Ngày mai (18/9), những chiếc iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ đến tay người dùng Việt Nam.

iPhone 18 Pro bộ sưu tập G'ace Prime. Ảnh: PQ

Đáng chú ý, G'ace International vừa công bố ra mắt hệ sinh thái các phiên bản iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max bespoke cao cấp trên thế giới.

Những chiếc iPhone này được chế tác hoàn toàn thủ công trên nền tảng thiết bị chính hãng, chuỗi sản phẩm bespoke lần này bao gồm bộ sưu tập trang sức đương đại G'ace Prime (giới hạn 199 chiếc), dòng Guan Yu mang phong cách Quan Thánh Đế Quân (giới hạn 16 chiếc) và tuyệt tác Imperial Dragon (giới hạn 99 chiếc).

G'ace Prime với số lượng giới hạn 199 chiếc trên toàn cầu, được chế tác với tâm điểm ở giữa ba vòng camera. Tại đây, một viên đá quý hình tam giác đều chuẩn Custom Trillion-Cut được đặt vào, vừa là dấu ấn nhận diện độc quyền "Prime element", vừa đại diện cho "nguyên tố gốc" mang đậm cá tính của mỗi chủ nhân.

Thiết kế này được phát triển dựa trên cảm hứng sâu sắc từ triết lý Ngũ Hành phương Đông, mang đến năm sự lựa chọn đá quý tương ứng với các bản mệnh.

iPhone 18 Pro Max bộ sưu tập Guan Yu (Quan Vũ), Ảnh: PQ

Bên cạnh Prime là bộ sưu tập Guan Yu (Quan Vũ) được sản xuất với số lượng giới hạn chỉ 16 chiếc toàn cầu, tái hiện hình tượng Quan Thánh Đế Quân đầy uy nghi.

Mặt lưng máy được làm từ thép không gỉ cao cấp điêu khắc hoa văn họa tiết đặc trưng của Quan Công, kết hợp với bộ phím bấm bằng vàng 18K Au750 phủ men màu nung đặc trưng. Dòng này cung cấp các tùy chọn mạ như Rose Gold (vàng hồng 18K), Classic Gold (vàng 24K) và Choco Brown (sắc nâu Chocolate).

iPhone 18 Pro Max Imperial Dragon giá hơn 300 triệu. Ảnh: PQ

Trong khi đó, Imperial Dragon được chế tác giới hạn 99 chiếc trên toàn thế giới. Tác phẩm khắc họa hình tượng rồng uốn mình, bao gồm hai biến thể chính: rồng trơn điêu khắc vảy thủ công và rồng đính kim cương toàn thân.

Mặt lưng máy được chế tác tỉ mỉ với họa tiết vảy rồng trên nền thép không gỉ mạ vàng hồng 18K hoặc vàng 24K, đi kèm bộ phím bằng vàng 18K Au750.

Dòng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max G'ace Prime sẽ có giá bán từ 143 triệu đến 259 triệu đồng tuỳ vào kích thước viên kim cương và chất liệu chế tác.

Trong khi đó bộ sưu tập Guan Yu chỉ có iPhone Pro Max giá từ 209 triệu đến 229 triệu đồng tuỳ dung lượng.

Giá cao nhất là bộ sưu tập iPhone 18 Pro Max Imperial Dragon từ 289 triệu đến 309 triệu đồng.