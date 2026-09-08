Sau khi iPhone 17 Pro Max tạo ấn tượng mạnh trong các bài thử nghiệm thực tế về pin với thời lượng hoạt động 17 giờ 54 phút, thế hệ kế nhiệm iPhone 18 Pro Max được dự báo sẽ tạo nên bước đột phá lớn hơn nữa.

Mẫu máy cao cấp sắp ra mắt của Apple đang đứng trước cơ hội trở thành chiếc iPhone có thời lượng pin dài nhất từ trước đến nay.

Các tài liệu quản lý bị rò rỉ cho thấy dung lượng pin của iPhone 18 Pro Max sẽ dao động từ 5.391 mAh đến 5.567 mAh, trong đó phiên bản dung lượng cao nhất dự kiến áp dụng cho thị trường Mỹ.

iPhone 18 Pro Max dự đoán có thời lượng pin lên tới 23 tiếng. Ảnh: Unbox Therapy

So với viên pin 5.088 mAh trên iPhone 17 Pro Max, đây là mức tăng dung lượng xấp xỉ 10%. Việc tăng kích thước viên pin cũng lý giải cho các tin đồn trước đó về việc thiết bị này có thể là mẫu iPhone nặng chưa từng có.

Đáng chú ý, Apple dường như vẫn kiên định với công nghệ pin lithium-ion truyền thống thay vì chuyển dịch sang công nghệ pin cực dương silicon-carbon, loại vật liệu đang được nhiều đối thủ như OnePlus hay gần đây là Samsung ứng dụng để tăng mật độ năng lượng mà không làm máy dày lên.

Dù OnePlus 15 hiện giữ vị trí dẫn đầu về pin trong thử nghiệm của Tom's Guide (25 giờ 13 phút) nhờ viên pin silicon-carbon lên tới 7.300 mAh, dung lượng đồn đoán 5.567 mAh của iPhone 18 Pro Max vẫn vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ trực tiếp như Galaxy S26 Ultra (5.000 mAh - 16 giờ 10 phút) hay Pixel 11 Pro XL (5.115 mAh - 14 giờ 28 phút).

So sánh thời lượng pin dự kiến của iPhone 18 Pro Max so với các đối thủ. Ảnh tạo bởi Gemini.

Bên cạnh việc gia tăng kích thước viên pin vật lý, yếu tố mang tính quyết định đến hiệu suất tiêu thụ năng lượng nằm ở con chip xử lý bên trong. iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng sẽ trang bị vi xử lý thế hệ mới A20 Pro, sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến của TSMC - một bước nhảy vọt so với tiến trình 3nm trên thế hệ tiền nhiệm.

Các rò rỉ sớm cho thấy kiến trúc vi xử lý mới này có thể cắt giảm tới 30% mức tiêu thụ điện năng so với thế hệ chip A19 Pro. Sự kết hợp giữa viên pin lớn hơn và bộ vi xử lý tiết kiệm điện năng vượt trội được dự báo sẽ dễ dàng đưa thời lượng pin thực tế của iPhone 18 Pro Max vượt qua mốc 20 giờ, tương đương mức cải thiện tối thiểu 11,7% so với phiên bản trước.

Thậm chí, nếu khả năng tối ưu hóa của chip mới đạt mức tối đa, thời gian sử dụng hoàn toàn có thể chạm ngưỡng 23 tiếng, xác lập một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử sản phẩm của Apple.

(Theo Tom's Guide)