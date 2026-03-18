Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Apple đang chuẩn bị đưa nhiều tính năng trí tuệ nhân tạo mới vào iPhone, khiến nhu cầu năng lượng của thiết bị tăng mạnh. Nếu các tin đồn chính xác, thế hệ iPhone 18 Pro Max sẽ không chỉ mạnh hơn mà còn có thể hoạt động lâu hơn đáng kể so với các phiên bản trước.

Apple đã bắt đầu sản xuất thử nghiệm dòng iPhone 18 Pro Max. Ảnh: Fpt.

Song song với đó, nhiều nguồn tin trong ngành vẫn cho rằng Apple đang phát triển một thiết bị hoàn toàn mới: chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên. Sản phẩm này có thể ra mắt vào cuối năm, trong khi phiên bản iPhone tiêu chuẩn - iPhone 18 có khả năng bị lùi lịch đến mùa xuân năm 2027.

AI thế hệ mới khiến Apple phải nâng cấp mạnh thời lượng pin

Lý do chính khiến Apple phải tập trung vào cải thiện pin là sự xuất hiện của hệ sinh thái AI mới mang tên Apple Intelligence. Nền tảng này dự kiến mang đến hàng loạt tính năng thông minh, bao gồm cả phiên bản hoàn toàn mới của trợ lý ảo Siri với khả năng hiểu ngữ cảnh sâu hơn và xử lý nhiều tác vụ ngay trên thiết bị.

Tuy nhiên, AI trên thiết bị cũng đồng nghĩa với việc chip xử lý và pin phải gánh thêm khối lượng tính toán lớn. Vì vậy, nếu Apple thực sự đạt được thời lượng pin 40 giờ, đây sẽ là một thành tựu đáng kể về mặt kỹ thuật.

Phần lớn cải thiện này được cho là đến từ chip xử lý mới A20 Pro, bộ vi xử lý dự kiến trang bị cho iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Con chip này được cho là sẽ sản xuất bằng quy trình 2 nanomet của TSMC, lần đầu tiên xuất hiện trong ngành smartphone.

Theo các dự đoán từ chuỗi cung ứng, công nghệ 2nm có thể mang lại hiệu quả năng lượng tốt hơn tới 30% so với thế hệ 3nm hiện nay, giúp iPhone vừa mạnh hơn vừa tiết kiệm pin hơn.

Pin hơn 5.000 mAh: lớn nhất từ trước đến nay trên iPhone

Một báo cáo từ trang công nghệ Geeky Gadgets cho rằng Apple đang hướng tới mục tiêu pin hơn 5.000 mAh cho iPhone 18 Pro Max.

Cụ thể, nhiều nguồn rò rỉ trong chuỗi cung ứng cho biết dung lượng pin có thể nằm trong khoảng 5.100–5.200 mAh. Nếu điều này trở thành sự thật, đây sẽ là viên pin lớn nhất từng xuất hiện trên một chiếc iPhone.

Để so sánh, thế hệ hiện tại là iPhone 17 Pro Max được cho là sở hữu viên pin 5.088 mAh, với thời lượng pin khi phát video liên tục vào khoảng 37–39 giờ.

Điều đó có nghĩa là iPhone 18 Pro Max có thể tăng thêm từ 1 đến 3 giờ sử dụng, một con số không quá lớn trên giấy tờ nhưng lại rất quan trọng trong trải nghiệm thực tế, đặc biệt với những người dùng sử dụng điện thoại cường độ cao.

Apple có thể hy sinh độ mỏng để ưu tiên pin

Một chi tiết đáng chú ý trong các rò rỉ thiết kế là Apple có thể tăng nhẹ độ dày của iPhone 18 Pro Max để chứa viên pin lớn hơn.

Theo các nguồn tin ban đầu, Apple đang cân nhắc đặt hiệu năng và thời lượng pin lên trước yếu tố thiết kế siêu mỏng, triết lý vốn từng được hãng theo đuổi trong nhiều năm.

Điều này đồng nghĩa thiết bị có thể dày hơn một chút so với thế hệ trước, nhưng đổi lại người dùng sẽ có thời gian sử dụng dài hơn đáng kể trong một lần sạc.

Video concept iPhone 18 Pro. (Nguồn: Technizo Concept /YouTube)

Một số rò rỉ còn cho thấy trọng lượng của iPhone 18 Pro Max có thể tăng lên khoảng 240g, chủ yếu do viên pin có mật độ năng lượng cao hơn.

Dù vậy, với nhiều người dùng, đây có thể là một sự đánh đổi hợp lý. Trong bối cảnh smartphone ngày càng được dùng cho công việc, giải trí, quay video, chơi game và xử lý AI, thời lượng pin dài hơn thường được đánh giá cao hơn việc máy mỏng thêm vài milimet.

Chip 2nm có thể là chìa khóa cho kỷ lục pin mới

Ngoài việc tăng dung lượng pin vật lý, yếu tố quan trọng khác giúp iPhone 18 Pro Max đạt mốc 40 giờ chính là hiệu suất năng lượng của chip A20 Pro.

Quy trình sản xuất 2nm của TSMC được kỳ vọng sẽ tạo ra bước tiến lớn trong ngành bán dẫn. Không chỉ giúp chip nhỏ hơn, công nghệ này còn cho phép tăng mật độ transistor và giảm điện năng tiêu thụ, từ đó kéo dài thời gian sử dụng thiết bị.

Khi kết hợp pin lớn hơn, chip tiết kiệm năng lượng hơn và tối ưu hóa phần mềm của Apple, iPhone 18 Pro Max có thể trở thành chiếc iPhone có thời lượng pin dài nhất từ trước đến nay.

Nếu những rò rỉ này trở thành hiện thực, thế hệ iPhone cao cấp mới của Apple sẽ không chỉ tập trung vào AI và hiệu năng, mà còn giải quyết một trong những nhu cầu quan trọng nhất của người dùng smartphone: sử dụng cả ngày dài mà không phải lo lắng về pin.

(Theo Forbes, AppleInsider, MacRumors)