu trong cuộc đua pin. Khi Donut Labs công bố pin thể rắn với lời hứa sẽ thay đổi toàn bộ ngành công nghệ, Samsung cũng không đứng ngoài cuộc khi phát triển pin thể rắn của riêng mình và dự kiến đưa vào các thiết bị đeo từ cuối năm 2026. Trong khi đó, các hãng Trung Quốc đã nhanh chóng tung ra smartphone dùng pin silicon–carbon với dung lượng lên tới 10.000mAh.

Vậy Apple đang làm gì? Liệu người dùng có bao giờ được cầm trên tay một chiếc iPhone sử dụng công nghệ pin hoàn toàn mới? Tin vui là thời điểm đó có thể đã ở rất gần.

Apple không hề “ngủ quên” trong cuộc đua pin

Trái với suy nghĩ phổ biến, Apple không hề bỏ mặc mảng pin trong vài năm trở lại đây. Dù các mẫu iPhone gần đây không cho thấy bước tiến đột phá rõ rệt, nhưng nhiều nguồn tin trong ngành cho biết đội ngũ kỹ sư tại Cupertino đang làm việc với cường độ cao để chuẩn bị cho thế hệ iPhone tương lai.

Những đồn đoán về một công nghệ pin mới từng xuất hiện cùng iPhone Air – mẫu iPhone siêu mỏng được cho là sẽ sở hữu pin đột phá. Tuy nhiên, cuối cùng Apple vẫn chưa sẵn sàng tung ra công nghệ đó.

Theo các nguồn tin mới nhất, Apple đang hướng tới dòng iPhone ra mắt năm 2027 – cột mốc kỷ niệm 20 năm chiếc iPhone đầu tiên. Trang tin Hàn Quốc etnews, dẫn lời các nguồn tin nội bộ, cho biết Apple đang nỗ lực tích hợp hàng loạt đổi mới lớn cho thế hệ iPhone này, bao gồm pin thế hệ mới và camera trước ẩn dưới màn hình.

Một nguồn tin trong ngành nhận định: Apple luôn ưu tiên tính hoàn thiện và trải nghiệm người dùng hơn là việc trở thành hãng đầu tiên áp dụng công nghệ mới. Tuy nhiên, với ý nghĩa biểu tượng của mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm, Apple sẵn sàng “chơi lớn”, tương tự cách hãng từng làm với iPhone X.

Pin silicon thuần của Apple: Thực tế hay chỉ là lời đồn?

Những thông tin trên nghe có vẻ khá mơ hồ, nhưng khi nhìn sâu vào các bằng sáng chế của Apple, bức tranh bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.

Samsung đang chuẩn bị đưa pin thể rắn vào các thiết bị đeo thông minh của mình vào cuối năm 2026. Ảnh: Samsung

Manh mối đầu tiên là một bằng sáng chế được Apple nộp từ năm 2019 mang tên “Cấu trúc silicon xốp liên kết cho vật liệu anode”, hiện vẫn còn hiệu lực đến năm 2040. Nội dung mô tả một loại anode pin sử dụng các hạt silicon nano được liên kết với nhau, bên ngoài được phủ carbon để tạo độ ổn định.

Nói một cách dễ hiểu, pin lưu trữ năng lượng chủ yếu ở anode. Pin lithium-ion truyền thống sử dụng graphite hoặc graphene cho bộ phận này. Gần đây, nhiều hãng bắt đầu trộn silicon vào cấu trúc graphite để tăng dung lượng.

Silicon có khả năng lưu trữ năng lượng vượt trội so với graphite, nhưng lại gặp vấn đề lớn: khi sạc và xả, silicon có thể giãn nở tới 300%, dẫn đến hư hỏng pin, thậm chí gây cháy nổ. Giải pháp là “khóa” silicon lại bằng các lớp phủ carbon hoặc liên kết với vật liệu khác, chính là nguyên lý của pin silicon–carbon.

Theo bằng sáng chế của Apple, lớp carbon bao quanh silicon giúp kiểm soát sự giãn nở này, mở đường cho anode silicon gần như thuần khiết, một bước tiến cực lớn về mật độ năng lượng.

Về mặt lý thuyết, silicon có mật độ năng lượng lên tới khoảng 1.300 Wh/kg, cao hơn rất nhiều so với pin lithium-ion hiện nay (chỉ khoảng 200–280 Wh/kg), thậm chí vượt qua cả pin thể rắn của Donut Labs với mức 400 Wh/kg.

Chưa dừng lại ở đó, Apple còn sở hữu một bằng sáng chế khác liên quan đến công nghệ “metal can” – phương pháp niêm phong pin bằng vỏ kim loại. Theo các chuyên gia, đây là yếu tố then chốt để có thể sử dụng silicon trong anode một cách an toàn.

Gene Berdichevsky, đồng sáng lập hãng vật liệu pin Sila, từng chia sẻ rằng công nghệ vỏ kim loại của Apple chắc chắn giúp việc đưa silicon vào pin trở nên khả thi hơn, cho phép đẩy giới hạn hiệu suất lên cao hơn nhiều so với trước đây.

Khi ghép nối hai bằng sáng chế này lại, khả năng Apple đang nghiêm túc phát triển pin silicon cho iPhone 18 Pro Max là hoàn toàn có cơ sở.

Pin iPhone 18 Pro Max sẽ lớn đến mức nào?

Tất nhiên, mọi thứ vẫn đang nằm trên lộ trình phát triển và Apple nổi tiếng là hãng đi rất thận trọng. Nếu phải dự đoán, phiên bản pin silicon đầu tiên của Apple nhiều khả năng sẽ có dung lượng tương đương với các pin silicon–carbon đang xuất hiện trên thị trường hiện nay.

Pin silicon có thể thay đổi cuộc chơi. Ảnh: enertherm-engineering

iPhone 17 Pro Max hiện được cho là sử dụng pin lithium-ion dung lượng 5.088mAh. Nếu Apple giữ nguyên kích thước máy nhưng bổ sung silicon vào pin, mức tăng khoảng 20% là hoàn toàn khả thi.

Điều đó đồng nghĩa với một chiếc iPhone 18 Pro Max sở hữu pin khoảng 6.000mAh. Con số này có thể chưa gây “sốc”, nhưng sẽ là bước khởi đầu hợp lý để Apple tích lũy kinh nghiệm trước khi tiến tới những bước nhảy vọt lớn hơn.

Cuộc cách mạng pin cho iPhone có thể chưa bùng nổ ngay lập tức, nhưng những dấu hiệu hiện tại cho thấy Apple đang chuẩn bị cho một chương mới, nơi thời lượng pin không còn là điểm yếu cố hữu của iPhone.

(Theo PhoneArena, AppleInsider, Etnews)