Những rò rỉ đầu tiên về Galaxy S27 Ultra cho thấy hãng có khả năng sẽ mang đến một bản nâng cấp camera quan trọng, điều mà không ít người hâm mộ đã chờ đợi từ lâu.

Một concept Galaxy S27 Ultra. (Nguồn: Technical cheez/YouTube)

Nâng cấp lớn cho cảm biến chính

Trên thực tế, Samsung đã mang tới một số cải tiến đáng kể cho Galaxy S26 Ultra, đặc biệt là ở hệ thống quang học và phần mềm xử lý hình ảnh. Tuy nhiên, hãng vẫn tiếp tục sử dụng cùng một cảm biến chính đã xuất hiện trên các mẫu Ultra suốt nhiều năm qua. Quyết định này khiến một bộ phận người dùng cảm thấy hụt hẫng, bởi trong khi các đối thủ liên tục thay đổi phần cứng, Samsung lại chọn cách tối ưu hóa nền tảng cũ.

Theo nguồn tin từ leaker nổi tiếng Digital Chat Station trên Weibo, Samsung đang phát triển một cảm biến flagship hoàn toàn mới dành cho Galaxy S27 Ultra. Cảm biến này có kích thước lớn 1/1.12 inch, mang tên ISOCELL HPA và vẫn giữ độ phân giải 200MP. Điểm đáng chú ý là cảm biến mới sẽ hỗ trợ công nghệ LOFIC, giúp tăng dải tương phản động (dynamic range), từ đó cải thiện khả năng tái tạo chi tiết trong các vùng sáng và tối cùng lúc.

LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) là công nghệ cho phép mỗi điểm ảnh thu nhận nhiều mức tín hiệu ánh sáng khác nhau, giúp giảm hiện tượng cháy sáng hoặc mất chi tiết vùng tối. Trong thực tế, điều này có thể giúp ảnh chụp từ Galaxy S27 Ultra cân bằng sáng tốt hơn, đặc biệt trong các bối cảnh chênh lệch ánh sáng mạnh như chụp ngược sáng hoặc phong cảnh hoàng hôn.

Galaxy S26 Ultra vẫn sử dụng cảm biến camera chính giống như S25 Ultra. Ảnh: PhoneArena

Bổ sung cho thông tin trên, leaker Ice Universe cho biết Samsung có thể không sử dụng nguyên bản cảm biến ISOCELL HPA, mà thay vào đó là một phiên bản đã được điều chỉnh, có thể mang tên HP6. Cảm biến này được cho là có kích thước 1/1.3 inch, nhỏ hơn so với 1/1.12 inch ban đầu, nhưng vẫn duy trì hiệu năng tương đương.

Nếu điều này chính xác, Samsung có thể đang tìm cách cân bằng giữa chất lượng hình ảnh và thiết kế tổng thể của máy. Một cảm biến quá lớn thường kéo theo cụm camera dày hơn, ảnh hưởng đến độ mỏng và trọng lượng thiết bị. Việc tối ưu hóa kích thước nhưng vẫn giữ hiệu năng cao có thể là chiến lược hợp lý trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến thiết kế mỏng nhẹ.

Cuộc đua camera smartphone không chỉ của riêng Samsung

Những thông tin rò rỉ này xuất hiện trong bối cảnh thị trường smartphone cao cấp đang chứng kiến cuộc đua gay gắt về công nghệ camera. Tin đồn gần đây cho thấy dòng iPhone 18 của Apple cũng có thể được trang bị cảm biến hỗ trợ LOFIC. Trong khi đó, công nghệ này đã xuất hiện trên mẫu Xiaomi 17 Ultra vừa được công bố.

Video concept Galaxy S27 Ultra. (Nguồn: Technical cheez/YouTube)

Điều này cho thấy LOFIC có thể trở thành xu hướng mới trong phân khúc flagship, nơi người dùng ngày càng đòi hỏi chất lượng ảnh tiệm cận máy ảnh chuyên nghiệp. Với lợi thế tự sản xuất cảm biến ISOCELL, Samsung có vị thế đặc biệt để tự chủ công nghệ và tối ưu hóa sâu giữa phần cứng và phần mềm.

Kể từ Galaxy S23 Ultra, Samsung gần như giữ nguyên cảm biến chính 200MP trên các thế hệ Ultra kế tiếp. Dù hãng liên tục cải thiện thuật toán xử lý, khả năng zoom và chất lượng video, việc không thay đổi phần cứng cốt lõi trong suốt bốn năm vẫn là điểm gây tranh cãi.

Cần nhấn mạnh rằng, ngay cả khi dùng chung cảm biến, các mẫu Ultra của Samsung vẫn thường xuyên nằm trong nhóm smartphone có camera tốt nhất thị trường. Điều đó cho thấy năng lực tối ưu phần mềm của hãng là rất ấn tượng. Tuy nhiên, nếu được kết hợp với một cảm biến mới lớn hơn, hỗ trợ công nghệ tiên tiến như LOFIC, tiềm năng cải thiện chất lượng hình ảnh sẽ còn đáng kể hơn nữa.

Dĩ nhiên, vẫn còn khoảng một năm trước khi dòng Galaxy S27 chính thức ra mắt. Trong khoảng thời gian đó, kế hoạch của Samsung hoàn toàn có thể thay đổi. Trước đây, hãng từng điều chỉnh chiến lược sản phẩm vào phút chót, thậm chí hủy bỏ một số biến thể trong quá trình phát triển.

Tuy vậy, nếu các rò rỉ hiện tại là chính xác, Galaxy S27 Ultra có thể đánh dấu bước tiến quan trọng nhất về camera của Samsung trong nhiều năm qua. Và với những người yêu công nghệ lẫn nhiếp ảnh di động, đây có lẽ là bản nâng cấp cần phải có, dù người dùng sẽ còn phải chờ đợi khá lâu để được trải nghiệm thực tế.

(Theo PhoneArena, Macworld)